Política

La trastienda de la tensa reaparición de Manuel Adorni en conferencia de prensa

El jefe de Gabinete intentó dejar atrás la polémica por los viajes y su patrimonio. La estrategia y el reajuste de la línea argumental

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Con la intención de dar por terminado el debate, el gobierno nacional ensayó hoy un reajuste en la comunicación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con la que aspiran a cerrar la polémica abierta por los vuelos.

Escoltado por el grueso de los ministros, el funcionario retomó esta mañana las conferencias de prensa que solía dar como vocero. Comenzó con una breve aclaración del tema y continuó con un detalle pormenorizado de la hoja de ruta legislativa en un intento de retomar la agenda de gestión.

En 19 minutos de exposición y más media hora destinada a preguntas, el ministro coordinador evitó ahondar en detalles al argumentar que temía interceder en la causa judicial que lo investiga y se mostró duro contra la prensa acreditada y la oposición. Su postura que pasó de ser ordenada a ríspida ante las preguntas se asemejó un poco más a la que interpretaba en su antiguo traje de portavoz presidencial.

El Jefe de Gabinete se expresó en una conferencia de prensa en la Casa Rosada.

Según supo Infobae, luego de que el propio Adorni determinara la necesidad de retomar las conferencias de prensa, el asesor presidencial, Santiago Caputo, puso a disposición a sus equipos para coordinar de manera conjunta la estrategia que desplegó este miércoles. Luego de una conversación virtual entre los actores que tuvo lugar el pasado lunes, y con un intercambio de ambos equipos, el Poder Ejecutivo dio curso a la idea que llevó al ministro coordinador apostarse frente al atril ubicado en el salón de conferencias de Casa Rosada.

En primera fila, los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Mario Lugones (Salud) y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, siguieron de cerca la alocución que duró 48 minutos. De manera virtual, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, también se mostró expectante y lo sintonizó por televisión.

A los laterales, en un intento por descescalar la tensión interna, se lo vio al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; al secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, y también al asesor presidencial que reafirmó cada palabra que pronunció el jefe de Gabinete. Incluso, se lo vio celebrar más de una respuesta ante las consultas de la prensa acreditada. “Perfecto”, lanzó silenciosamente al aire, luego de que Adorni reafirmara que repetiría su viaje vacacional con su familia.

Pasada la conferencia, en las filas oficialistas se mostraban conformes con el desempeño del jefe de Gabinete que fue ratificado por el presidente Javier Milei, quien se expidió a través de su cuenta de X, y por Karina Milei. “La ignorancia es atrevida...Si un conjunto de ignorantes, ya sea por falta de formación o por un claro déficit de IQ, son alimentados por las turbias operetas de la política, ello los puede llevar a ver fantasmas donde no los hay y caer en un ridículo de brutalidad...”, sostuvo el mandatario.

“Hasta entonces teníamos una actitud innecesariamente a la defensiva cuando no teníamos por qué. Hoy se mostró mucho más firme”, admitió ante Infobae una fuente que participó del reajuste comunicacional. Luego de la declaración y de la vuelta a las cámaras, la plana de funcionarios presentes se acercó a felicitarlo, aunque algunos aseguran que hubieran minimizado el nivel de confrontación con la prensa. “Faltaba ser claro y desmentir categóricamente las operetas”, sumó otro funcionario en declaraciones a este medio.

Análisis en Infobae en vivo de lo que dejó la conferencia de Adorni

La idea era sencilla: iniciaría con una breve aclaración del tema, sin brindar detalle, apuntaría contra la oposición y la prensa por “atacar” al Gobierno y retomaría la agenda de gestión con detalles de los proyectos de ley que enviaría al Congreso. El objetivo, además de aclarar, fue “llevar calma al Gabinete” en medio de los rumores de salida y desmentir la danza de nombres expuesta en los medios de comunicación para sucederlo.

“La conferencia era para la sociedad. La idea era comunicar la agenda legislativa y los avances. Eso es lo que Manuel hizo. Aclaró para dar por terminado el tema. Lo logró”, especificó una importante voz con acceso al despacho presidencial. En Balcarce 50 rechazan que la polémica haya perjudicado la imagen del mandatario o del Gobierno.

El asesor presidencial, Santiago Caputo,
El asesor presidencial, Santiago Caputo, en la sala de conferencias de Casa Rosada

Lo vi concluyente, descriptivo, con buen tono. En los últimos días se empezó a decir cualquier cosa, era necesario ponerle un límite al tema. Nos agarramos de eso para exponer las mentiras”, expresó un integrante del entorno del ministro coordinador.

En la previa a la conferencia que se celebró a las 11, luego de más de un mes y medio de silencio, la última data del 6 de febrero, el asesor presidencial llegó a Casa Rosada y se trasladó directo al despacho del ministro coordinador que se preparaba desde temprano en sus oficinas. Como todas las mañanas, Adorni llegó a las 9 y se recluyó con sus colaboradores para revisar los detalles finales del discurso que ya estaba escrito.

Antes de subir a la sala ubicada en el segundo piso, se fotografió con los ministros e ingresó escoltado por los integrantes del Gabinete. Con este accionar, la administración libertaria busca dar por finalizado el tema y concentrar la atención en la agenda de gestión. “Queremos dar vuelta la página. Lo que se tiene que explicar se hará en la justicia”, concluyó un funcionario ante este medio.

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