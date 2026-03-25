El mercado automotor se recupera, tras dos meses en baja: cómo cerraría la venta de 0 km en marzo

De la mano de precios congelados y algunas bajas, el mercado automotor se recupera en marzo y ya supera las cifras de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque quedan solo 5 días hábiles para cerrar el mes, el efecto del fin de semana extra large obliga a buscar en los registros del día 20 para evaluar los patentamientos de autos 0 km de marzo, sobre el que hay grandes expectativas de recuperación tras haber perdido en la comparación interanual de enero y febrero.

La principal razón que argumentan en el sector automotor es que este mes no solo no hubo suba de precios de ninguna marca, incluso a pesar de un 2,9% de inflación en enero y también en febrero, sino que con el dólar bajo y una consiguiente mejor posición estratégica de las marcas que publican sus precios en dólares, hubo varias automotrices, como Stellantis y Volkswagen, que aplicaron bajas en modelos que no pagan el impuesto al lujo que dejará de tener vigencia en abril.

En efecto, la política comercial de las marcas parece haber dado buenos resultados en los usuarios, ya que las cifras son positivas. Hasta el viernes pasado, se habían vendido 28.721 unidades nuevas, lo que equivale a una suba del 8,3% en relación a marzo de 2025, con lo que la suma de dos meses y medio de ambos períodos permite ver cómo la caída acumulada interanual, que era del 5% en el primer bimestre, se transformó a mediados de marzo ya en un 2,4% con una semana hábil completa por delante.

Si bien ese número es todavía un 5% más bajo que febrero de este año, la estacionalidad juega en contra, porque los dos primeros meses siempre tienen mayor volumen de ventas que marzo, cuando “arranca el año” para muchos rubros y comienza el movimiento de ventas promedio del ejercicio.

“Los números son buenos, pero hay que tener en cuenta que el año pasado hubo 4 días feriado y este año serán dos. De todos modos, como lo cómputos que tenemos son hasta el día 20, el segundo feriado de 2025 todavía no impacta. El mes será bueno y nos permitirá empatar el déficit de enero y febrero. Será como resetear el año y empezar de nuevo en abril”, analizaron desde una automotriz ante la consulta de Infobae, al agregar que “el objetivo de 650.000 unidades para este año se mantiene y quizás pueda incluso mejorarse”.

Toyota recupera el comando de las ventas con Hilux como punta de lanza, pero con alzas de Yaris y Corolla Cross luego de varios meses acotados por falta de unidades brasileñas

Marcas y modelos más vendidos

Una de las novedades que marca este corte parcial del mes es que Toyota volvió al primer puesto en ventas tras perder dos meses seguidos contra Volkswagen. Hasta el momento, lleva patentados 4.855 unidades contra 3.598 de la marca de origen alemán. En tercer lugar está Chevrolet, confirmando la tendencia marcada tras la primera semana de operaciones, con 2.793 autos vendidos, aventajando a Fiat con 2.654 y a Ford con 2.362.

También a mitad de mes se puede apreciar el resultado de las nuevas marcas, las de origen chino, en el mercado automotor. BYD lidera en ventas pero se metió también en el Top 10 absoluto (9no lugar) con 891 unidades que dejan 10° a Jeep y 11° a Citroën. La otra marca china que resaltó en los útimos meses es Baic, que está a continuación con 682 patentamientos en el 12° lugar, y luego esta Haval, en 15° puesto, con 381 unidades. En porcentajes, estas tres marcas suman a mitad de mes el 7% del total de ventas del mercado.

Entre los modelos más vendidos, la pick-up Toyota Hilux lidera el ranking con 1.553 unidades, con una notoria diferencia de patentamientos sobre el segundo vehículo, también pick-up, la Ford Ranger, que alcanza parcialmente las 934 unidades. El tercer puesto lo tiene el Peugeot 208 con 918, el cuarto es para el mejor SUV hasta el momento, el Chevrolet Tracker con 907, y en el quinto puesto está el Chevrolet Onix con 896 unidades.

El nuevo Toyota Yaris Cross ya supera al VW Tera y se acerca al Chevrolet Tracker dentro del segmento de los B-SUV. (Toyota Argentina)

Los diez autos más vendidos se completan con Ford Territory y sus 872 autos, el Toyota Yaris Cross en su primer mes de ventas que ya le dio 862 ventas, Fiat Cronos con 796, Toyota Yaris con 787 y Toyota Corolla Cross con 741 unidades patentadas.

Sorprendentemente, están fuera de los diez primeros lugares el Volkswagen Tera, competidor directo del Toyota Yaris Cross y el Chevrolet Tracker, que está undécimo con 725 unidades; y otros dos productos de la misma marca, el VW Taos y la pick-up Amarok, que están 12do y 13ro con 687 y 662 autos cada uno.