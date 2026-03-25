Gonzalo Valenzuela, una pregunta incómoda y el verdadero origen del apodo Manguera: “¿Otra vez con eso?”

Gonzalo Valenzuela en la televisión chilena, en Fiebre de Baile

La presencia de Gonzalo Valenzuela en la nueva temporada de “Fiebre de Baile” ha captado la atención del público chileno. El actor, conocido por su trayectoria en televisión y teatro, volvió a la pantalla con un desafío diferente, enfrentarse a un exigente formato de competencia donde el ritmo y la creatividad marcan la diferencia entre avanzar o quedar eliminado.

Su paso por el programa ha generado sorpresa, tanto por su desempeño como por la calidad de sus presentaciones temáticas, logrando posicionarse como uno de los participantes más destacados de la temporada.

Gonzalo Valenzuela en la televisión chilena sorprendido por una pregunta de Diana Bolocco

Al término de la presentación, llegó el momento de interactuar con el jurado y con la conductora Diana Bolocco, quien comenzó con algunas preguntas sobre otro porgrama donde Valenzuela había participado, pero de pronto la charla que mantenían tomó un giro inesperado. En ese instante Diana, sin filtro, abordó el tema del apodo “El Manguera”, ampliamente comentado en los medios y entre el público. Le consultó de manera directa si en esta oportunidad, se conocería el origen real de por qué lo llamaban así.

Gonzalo Valenzuela, lejos de evadir la pregunta, respondió con espontaneidad y sin filtros: “¿Tú me quieres preguntar por el tamaño de mi pene?”, contestó el actor sin tapujos. “¡No! ¡Cómo se te ocurre! ¡No, cómo se te ocurre! ¿De dónde sale el apodo?”, insistió Diana. “¿Otra vez? De un personaje de (la obra) ‘Sinvergüenzas’”, aclaró Gonzalo mirando a la animadora del show.

La producción en cuestión, en la que protagonizaba un desnudo total junto al resto del elenco, se llevó a cabo en el año 2000 y marcó el despegue mediático de Valenzuela. A partir de entonces, su carrera se disparó tanto en su país natal como en Argentina y el origen de aquel sobrenombre sigue siendo tema de conversación.

El actor Gonzalo Valenzuela, con su llamativo cabello rojo y un traje brillante, reacciona con una expresión de sorpresa durante una aparición en la televisión chilena

En una entrevista en Flor de Equipo, el actor se había explayado sobre el asunto: “¿Es verdad que le dicen Manguera porque para hacer un desnudo en una obra de teatro se ponía una enorme prótesis?”, le preguntó Denise Dumas. Luego de un breve silencio, le puso fin al misterio y reconoció: “Es verdadero”.

“Yo hacía un personaje en la obra Sin vergüenzas basado en la novela Full Monty y terminaba con un desnudo”, confesó. “A ese personaje le decían ‘Manguera’ porque era flaco y alto”, detalló sobre el motivo detrás del apodo. También recordó cómo fue la salida que hizo con la directora del espectáculo días antes del estreno. “Fui con la directora a un sex shop a comprar una prótesis para poder hacer el desnudo. Ella era más grande que yo, así que imagínense la cara de la gente, porque fuimos juntos de la mano y elegíamos”, describió entre risas.

Una actor en plena transformación

Desde su debut en “Fiebre de Baile”, Valenzuela ha demostrado una capacidad para adaptarse a las exigencias del show. Su participación no solo implica bailar, sino también asumir personajes y propuestas artísticas que requieren preparación actoral y física. Entre sus actuaciones más comentadas destaca la caracterización de “Don Diablo”, tema emblemático de Miguel Bosé, que lo llevó a transformarse sobre el escenario, para sorprender al jurado y la audiencia.

La performance fue valorada por su entrega y por el trabajo en los detalles tanto en lo visual como en lo corporal. “Quise arriesgarme y salir de mi zona de confort. Este personaje me obligó a trabajar aspectos que normalmente no exploro en mi carrera actoral”, afirmó el chileno tras la presentación.

Gonzalo Valenzuela aclara que el apodo 'El Manguera' deriva de un personaje de la obra 'Sinvergüenzas' y no de rumores mediáticos

Las presentaciones temáticas asombran al público

Uno de los factores que distingue la participación de Valenzuela y su bailarina en el programa, es la capacidad para asumir retos artísticos con versatilidad. La interpretación fue recibida con entusiasmo y se convirtió en tendencia en redes sociales durante la transmisión. El actor abordó el desafío con una puesta en escena que incluyó vestuario, maquillaje y una coreografía inspirada en el videoclip original de Miguel Bosé. “Sabía que el público esperaba algo distinto de mí, así que trabajé en cada detalle para dar una experiencia completa”, comentó Valenzuela ante las cámaras, evidenciando el compromiso detrás de cada presentación.

Diana Bolocco indaga sobre el origen del apodo 'El Manguera' de Gonzalo Valenzuela en pleno show televisivo chileno

La respuesta de los jueces fue positiva, destacando la entrega y la originalidad de la propuesta. El formato de Fiebre de Baile exige que los participantes no solo bailen, sino que cuenten una historia sobre el escenario, lo que agrega dificultad y eleva las expectativas del jurado. La performance de Valenzuela le permitió avanzar en la competencia y consolidarse como uno de los favoritos de la temporada. En palabras del jurado: “Lograste captar la esencia del personaje y transmitirla al público. Fue una actuación que sorprendió por su energía y autenticidad”.

La interacción con los televidentes del concurso de baile se volvió uno de los puntos fuertes de Valenzuela, quien agradeció el apoyo que recibe en sus redes sociales y afirmó: “Siento que este espacio me permite mostrarme de una manera diferente y conectarme con la gente desde otro lugar”. Sin embargo, esto no lo exime del apodo que tanto dio que hablar de los dos lados de los Andes.