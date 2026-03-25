Cayó 17% la cantidad de escrituras de compraventa de inmuebles en CABA durante febrero

El monto promedio de las operaciones en dólares registró su segundo valor más alto en los últimos 40 meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informó que durante febrero de 2026 se registraron 3.567 escrituras de compraventa de inmuebles. Esta cifra representa una baja del 16,9% en términos interanuales, ya que en el mismo período de 2025 se habían concretado 4.293 actos. El informe técnico, que releva exclusivamente las operaciones oficializadas por escribanos en la demarcación porteña sobre bienes ubicados en el distrito, marca un quiebre en la tendencia de crecimiento que venía experimentando el sector.

En lo que respecta a los valores económicos de las transacciones, el monto total involucrado en el segundo mes del año ascendió a $618.179 millones. A diferencia de la cantidad de actos, esta variable registró un incremento interanual del 14,2% en términos nominales, aunque quedó claramente por debajo de la inflación de ese período (33,1%).

Por su parte, el monto medio de cada operación se ubicó en $173.305.037. Al realizar la conversión al tipo de cambio oficial promedio, el valor por transacción alcanzó los 120.764 dólares, lo que implica un crecimiento del 37,4% en pesos y un alza del 4,05% en moneda estadounidense frente a febrero del año anterior.

El contexto

A pesar del retroceso del 16,9% frente a los registros de 2025, el volumen de actividad de febrero de 2026 se posiciona como el tercer mejor registro para dicho mes en la última década. Dentro de la serie histórica de los últimos diez años, la cifra de 3.567 actos solo fue superada por febrero de 2018 (4.083 escrituras) y el pico alcanzado en febrero de 2025 (4.293 registros).

Además, en la comparación inmediata con el mes anterior, las estadísticas arrojan una evolución positiva. En enero de 2026 se habían formalizado 3.423 escrituras, lo que significa que en febrero hubo un crecimiento del 4,2% en la cantidad de actos notariales. Esta suba mensual ocurre en un contexto donde los precios promedio de compraventa se mantienen en niveles elevados. De hecho, el promedio de USD 120.764 por operación registrado este mes es el segundo más alto de los últimos 40 meses, quedando por debajo únicamente de los USD 122.569 alcanzados en agosto de 2025.

El impacto del crédito hipotecario

Uno de los factores determinantes en la contracción interanual del mercado fue el comportamiento de los actos realizados con garantía hipotecaria. En febrero de 2026, se formalizaron 592 escrituras con hipoteca, lo que representa el 16,6% del total de las compraventas. Este segmento sufrió una caída del 38,6% en relación con el mismo mes del año pasado.

Al analizar el flujo de fondos destinados a préstamos para la vivienda, el monto total involucrado en hipotecas durante febrero fue de $90.659 millones. Esta cifra supone una caída nominal del 15,32% respecto al año anterior, en un contexto macroeconómico donde la inflación acumulada para el mismo período se situó en el 33,1%, lo que evidencia una retracción real significativa en el financiamiento bancario para la adquisición de inmuebles.

El valor promedio de las escrituras que incluyeron hipoteca en febrero fue de $153.141.727,27, una cifra inferior al promedio general de las transacciones totales del mercado. Al cierre del primer bimestre de 2026, el saldo acumulado de hipotecas firmadas asciende a 1.357, marcando un descenso del 28,95% frente a las 1.910 que se habían registrado en los primeros dos meses del año anterior.

Las perspectivas del sector

La presidente del Colegio de Escribanos de Buenos Aires, Magdalena Tato, analizó el cambio de tendencia que reflejan las estadísticas recientes. “Luego de varios años de crecimiento sostenido, en este 2026 seguramente nos encontraremos con bajas interanuales, como vienen mostrando los últimos informes”, señaló la autoridad de la institución.

Tato subrayó la correlación directa entre el acceso al crédito y el volumen de actividad en la Ciudad. “Hay un dato clave que siempre remarcamos: la importancia del crédito hipotecario en el dinamismo del mercado inmobiliario. Y esta merma interanual hipotecaria del 38% impacta directamente en el mercado”, explicó.

Asimismo, la referente de los escribanos porteños destacó el rol del financiamiento como motor de la demanda. “Porque el crédito no solo impulsa y multiplica las operaciones, sino que permite que más familias accedan a la vivienda. Por eso es un factor fundamental, al que, cuando el mercado lo ofrece, la gente lo toma como forma de financiación. En ese sentido, es alentador que comiencen a aparecer líneas con tasas preferenciales, que vuelven a generar expectativas”, concluyó Tato.