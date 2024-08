“Los peores humanos”: un profesional de las relaciones públicas cuenta cómo fue trabajar para “los malos”

Phil Elwood es un experto en Washington. Profesional de las relaciones públicas, ha gestionado con sigilo encargos difíciles a lo largo de los años, desde la impugnada candidatura de Qatar para el Mundial de Fútbol hasta el desastroso perfil de la esposa de Bashar al-Assad, Asma, publicado por Vogue en 2011. Su pasión es controlar la narrativa, aprovechando su valiosa inteligencia y su conocimiento de los medios para ofrecer resultados a sus clientes. Y vaya lista de clientes que tiene.

Pero bajo la superficie, Elwood es un desastre. Le diagnosticaron depresión cuando dejó la universidad y se automedicó con alcohol (y más) mientras construía su carrera en Washington, luchando contra una sucesión de crisis mentales que culminaron en un intento de suicidio. Tras recuperarse de ese episodio, cuenta su historia en All the Worst Humans: How I Made News for Dictators, Tycoons, and Politicians (Los peores humanos: cómo hice noticias para dictadores, magnates y políticos), un relato que es en parte terapia y en parte cuento con moraleja.

Lo que hace que la historia de Elwood destaque de la típica lectura de Washington es que sus demonios personales están tan entrelazados con sus decisiones profesionales. Lo más dramático es que, al final de la historia, se da cuenta de que su adicción a la adrenalina —el subidón de energía que produce trabajar entre bastidores— es también una característica de su trastorno bipolar II, que le llevó al límite.

El libro también es divertido, a pesar de todo. La prosa de Elwood es ágil, incluso como la de Sorkin, y le encanta el humor negro. “Karl Marx dijo que la religión era el opio del pueblo”, escribe Elwood en una sección sobre su adicción a los analgésicos tras una grave lesión de cadera. “¿Sabes qué se parece mucho más al opio del pueblo? Los opiáceos».

Phil Elwood, autor de “All the Worst Humans” (Crédito: Macmillan Publishers - N/A)

El periplo de Elwood por D.C. comenzó en el verano de 2000. Aunque arruinó su carrera universitaria, consiguió unas prácticas en el Senado con Daniel Patrick Moynihan (demócrata de Nueva York) con la ayuda de un amigo bien relacionado, y luego aterrizó en la oficina del senador Carl Levin (demócrata de Michigan). Gracias al tirón de Levin, completó su educación formal y luego inició su vida profesional en las relaciones públicas de Washington. Sus golpes de suerte le dejaron claro lo injusto que puede ser el sistema.

Pronto consiguió un empleo en Brown Lloyd James, la empresa de relaciones públicas dirigida por el antiguo manager de los Beatles Peter Brown, con una larga lista de clientes de los que Elwood considera los “peores seres humanos”, entre ellos el dictador libio Moammar Gaddafi y el presidente sirio Bashar al-Assad. Huelga decir que el trabajo proporcionó a Elwood la emoción que ansiaba.

Salvo que era demasiado emocionante. Una de las anécdotas más salvajes de Elwood tuvo lugar en 2009, cuando, según escribe, Brown le envió a Las Vegas con Mutassim Gaddafi, hijo del dictador libio, para asegurarse de que él y su séquito se mantuvieran fuera de los titulares mientras se divertían. Hubo drogas, armas, un concierto de Cher (Mutassim era fan) y mucho juego. Un aterrorizado Elwood se dio cuenta de que si alguien de esta brutal y desquiciada banda quería matarle, probablemente se saldría con la suya.

Abandonó Las Vegas aliviado de estar vivo, sólo para que le dijeran que le necesitaban en Nueva York. Esta vez, era el padre de Mutassim, Moammar Gaddafi, a quien BLJ tuvo que (intentar) gestionar durante su notoria aparición en la Asamblea General de la ONU, como parte de su efímera fase de rehabilitación con Occidente. Encargada del alojamiento y otros aspectos logísticos, la empresa se apresuró a organizar una enorme carpa en la finca de Donald Trump en Bedford (Nueva Jersey) (el único anfitrión dispuesto, según Elwood) y a encontrar un chivo expiatorio para la delegación libia, entre otras cosas.

Una de las anécdotas más salvajes de Elwood tuvo lugar en 2009, cuando, según escribe, Brown le envió a Las Vegas con Mutassim Gaddafi, hijo del dictador libio, para asegurarse de que él y su séquito se mantuvieran fuera de los titulares mientras se divertían (Foto: Agf/Shutterstock)

Elwood cuenta que su angustia moral y sus dudas sobre sí mismo se agudizaron en 2010, cuando formó parte del exitoso esfuerzo de Qatar por vencer a Estados Unidos en su candidatura para albergar el Mundial de 2022, una decisión de la FIFA tan controvertida que el Departamento de Justicia acabó investigando. Se estremeció aún más en un viaje de negocios a Bosnia, donde visitó el lugar de una masacre serbobosnia de civiles musulmanes y se vio “confrontado con la cruda realidad del poder totalitario”.

No tuvo que reflexionar demasiado; a su regreso, recuerda Elwood, Brown le dijo: “La Primavera Árabe ha sido mala para nuestro modelo de negocio”, y le despidió. Elwood aterrizó entonces en Levick Strategic Communications. Allí los clientes eran menos brutales, pero algunos seguían siendo, en opinión de Elwood, poco fiables; cita el ejemplo de Kim Dotcom, hacker y empresario de Internet que lleva décadas teniendo problemas con la ley. Al final, Elwood montó su propia tienda. Esta vez, trabajó con una empresa israelí, Psy-Group, que se vio envuelta en la investigación de Mueller por presuntamente lanzar una campaña de influencia electoral al equipo de Trump en 2016. Elwood fue interrogado por el Gobierno, pero le dejaron marchar... y hábilmente logró que su nombre no apareciera en la prensa. Otro roce cercano.

Una de las partes más jugosas de la historia de Elwood es su trabajo con los medios de comunicación. Al principio, después de negociar con la CNN la emisión de un clip estratégicamente útil, describe un momento de “ajá”: “Mi trabajo no es manipular a la opinión pública. Mi trabajo es conseguir que guardianes como la CNN lo hagan por mí”.

Phil Elwood ha gestionado con sigilo encargos difíciles a lo largo de los años, desde la impugnada candidatura de Qatar para el Mundial de Fútbol hasta el desastroso perfil de la esposa de Bashar al-Assad, Asma, publicado por Vogue en 2011 (Foto: Europa Press/Contacto/Iranian Presidency)

Suena cínico, pero lo que describe es un intercambio en el que ambas partes se benefician mutuamente. Elwood tiene una comprensión innata del trabajo de los periodistas y los respeta de verdad. Lo deja claro cuando explica los detalles de su trabajo: trabajar con periodistas reputados de las mejores publicaciones (divulga una larga lista de nombres), elegir selectivamente los medios para lograr el máximo impacto y explotar las «primicias» que los periodistas valoran a cambio de resultados para sus clientes.

Describe este quid pro quo como una forma de “tráfico de información privilegiada”, pero señala que la información valiosa en Washington, como todas las materias primas, se valora y se negocia en un mercado. Y la información sólo es valiosa si es cierta, o al menos más o menos cierta. Para ello, aconseja a sus compañeros de relaciones públicas que no comercien con información falsa, recordándoles que los buenos periodistas detectan rápidamente las mentiras cuando se les presentan.

Elwood es un narrador problemático pero simpático, y la mayoría de los lectores probablemente se sentirán aliviados al saber que, al final, se encuentra en un lugar mejor. Cierra su historia acechando en el fondo, como un rectángulo negro en una llamada de Zoom con clientes. Pero esta vez, dice, trabaja para “los buenos”.

Fuente: The Washington Post