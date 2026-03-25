Nequi Galotti recordó a su esposo Bartolomé Mitre a seis años de su muerte: “Hoy sin vos”

Personas mayores y un individuo conocido como citizenM aparecen compartiendo sonrisas y momentos de conexión en esta composición de dos imágenes separadas.

Tras la muerte de Bartolomé Mitre, Nequi Galotti transitó el duelo por la pérdida de su esposo y fue canalizando su dolor a través de sus redes sociales como espacio para compartir mensajes de despedida y reflexión. En esas publicaciones, Nequi expresó un sentimiento de paz por haber estado presente en los últimos años de vida de su marido, dedicándole tiempo y cuidado.

Este miércoles, al cumplirse seis años de la partida del empresario, Nequi volvió a recordarlo con un carrete de fotos familiares y unas sentidas palabras. “Bartolomé, hoy seis años sin vos”.

Juntos, Galotti y Mitre formaron una familia ampliada, criando a su hijo en común y a los hijos de relaciones anteriores de Mitre

“El amor que marcó mi vida”, suele definir Nequi a su esposo, cada vez que se refiere a su vida juntos. Durante estos años, la experiencia del duelo estuvo atravesada por la memoria del tiempo compartido y la convicción de haber acompañado a Mitre en sus últimas etapas.

En el proceso de duelo, la exposición mediática y la interacción con el público sirvieron para visibilizar un proceso que, para Galotti, fue tan personal como colectivo. La reconstrucción de la memoria de Mitre, a través de recuerdos y homenajes, se transformó en un componente central de su propio tránsito por la pérdida y el reencuentro con su historia personal.

Galotti define a Bartolomé Mitre como el amor que marcó su vida, reflejando la intensidad emocional de su relación de veintiocho años

Tras la muerte de Bartolomé Mitre, Nequi contó que sintió tranquilidad por haber priorizado la dedicación y el acompañamiento, lo que le permitió afrontar la pérdida desde un lugar de entrega y amor.

La relación entre Nequi Galotti y Bartolomé Mitre es recordada por su extensión y profundidad, marcada por momentos de unión y desafíos que definieron su historia en el ámbito personal y familiar. La modelo y el empresario se conocieron en 1992 en Punta del Este, en un contexto social en el que convergieron sus vidas, a pesar de la diferencia de veinte años de edad entre ellos.

Nequi Galotti recuerda en redes sociales a Bartolomé Mitre a seis años de su fallecimiento, compartiendo imágenes familiares y mensajes de despedida

Desde ese primer encuentro, la conexión se fue consolidando. Tras casi una década juntos, en 2001 formalizaron su vínculo con el matrimonio. La pareja se mantuvo unida durante veintiocho años, compartiendo no solo proyectos personales, sino también la crianza y formación de una familia ampliada. Tuvieron un hijo en común, Santos Mitre, y sumaron a los hijos que el empresario tenía de relaciones anteriores, conformando una red familiar que atravesó distintas etapas.

Nequi Galotti y Bartolomé Mitre, una historia de amor

En 2018, Nequi Galotti tomó la decisión de dejar su trabajo en televisión para dedicarse plenamente al cuidado de Bartolomé Mitre, quien atravesaba graves problemas de salud. Mitre padecía una infección respiratoria y estaba en condición de trasplantado, lo que demandó atención constante y un acompañamiento cercano.

La tarea de Nequi en los últimos años de Mitre implicó una renuncia a su vida profesional para priorizar el bienestar de su esposo. Esta decisión fue vivida como un acto de amor y responsabilidad, en el marco de una relación donde el cuidado mutuo se volvió el eje central.

La relación de Nequi Galotti y Bartolomé Mitre comenzó en 1992 en Punta del Este, superando una diferencia de veinte años de edad

Durante los momentos más críticos, la exmodelo estuvo presente, acompañando a su pareja en los procesos médicos y afrontando las dificultades propias de una enfermedad prolongada. El rol de cuidadora redefinió su día a día, desplazando la exposición pública por la intimidad del hogar y la atención a las necesidades de su pareja.

La experiencia de Nequi en el acompañamiento de Mitre hasta el final consolidó una etapa de entrega y compromiso, donde el amor y el respeto que definieron su historia se reflejaron en las acciones cotidianas. Tras la muerte de Mitre, ella compartió sus sentimientos. Contó que toda esa dedicación le proporcionó paz interior, entendiendo que el tiempo juntos fue valioso y determinante en el cierre de una etapa fundamental de su vida.