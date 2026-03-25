La picante chicana que lanzó Noel Gallagher contra el Arsenal: “Están acostumbrados a fallar”

Noel Gallagher utilizó la derrota del Arsenal para afirmar que los londinenses sufren bajo presión en finales (Reuters/Andrew Boyers)

La reciente final de la Carabao Cup no solo otorgó un nuevo título al Manchester City, sino que avivó la rivalidad verbal entre figuras emblemáticas de ambos clubes. El músico británico Noel Gallagher, integrante de Oasis y reconocido seguidor de los Citizens, disparó una crítica hacia el Arsenal tras la derrota de los londinenses.

La victoria por 2-0 en Wembley, con 2 goles de Nico O’Reilly, le dio al City el primer trofeo de la temporada y consolidó la confianza del equipo dirigido por Pep Guardiola en su persecución del Arsenal por el liderazgo de la Premier League.

Más allá del resultado deportivo, la reacción de Gallagher concentró la atención mediática y alimentó el debate sobre la fortaleza mental del equipo de Mikel Arteta.

La reacción de Noel Gallagher y el trasfondo de sus declaraciones

El propio Gallagher explicó en diálogo con la emisora talkSPORT Drive: “Ese partido para el Arsenal era enorme, seguro que hablaron durante la semana diciendo: ‘Si ganamos este trofeo, será el primero para este equipo’. Pero ahora le han dado a todo el país la oportunidad de llamarlos de nuevo ‘chokers’ y ‘bottlers’. Cuando llegue el momento, dentro de unas semanas, en un partido que tengan que ganar, están acostumbrados a fallar, así que veremos qué pasa”.

La derrota del Arsenal en la final se suma a otros episodios recientes en los que el equipo ha sido señalado por su rendimiento en instancias decisivas. El club londinense, bajo la dirección de Arteta, enfrenta una presión añadida de cara al cierre de la temporada. Este contexto resulta aún más relevante porque lidera la Premier League con nueve puntos de ventaja sobre el City, aunque los de Guardiola cuentan con un partido menos.

Gallagher profundizó al afirmar: “Incluso en la Champions League, esto no es una buena señal... Supongamos que City y Arsenal llegan a la final de la FA Cup, si vuelven a estar frente a frente, mirando al otro lado de la línea de medio campo, no parecen el tipo de equipo que se adueñe del partido en una final”.

Noel Gallagher sugirió que el Arsenal enfrenta el estigma de ser 'chokers' ante instancias decisivas por su historial reciente (Reuters/Paul Childs)

La estrategia de Gallagher y la presión mediática

El comentario de Noel Gallagher no aparece de manera aislada. El músico, que sigue la actualidad del Manchester City, ha protagonizado intervenciones públicas previas en las que defiende a su club y provoca a los rivales. Esta vez, su intervención tras la Carabao Cup se inscribe en una temporada donde la disputa por la Premier League permanece abierta y cada declaración puede influir en la moral de los equipos involucrados.

De acuerdo con FourFourTwo, Gallagher empleó una táctica reminiscente de las estrategias psicológicas de Sir Alex Ferguson, entrenador del Manchester United, al buscar desestabilizar a los adversarios a través de los medios. “Ahora le han dado a todo el país la oportunidad de llamarlos de nuevo ‘chokers’ y ‘bottlers’”, enfatizó, sugiriendo que el Arsenal está bajo un escrutinio renovado sobre su respuesta ante la presión.

Gallagher también admitió que el City necesita ganar prácticamente todos los partidos restantes si pretende superar al Arsenal en la Premier League, lo que matiza sus observaciones y deja entrever que, pese a sus palabras, considera posible que los de Arteta consigan el trofeo al final de la campaña. “No creo que el Arsenal pueda ser alcanzado, pero han recibido un golpe. Veremos de qué están hechos. El City tiene que ganar todos los partidos ahora... puede que sea demasiado, pero esto augura algo bueno para la próxima temporada”, señaló Gallagher.

El club londinense afronta una presión extra tras perder la final, a pesar de liderar la Premier League con nueve puntos de ventaja (REUTERS/David Klein)

¿Puede el Arsenal sobreponerse al estigma de los “chokers”?

La pregunta que ronda el entorno de los Gunners tras la derrota es si el equipo será capaz de romper con la narrativa de fragilidad psicológica instalada luego de las recientes caídas en finales y competencias europeas. Desde la llegada de Arteta, el club logró estabilidad y un rendimiento sostenido en la liga inglesa, pero la falta de títulos de peso sigue alimentando el discurso crítico de sus detractores.

Actualmente, el Arsenal lidera la Premier League con nueve puntos de ventaja sobre el Manchester City y restan ocho jornadas por disputarse, aunque los dirigidos por Guardiola tienen un partido menos. Esta situación convierte cada partido pendiente en un examen de carácter para el equipo de Mikel Arteta, que apunta a consolidar su proyecto ganando un trofeo importante.

La presión de las expectativas

La prensa británica, incluido FourFourTwo, indicó que la caída en la Carabao Cup podría impactar en la confianza del plantel. Gallagher consideró que luego de perder “un partido de esa magnitud”, el Arsenal podría empezar a dudar, y reiteró: “no parecen el tipo de equipo que se adueñe del partido en una final”, una observación que apunta a la necesidad de manifestar fortaleza en los momentos cruciales.

La relación entre el Arsenal y las críticas por su desempeño en partidos decisivos se remonta a las dos décadas anteriores. En ese período, el club experimentó sequías de títulos y episodios en que perdió oportunidades claves. La narrativa de los “chokers” se fortaleció con eliminaciones tempranas en competiciones europeas y finales perdidas en torneos nacionales.