Los mejores libros de la semana: de Roberto Bolaño a Pedro Almodóvar pasando por el último Premio Alfaguara

Algunas de las novedades que llegan a las librerías en esta última semana de marzo de 2026

Con el mes de abril casi a la vuelta de la esquina, despedimos marzo con algunas de las novedades más interesantes que aterrizarán en los próximos días.

Ha sido un trimestre intenso repleto de títulos muy esperados, así como de pequeños descubrimientos, tanto en el panorama nacional como internacional.

A partir de abril se abre un nuevo ciclo editorial que nos traerá un buen puñado de títulos que iremos analizando en las próximas semanas.

‘El cabello de Venus’, de Mijaíl Shishkin

‘El cabello de Venus’, de Mijaíl Shishkin (Impedimenta). Traducción de Marta Sánchez Nieves

En escritor ruso sitúa, en esta novela, a un intérprete en una oficina de asilo en Suiza como el eje de una narración donde la traducción de los relatos de refugiados rusos se vuelve una carga emocional directa. El protagonista absorbe cada historia marcada por la guerra y la pérdida, mientras enfrenta también los propios quiebres de su vida personal: la ausencia de un amor, la distancia con un hijo y un pasado fracturado.

La novela, descrita como la más aclamada del autor, utiliza recursos como entrevistas, diarios y mitos para entrelazar memorias y experiencias del exilio. Shishkin, según la crítica, examina a través de este tejido narrativo la relación entre la palabra y el trauma, abordando cómo la literatura puede ofrecer un resguardo cuando la realidad resulta devastadora.

‘Al encuentro del hombre’, de James Baldwin

‘Al encuentro del hombre’, de James Baldwin (Sexto Piso). Traducción de Andrés Catalán.

Esta antología reúne ocho relatos de James Baldwin que exploran diversas formas del racismo en Estados Unidos, tanto explícitas como veladas. Las historias retratan situaciones de sufrimiento, estrategias de supervivencia y la indiferencia social ante la discriminación. Los personajes incluyen desde un pianista de jazz con problemas de adicción, una mujer negra consciente de la inevitable traición de su pareja blanca, un ayudante de sheriff que reprime la memoria de un linchamiento, hasta un padre religioso incapaz de aceptar a su hijo. Relatos abordan temas como el exilio, la identidad, la religión, la homosexualidad y la amenaza constante del racismo.

La colección documenta los mecanismos del racismo en la sociedad estadounidense y examina sus efectos en las relaciones personales y colectivas. La prosa de Baldwin se caracteriza por su claridad y crudeza, transmitiendo una fuerte impresión en el lector. Una excelente recuperación del autor de obras míticas como Ve y dilo en la montaña o El cuarto de Giovanni.

‘Las pruebas de la mi inocencia’, de Jonathan Coe

‘Las pruebas de la mi inocencia’, de Jonathan Coe (Anagrama). Traducción de Javier Lacruz.

Regresa el escritor británico experto en componer sátiras políticas de humor afilado. En esta ocasión, teje una trama detectivesca en tiempos de la posverdad en la que encontramos teorías de la conspiración y sociedades secretas que habrían influido en la radicalización del Gobierno británico.

Jonathan Coe estructura la novela alternando entre la investigación presente y recuerdos de la vida universitaria en Cambridge, recogidos en unas memorias. La obra mezcla elementos de novela detectivesca clásica y la alternancia de voces. El relato destaca la importancia de entender el presente político británico a partir de los secretos recientes, y mantiene el habitual enfoque crítico de Coe sobre la realidad del país. La novela se autodefine como “inteligente, perspicaz, ingeniosa y muy divertida”, y combina intriga, sátira política y reflexiones sobre la literatura.

‘El ejército ciego’, de David Toscana

‘El ejército ciego’, de David Toscana (Alfaguara)- Premio Alfaguara de novela 2026.

La novela ganadora del Premio Alfaguara 2026 aborda un episodio de las guerras medievales centrado en la orden del emperador bizantino Basilio II de cegar a quince mil prisioneros búlgaros tras la batalla de Klyuch en el año 1014.

El relato, que se desarrolla desde la perspectiva de los vencidos, describe cómo uno de cada cien soldados quedó tuerto para guiar a los demás en su regreso a la capital búlgara, acontecimiento que lleva a la muerte del zar Samuel y al ascenso de su hijo Gavril, quien debe restaurar la moral del pueblo.

La trama presenta a la ciudad en estado de conmoción, con sus habitantes intentando encontrar sentido y formas de supervivencia tras la derrota. Destaca la figura de Kozaro, el Escriba, un cronista ciego que narra la historia en primera persona, fusionando testimonio y leyenda en un tono oral atravesado por el humor negro.

El dato de los quince mil soldados cegados actúa como elemento central y desencadenante de los sucesos, enfatizando la magnitud de la violencia y el desafío de reconstrucción que enfrenta la sociedad.

‘Los sabores secretos de la taberna Kamogawa’

‘Los sabores secretos de la taberna Kamogawa’, de Hisashi Kashiwai (Salamandra)

La cuarta novela de la serie Los sabores secretos de la taberna Kamogawa de Hisashi Kashiwai amplía el fenómeno literario japonés, que suma once títulos y cuenta con adaptación televisiva por NHK TV. La historia se ambienta en un restaurante sin letrero ubicado cerca del templo Higashi Hongan-ji en Kioto, donde el chef Nagare Kamogawa y su hija Koishi reciben a comensales que buscan más que un plato: desean recuperar un lazo, una respuesta o un recuerdo perdido.

En esta nueva entrega, una sopa de miso despierta memorias de la infancia, un onigiri evoca una despedida, cerdo salteado al jengibre remite a amores posibles, fideos fríos revelan vínculos familiares, pollo frito revive la generosidad de un maestro y macarrones gratinados simbolizan el perdón. Cada receta, según la narrativa de Kashiwai, funciona como detonante para reconstruir fragmentos de vida.

El éxito internacional de la obra, reflejado en su extensa serie, reside en la capacidad del autor japonés para unir emociones, gastronomía y cultura japonesa en relatos donde la comida se convierte en recurso para sanar experiencias y recuperar sentidos perdidos, de acuerdo con la presentación de la saga.

‘Notas para una autobiografía’, de Roberto Bolaño

‘Notas para una autobiografía. Entrevistas 1975-2003’, de Roberto Bolaño (Alfaguara)

Las entrevistas compiladas en este volumen permiten acceder sin intermediarios a las reflexiones, convicciones y dudas de Roberto Bolaño, una de las figuras centrales de la literatura contemporánea y fallecido en 2003. En este volumen, el autor chileno ofrece un testimonio directo sobre su evolución: desde sus inicios como poeta apasionado, vinculado a la combatividad juvenil, hasta el momento en que alcanza el reconocimiento internacional como narrador y ensayista.

Durante el recorrido, Bolaño aborda temas como el rigor del oficio literario, la importancia del riesgo creativo y la relación con el éxito, mostrando escepticismo ante los premios y advirtiendo sobre la fugacidad de la posteridad. El propio escritor matiza la relevancia del reconocimiento público, reiterando la función de la literatura como una forma de vida indispensable y peligrosa.

La obra propone una experiencia de lectura flexible, tanto en modo continuo como fragmentario. Al presentar la voz personal de Bolaño, sin mediación de biógrafos ni críticos, el libro brinda a los lectores la oportunidad exclusiva de acompañar al autor en su proceso de autoanálisis, iluminando su obra y su posición en el universo literario.

‘Un metro cuadrado’, de Llucia Ramis

La escritora Llucia Ramis fue reconocida con el IV Premio de No Ficción Libros del Asteroide por esta obra en la que explora el problema de la vivienda en España a partir de su experiencia personal como inquilina durante las últimas tres décadas.

El libro propone una reflexión sobre el impacto de la gentrificación y el aumento de los precios inmobiliarios, estableciendo un vínculo entre la creciente precariedad habitacional y la transformación de los barrios en destinos para turistas y expatriados adinerados.

A través de un enfoque que combina crónica personal, análisis periodístico y memorias, Ramis plantea preguntas sobre cómo las condiciones de acceso a la vivienda influyen en el presente y el futuro de los ciudadanos. Su relato recorre los espacios y las personas que marcaron distintas etapas de su vida, trazando a la vez un mapa de las consecuencias sociales y económicas del encarecimiento de la vivienda.

‘Amarga Navidad’, de Pedro Almodóvar

Guion de la película 'Amarga Navidad', de Pedro Almodóvar (Reservoir Books)

Desde que se publicó la antología de relatos El último sueño, la editorial Reservoir Books ha ido publicando los guiones de las últimas películas de Pedro Almodóvar. Precisamente, Amarga Navidad, se basa en uno de los textos de El último sueño.

El guion se presenta como complemento al visionado de la película, junto a materiales inéditos sobre el proceso creativo y de rodaje. Esta edición está dirigida a los aficionados del cine y explora la relación entre ficción y vida real a través de dos líneas temporales: una situada en diciembre de 2004, centrada en la publicista Elsa y su entorno, y otra en el año 2026, donde Raúl —guionista y director— escribe una historia inspirada en Elsa. El texto revela cómo la autoficción se convierte en el recurso de Raúl para afrontar un periodo de bloqueo creativo y cómo los vínculos personales influyen en su inspiración.

Tráiler de 'Amarga Navidad', la nueva película de Pedro Almodóvar

El volumen incluye un anexo de comentarios firmado por Almodóvar, donde el director detalla aspectos del proceso de escritura y del rodaje del film. Además, la publicación se distingue por una cuidada selección de imágenes: fotogramas a todo color, escenas del rodaje y fragmentos del storyboard, que enriquecen la experiencia para el lector. Como cierre, el libro incorpora un epílogo de Gustavo Martín Garzo con un texto de carácter personal.

¡Adelante Crónofobos!, de Diego Garrido

¡Adelante Crónofobos!. Novela contra el Tiempo (1997-', de Diego Garrido (Anagrama)

La novela ¡Adelante, Cronófobos! propone la escritura como la única vía de resistencia frente al olvido y la desaparición de la experiencia. A través de una estructura que alterna entre diario, carta y evocación memorialística, la obra explora la obsesión por el tiempo, la memoria y la dificultad de fijar lo vivido.

En su desarrollo, el texto aborda temas como la pérdida familiar, el duelo por la muerte de un gato y la reconstrucción de la identidad a partir de escenas de infancia y pasiones lectoras. El narrador, que exhibe una voz lúcida y vulnerable, propone la escritura como defensa frente al temor a que todo se borre y desaparezca.

La interacción con Amanda, la hermana del protagonista, así como los diálogos con un tío fallecido y las referencias literarias a Leopardi, Salinger, Proust y Josep Pla, completan una enciclopedia personal de la pérdida en la que conviven elementos trágicos, humorísticos e íntimos. Además, la novela traza un retrato generacional atravesado por la nostalgia digital, los vínculos inestables y el peso del fracaso heredado.