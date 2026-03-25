El plan del Barcelona para fichar a Julián Álvarez y el argentino que tiene en la mira Atlético de Madrid para reemplazarlo

Julián Álvarez, la gran debilidad del Barcelona (EFE/Juanjo Martín)

El FC Barcelona avanza en la definición de su estrategia para incorporar un nuevo delantero centro en el próximo mercado de fichajes, con Julián Álvarez como el nombre que lidera la lista de preferencias del club catalán. Según publicó Mundo Deportivo, la entidad presidida por Joan Laporta ha fijado como prioridad la contratación de un ‘9’, y el atacante argentino, actualmente jugador del Atlético de Madrid, se ha convertido en la principal alternativa para reforzar la ofensiva azulgrana.

El interés del conjunto azulgrana por la Araña responde a un contexto marcado por la necesidad de revitalizar la posición de delantero centro, tras una temporada en la que el rendimiento de Robert Lewandowski y Ferran Torres ha experimentado una merma. De acuerdo con el rotativo catalán, el club ha establecido un límite de 100 millones de euros entre cifras fijas y variables para la operación de fichaje, con la intención de mantener el equilibrio financiero y cumplir con las restricciones del ‘fair play’ económico.

Las conversaciones formales entre Barcelona y Atlético de Madrid todavía no se han iniciado, aunque la directiva azulgrana reconoce que la postura inicial del club madrileño será reticente a negociar la salida de Álvarez, quien mantiene contrato hasta 2030. Dicho medio señala que en el entorno del Camp Nou se considera probable que el Colchonero rechace cualquier propuesta en primera instancia. Ante ese escenario, la directiva encabezada le ha dejado en claro al oriundo de Calchón que su implicación personal será determinante para destrabar la operación.

En ese sentido, el futbolista argentino ya ha realizado gestos que evidencian su apertura a un cambio de aires. Según recogió Mundo Deportivo, Álvarez expresó en noviembre la incertidumbre sobre su continuidad en el Atlético y volvió a referirse a este tema hace apenas dos semanas, una actitud que en el club catalán interpretan como una señal positiva. Si la directiva madrileña se mantiene inflexible, el siguiente paso será que Álvarez dialogue directamente con el entrenador Diego Simeone para manifestar su deseo de ser transferido.

La viabilidad económica de la operación también depende de la disposición del delantero de la selección argentina a ajustar sus pretensiones salariales. El plan diseñado por Barcelona contempla ofrecerle un contrato progresivo, con una remuneración inicial más baja que irá incrementándose con el paso de las temporadas. Esta fórmula permitiría al club encajar el fichaje dentro de la regla 1:1 del ‘fair play’ financiero, que se prevé estará en vigor durante el próximo verano.

El perfil de Julián Álvarez ha convencido al cuerpo técnico de Barcelona por su versatilidad: se destaca tanto en el área como fuera de ella, posee cualidades de remate y capacidad asociativa, y puede adaptarse a distintas posiciones en el frente de ataque. Estas características se ajustan a las necesidades del equipo dirigido por Hansi Flick, que busca soluciones inmediatas ante la baja eficacia goleadora en la segunda mitad de la temporada.

El punta surgido de la cantera de River Plate acumula 17 goles y 9 asistencias en lo que va de la temporada. El conjunto rojiblanco, aunque se encuentra en la cuarta posición en La Liga (a 16 del líder Barcelona), se encuentra en cuartos de final de la Champions League (se medirá ante los Culé) y en la final de la Copa del Rey (chocará contra Real Sociedad).

El reporte del medio español Mundo Deportivo subraya que la situación contractual de los actuales delanteros del club incide directamente en el plan de fichajes. Lewandowski, con 37 años, termina contrato y evalúa ofertas de ligas como la saudí, la MLS y el Milan. La continuidad del polaco depende de su propia decisión, que tomará hacia finales de abril, mientras que Barcelona solo considerará una renovación a la baja en términos salariales. Por su parte, Ferran Torres, con vínculo hasta 2027, no ha recibido propuestas de extensión y su rol en la plantilla podría verse relegado si llega un nuevo delantero.

Joaquín Panichelli, la alternativa que estudia el Atlético de Madrid en caso de vender a Julián Álvarez

La salida de Julián Álvarez podría abrir la puerta al fichaje de otro atacante para el Atlético de Madrid, siendo Joaquín Panichelli, delantero argentino del Estrasburgo, uno de los nombres que maneja la dirección deportiva colchonera. El club rojiblanco reconoce el valor de mercado de Álvarez y considera que una venta permitiría financiar nuevas incorporaciones, aunque oficialmente mantienen la postura de no negociar su salida. El goleador atraviesa una temporada de ensueño en la Ligue 1, con 20 tantos y cuatro asistencias (es el máximo artillero del torneo francés con 16 gritos).