"Día del Niño por Nacer": el Gobierno celebró la fecha y ratificó su postura contra el aborto legal

El gobierno argentino, a través de Casa Rosada, compartió una imagen de ecografía fetal para conmemorar el Día del Niño por Nacer el 25 de marzo.

El Gobierno nacional publicó hoy un mensaje en redes sociales con motivo del "Día del Niño por Nacer", en el que reafirmó su postura en “defensa de la vida desde la concepción”, que es contraria a la Ley N° 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), sancionada en 2020.

“Este 25 de marzo celebramos el Día del Niño por Nacer, haciendo un llamado a proteger a quienes aún no tienen voz, reconociendo la dignidad inviolable de todo ser humano desde su concepción y ratificando la defensa de la vida como el primer derecho fundamental, del cual emanan todos los demás”, señala el posteo desde la cuenta de Casa Rosada.

La jornada fue instaurada por decreto en 1998, bajo el mandato del entonces presidente Carlos Menem, como parte de una agenda que impulsaba el Papa Juan Pablo II. Argentina fue uno de los primeros países en declarar la fecha de manera oficial. A casi 20 años de su sanción, nunca se modificó desde entonces, aún cuando pasaron distintos gobiernos con la más amplia diversidad ideológica.

El posteo del Poder Ejecutivo recuperó esa efeméride: “Reafirmamos la vocación histórica de Argentina de promover la cultura de la vida con la certeza de que ella siempre triunfa sobre la muerte”.

La Casa Rosada publicó en X una ecografía fetal para conmemorar el Día del Niño por Nacer, reafirmando la defensa de la vida desde la concepción el 25 de marzo.

La consigna “pro vida” es compartida por los distintos sectores del oficialismo, incluso entre los bandos que están enemistados en la interna libertaria. Es el caso de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que avaló para este miércoles en el Senado una agenda de actividades alusivas a la jornada.

A las 11.00, se programó el ciclo “Hablan los expertos: La defensa del niño por nacer. La vida nuevamente en la agenda argentina”, organizado por la senadora nacional por Córdoba de La Libertad Avanza (LLA), Carmen Álvarez Rivero y el Centro de Estudios Civilitas.

Entre los oradores están incluidos Samuel Jofré, obispo de Villa María, Rubén Revello y Zelmira Bottini de Rey, del Instituto de Bioética de la UCA; Macarena Fehleisen, de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA); Luis María Caballero, presidente de la Fundación Jérôme Lejeune Argentina; y Sebastián García Díaz, director del Centro de Estudios Civilitas.

Por la tarde, a las 16, se inaugurará la muestra “Tu camino antes de nacer” en el hall de ingreso del Edificio Anexo del Senado. La actividad fue organizada por autoridades del Senado de las áreas de Cultura y Relaciones Internacionales, junto a CO.DE.IN. Finalmente, el cronograma finalizará a las 19, cuando se iluminarán los balcones del Palacio Legislativo con el color celeste azul para conmemorar la fecha.

La vicepresidenta Victoria Villarruel, en una actividad durante 2025 por el Día del Niño por Nacer (Celeste Salguero/ COMUNICACION SENADO)

Más allá de La Libertad Avanza, este mediodía hubo pocas voces que se pronunciaron sobre el día. Desde el PRO, la vicejefa de Gobierno porteño, Clara Muzzio, desde hace tiempo se abraza a la agenda simbólica “provida”, y publicó un mensaje alusivo para que “cada persona recuerde que esos niños que aún no nacieron tienen derechos tan reales como los suyos”. “En especial, recordar que tienen derecho a estar vivos y a nacer”, señaló en un texto.

“En la Ciudad, en este momento hay alrededor de 28.000 niños por nacer; en toda la Argentina, unos 380 mil; y en el mundo, 140 millones. Todos estos niños están dentro del vientre de mujeres en distintas etapas de desarrollo: desde a término para su nacimiento (aproximadamente 40 semanas), hasta recién concebidos”, indicó la funcionaria del alcalde Jorge Macri.

“Desde el instante de la concepción hasta que un bebé nace pasan apenas 280 días, menos de 7000 horas -continuó- En ese período sucede la transformación más colosal que existe, que convierte la información genética de solo dos células de distinto sexo en un ser humano completo. En ese período, no hay nada más solo, frágil e indefenso que ese niño por nacer”.

Clara Muzzio compartió un mensaje en redes sociales conmemorando el Día del Niño por Nacer, enfatizando la importancia de proteger la vida desde la concepción.

A fines de 2024, el gobierno porteño profundizó en este programa. Anunció una iniciativa mediante la cual los padres que perdieron a sus hijos antes de nacer podrán registrarlos con nombre completo. Hasta entonces, en todo el país, la muerte de un feto se anotaba como NN, con el apellido de la madre y/o el padre. No existe una legislación para estas situaciones.

Los mensajes y actividades oficiales están en sintonía con la “batalla cultural” conservadora que impulsan los libertarios, que repudian lo que denominan como “ideología de género” que apuntan a los reclamos de igualdad que abroga el feminismo y la agenda de derechos impulsada por el movimiento de mujeres.

Como reflejó el debate de la legislación del aborto, la discusión sobre el inicio de la vida humana es controversial en la comunidad científica y médica. También genera posturas enfrentadas sobre lo que se debe priorizar desde un punto de vista bioético: si el derecho a la mujer a decidir sobre su cuerpo, o las concepciones filosóficas y religiosas que consideran al cigoto como un ser humano con plenos derechos. En 2020, se zanjó legalmente esa disputa en favor de la autonomía de las mujeres sobre sus vientres.

Fotografía de archivo que muestra a una mujer embarazada. EFE/ Francisco Guasco

Los mensajes y las actividades oficiales están en sintonía con la “batalla cultural” que impulsan los libertarios. Este sector repudia lo que denomina ‘ideología de género’ y rechaza tanto los reclamos de igualdad por los que aboga el feminismo, como la agenda de derechos promovida por el movimiento de mujeres.

Si bien el Gobierno abraza a los pañuelos celestes, lo cierto es que en el movimiento libertario global tampoco hay consenso sobre el punto. Una de las fuentes de inspiración de Milei, Murray Rothbard, proclama que la madre debe tener un derecho absoluto sobre su cuerpo.

Ya el año pasado, la administración de Javier Milei había impulsado una efeméride similar. Desde su llegada al poder, La Libertad Avanza cuestiona abiertamente la legalización del aborto y coquetea con la idea de promover su derogación.

Pese a la vigencia de la Ley N° 27.610, las organizaciones civiles y sociales de derechos humanos advierten por su incumplimiento y falta de acceso a recursos de salud reproductiva. Según Amnistía Internacional, se desmantelaron programas y canales de contención y asesoramiento sobre el derecho al IVE y la provisión de métodos anticonceptivos. La ONG recibió en el último año un aumento del 275% en las consultas, denuncias y pedidos de asesoramiento por obstáculos en el acceso al aborto, en comparación con 2023.