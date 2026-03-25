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La furia de Wanda Nara con Mauro Icardi: reclamos por faltas de sus hijas al colegio y la multa millonaria que pide

Yanina Latorre mostró el escrito presentado por Ana Rosenfeld, abogada de la empresaria, en el que detalla supuestos incumplimientos del futbolista y una sanción ejemplar

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Yanina Latorre contó detalles de
Yanina Latorre contó detalles de los días de Mauro Icardi con las hijas de Wanda Nara (Instagram)

La tensión entre Mauro Icardi y Wanda Nara, que hasta el momento parecía haber encontrado una cierta tranquilidad, escaló en las últimas horas por la organización y el cuidado de sus hijas, en medio de la visita del futbolista a la Argentina acompañado por la China Suárez y los hijos de la actriz. Si bien el viaje coincidió con la semana FIFA y estaba pautado para que Mauro pasara tiempo con las niñas, la convivencia y las decisiones durante la estadía reavivaron el conflicto.

Fue Yanina Latorre quien, a través de una serie de historias de Instagram, expuso el detrás de escena con una catarata de textuales que reflejan el malestar de Wanda y las irregularidades en la dinámica familiar. “Se pudrió todo. Wanda endemoniada por sus hijas y cositas que están pasando”, disparó Latorre en el arranque de su descargo. “Arrancaron las comunicaciones y mensajes con la licenciada Matera por las niñas. Parece que Mauro no está cumpliendo con las actividades de las niñas”, continuó, marcando que el futbolista no habría seguido las pautas acordadas para la rutina de sus hijas.

"Mauro no está cumpliendo con
"Mauro no está cumpliendo con las actividades de las niñas", expusó la conductora acerca de los días de Icardi con sus hijas
Según contó Yanina, el delantero
Según contó Yanina, el delantero vacuno a una de sus hijas en contra de su voluntad

La panelista subrayó además una situación puntual: “Las niñas hoy no fueron al colegio, ellas cuentan que al padre les dio ‘paja’ llevarlas. Lindo ejemplo. Ellas no están de vacaciones, él debería pasar tiempo con ellas y educarlas… como cualquier padre separado”. Latorre agregó que “el colegio hoy llamó a Wanda por la ausencia. Ya son 20 en lo que va del año. Y parece que siempre que faltan es cuando están con el padre”.

Pero en sus historias, Yanina sumó un dato aun más delicado, señalando: “Pero lo que no le dio paja ayer a Mauriño fue llevar a la nipona a vacunar a sus hijos (porque todo en dulce montón) y de paso cañazo (qué antigua), vacunó a Francesca, en contra de su voluntad y sin autorización de la madre”.

Sobre la gestión de la salud de las niñas, la conductora reveló: “A todo esto, Matera le aseguró a Wanda y su abogada que no la iban a vacunar, pero Mauriño no cumplió. La nena no la pasó bien, llamó a la madre llorando”. Después del vacunatorio, la dinámica familiar siguió de modo particular: “Del vacunatorio fueron a McDonald’s, después al barrio chino. Siempre todos juntos. Y de ahí parece que la nipona se hizo masajes y las chicas esperaron en el auto”.

Latorre cuestionó: “Todo una cosa de locos. ¿Sacrificar así a las niñas? ¿Eso es pasar tiempo de calidad con ellas?”. Insistió en que Wanda fue notificada por el colegio de la ausencia de sus hijas y se mostró crítica: “El tema es que tienen que ir al cole, cumplir con sus actividades y pasarla bien. Y eso no está pasando”.

Yanina también confirmó que Mauro
Yanina también confirmó que Mauro pidió extender el tiempo con sus hijas
"A Wanda le molesta enterarse
"A Wanda le molesta enterarse de todo por las hijas y no por el padre", aseguró Latorre (Instagram)

Respecto a la organización familiar, Yanina relató: “Ayer a las 23 horas Mauro las llevó en el auto a buscar a uno de los hijos de la novia. Todo esto lo cuentan las chiquitas”. También señaló que “Mauro le pidió extender los días a Matera, pero Wanda se opone por el tema del colegio… y sienten que solo el padre acomoda a las hijas según las actividades de la novia”.

Latorre cerró remarcando una de las principales quejas de Wanda: “A ella le molesta enterarse todo por las hijas y no por el padre”. Y concluyó: “Ella no tiene problema en que las chicas extiendan los días. El tema es que tienen que ir al cole, cumplir con sus actividades y pasarla bien. Y eso no está pasando”.

El malestar de Wanda también se reflejó en el documento presentado por su abogada, Ana Rosenfeld, ante el tribunal. En el escrito, Rosenfeld dejó asentado que Wanda prestó conformidad para ampliar el régimen de contacto y que Icardi extendiera su estadía, pero remarcó que esa autorización “no puede interpretarse como una habilitación para alterar las rutinas esenciales de las niñas, en particular su asistencia al colegio”.

El escrito que presentó la
El escrito que presentó la abogada de Nara, dando conformidad para que las niñas estén con el padre y a su vez tenga una multa (Instagram)

“También, mi mandante ha tomado conocimiento por intermedio de la propia Francesa que la menor ha sido vacunada pese a la oposición de la madre y la conformidad y garantía otorgada por la Lic. Mattera, que así ocurriría”, escribió la abogada corroborando lo expuesto antes por Latorre en su cuenta de Instagram. Al final del escrito pidió: “Se imponga al Sr. Mauro Emanuel Icardi una multa ejemplificadora de cien milones de pesos”.

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