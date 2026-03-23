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El universo de Haruki Murakami se transforma en novela gráfica: una adaptación imprescindible para los amantes del cómic y de la obra del escritor

Se publica ‘Murakami. El séptimo hombre y otros cuentos’, en la que se ‘reinterpreta’ en formato de viñetas algunos de los relatos más célebres del autor japonés

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Haruki Murakami y la edición
Haruki Murakami y la edición en formato de novela gráfica de algunos de sus relatos más importantes.

El día 25 de marzo llega a las librerías Murakami. El séptimo hombre y otros cuentos, la primera adaptación en novela gráfica de nueve relatos del escritor japonés Haruki Murakami. Bajo la dirección creativa del guionista JC Deveney y el ilustrador PMGL, esta publicación traslada el universo literario del autor a un formato visual que reinterpreta y amplía su imaginario.

El lanzamiento de esta obra gráfica se realiza simultáneamente en castellano, a través de Planeta Cómic, y en catalán, en colaboración con Grup62. El volumen recoge relatos de diferentes colecciones de Murakami ya editadas en España, como Después del terremoto, El elefante desaparece, Sauce ciego, mujer dormida y Hombres sin mujeres. Entre los títulos seleccionados se incluye El séptimo hombre, que además otorga su nombre a toda la obra.

Tras aceptar la propuesta de JC Deveney y PMGL impulsado por su entusiasmo y talento, Haruki Murakami ha autorizado por primera vez la adaptación gráfica de nueve cuentos, abriendo así la puerta a una nueva interpretación visual de algunos de sus relatos más conocidos. Las historias elegidas oscilan entre el realismo social y el romanticismo fantástico, explorando aspectos fundamentales de la experiencia humana en el Japón contemporáneo. La obra incorpora episodios tan singulares como la aparición de un sapo gigante decidido a salvar Tokio de un terremoto con la ayuda de un oficinista, o la historia de una camarera de veinte años que ve la posibilidad de cumplir su mayor deseo, universos reconocidos instantáneamente por los millones de lectores de Murakami en todo el mundo.

Qué aporta la novela gráfica de Murakami

Cada uno de los nueve relatos ha sido reinterpretado en imágenes, preservando la esencia literaria del texto y añadiendo una dimensión visual que intensifica la experiencia lectora. La adaptación enfatiza la relación entre palabra e imagen, logrando trasladar el tono onírico y melancólico propio de Murakami a un lenguaje contemporáneo. Ejemplo de ello es la reinvención lúdica de Kafka en Samsa enamorado o la reflexión sobre la memoria y el trauma que articula la historia El séptimo hombre.

'Haruki Murakami. El séptimo hombre
'Haruki Murakami. El séptimo hombre y otros cuentos' (Planeta Cómic)

Los silencios, las atmósferas y los símbolos presentes en los relatos originales se expanden en las páginas ilustradas, incrementando la profundidad y las capas de lectura. Este acercamiento busca no solo satisfacer a los seguidores habituales del escritor, sino también conquistar a un público nuevo, ofreciendo una puerta de entrada diferente al universo ‘murakamiano’. El volumen favorece el diálogo entre literatura y dibujo, adaptando el imaginario de Murakami sin renunciar ni a la complejidad ni a la accesibilidad.

‘Reimaginar’ la literatura a través del cómic

En el contexto actual, en el que las fronteras entre disciplinas artísticas se ven cada vez más difuminadas, la publicación de esta novela gráfica subraya la relevancia y vigencia internacional de Haruki Murakami. Se sitúa como un ejemplo de cómo la narrativa gráfica puede convertirse en un medio privilegiado para volver a pensar y acercar la literatura contemporánea a una audiencia diversa, sin que esto implique una pérdida de profundidad temática. Temas como la soledad, el deseo, la identidad y el impacto de lo extraordinario en la cotidianidad atraviesan estos relatos, demostrando la capacidad de Murakami para captar preocupaciones del mundo actual y consolidarse como observador esencial de la sociedad contemporánea.

Drive My Car es una película de drama japonesa de 2021 coescrita y dirigida por Ryūsuke Hamaguchi. Está basada en el cuento homónimo de Haruki Murakami de su colección de cuentos de 2014, Hombres sin mujeres.

Haruki Murakami, nacido en 1949 en Kioto, cuenta con una trayectoria reconocida internacionalmente. En España, toda su producción se publica bajo el sello de Tusquets Editores, incluyendo títulos como Tokio blues. Norwegian Wood, Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, 1Q84 o La muerte del comendador, junto a otros libros de relatos y ensayos.

Ha recibido galardones literarios de ámbito nacional e internacional: el premio Noma, el Tanizaki, el Yomiuri, el Franz Kafka, el Jerusalem Prize y, más recientemente, el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2023. El diario The Guardian lo destaca como uno de los grandes novelistas de nuestro tiempo, resaltando su habilidad para tender puentes entre la tradición japonesa y la cultura occidental, así como su original forma de abordar los grandes temas actuales.

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