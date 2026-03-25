Itziar Ituño, de La casa de papel, en la marcha por el Día de la Memoria: “Aquí nadie olvidará lo que ocurrió”

Itziar Ituño, la actriz española de La casa de papel, en la marcha por el día de la memoria (Instagram)

Este 24 de marzo, la Plaza de Mayo se llenó de voces y reclamos en una nueva conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia en Argentina. Entre la multitud, la presencia de Itziar Ituño, la actriz española conocida mundialmente por su papel de Raquel Murillo y Lisboa en La casa de papel, aportó un matiz internacional y emotivo a la jornada. Su participación no pasó desapercibida: Ituño se sumó al acto y compartió en sus redes sociales imágenes y palabras que conmovieron a sus seguidores argentinos y españoles.

En su cuenta de Instagram, la actriz publicó un carrete de fotografías tomadas durante la movilización. Las imágenes la muestran caminando entre la gente, sosteniendo pañuelos blancos, símbolo de las Abuelas de Plaza de Mayo, y posando junto a la actriz argentina Laura Azcurra. Entre los carteles que captó su lente, se leen consignas históricas: “Dónde están”, “Son 30 mil”, y un dibujo infantil de Nora Cortiñas acompañado de la frase “Hasta Norita siempre”. También aparece una pintada en una pared: “Luche como una abuela”, junto al característico pañuelo blanco anudado al cuello. La secuencia de fotos incluye escenas de los shows musicales del escenario y retratos espontáneos con amigas y compañeras que la acompañaron en la marcha.

Junto a este registro visual, Ituño acompañó sus publicaciones con un texto en el que expresó su conmoción y compromiso social. “50 años han pasado desde que el ejército dio el golpe de Estado en Argentina. El terrorismo de Estado acabó con 30.000 personas en aquellos años oscuros. Las hizo desaparecer después de torturarlas. Desde entonces, madres y abuelas se han reunido en la Plaza de Mayo para hacer la misma reivindicación: ¡Que digan dónde están!”, escribió la actriz, recordando la lucha de las mujeres que encarnan la memoria colectiva argentina.

Itziar Ituño con un profundo compromiso social en Argentina en la marcha del 24 de marzo (Instagram)

Ituño remarcó el peso de la marcha y la persistencia del reclamo: “Nunca llegó una respuesta y año tras año esta marcha se ha repetido durante medio siglo. Un pueblo sin memoria está condenado a repetir su historia y aquí, nadie olvidará lo que ocurrió”. Sus palabras reflejan una comprensión profunda del sentido de la fecha y resonaron fuertemente entre los asistentes y sus seguidores en redes. “¡En la memoria, ahora y siempre! ¡La dignidad, siempre! ¡Aguante el pueblo argentino, ahora y siempre!”, concluyó en su mensaje.

Durante la jornada, se la vio acompañada por Laura Azcurra, quien también le dedicó un mensaje desde sus redes: “Qué emoción compartir esta marcha histórica contigo, hermana mía. Te adoro”. La interacción entre ambas artistas dejó en evidencia el lazo de afecto y admiración mutua, y sumó un matiz de calidez y compañerismo a la experiencia de Ituño en la marcha.

Itziar Ituño junto a Laura Azcurra en la marcha por el día de la memoria en Buenos Aires (Instagram)

La visita de Itziar Ituño a la Argentina no es casual. Desde su primer viaje en 2022, cuando desembarcó en Buenos Aires para rodar la película Pensamiento lateral dirigida por el argentino Mariano Hueter, la actriz forjó un vínculo especial con el país. En aquella ocasión, reconoció haber sentido miedo por llegar sola y no conocer a nadie, pero pronto se sintió acogida: “Me vino a recoger al aeropuerto la productora, Roberta Sánchez, y antes de llevarme al departamento me dio un paseo: me enseñó la Casa Rosada, la Plaza de Mayo. Nos pusimos a charlar, a tomar un par de birras con unas empanadas, y se me pasó todo ese pánico”.

La película, que se estrenará en marzo de 2026, significó un desafío actoral para Ituño, quien interpreta a Julie, una psicóloga secuestrada que debe enfrentarse a sus captores desde el intelecto. El rodaje no solo fue una experiencia profesional, sino también personal: “Ha sido un placer estar en Argentina. Encontrar toda esta gente que me ha tratado con esa calidez humana. Me he hecho un montón de amigas y amigos de por vida. Más allá de hacer una película se ha quedado un pozo de vivencia muy profundo”, confesó la actriz.

Los carteles representativos del reclamo social en la marcha de la memoria, con la presencia de la española Itziar Ituño (Instagram)

Itziar Ituño sigue de cerca el cine argentino, al que definió como “superestablecido, potente a nivel internacional, con mucha buena acogida en Europa”. Su admiración llega al punto de considerar un honor formar parte de él y de destacar a referentes como Rodrigo de la Serna, a quien identifica como “mi Palermo”.

La presencia de Ituño en la marcha del 24 de marzo, su compromiso y sus palabras en redes, reflejan la fuerza de los lazos entre el arte y la memoria, y el modo en que figuras internacionales se suman al reclamo de justicia y verdad en Argentina.