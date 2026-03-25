Panel interactivo en la Panamericana Sur convierte el viento en mensaje sobre dominar los cambios constantes de la vida

Foto: Difusión

Un panel interactivo instalado en el kilómetro 29 de la Panamericana Sur utiliza la fuerza del viento para motivarnos a sacarle provecho a los retos constantes de la vida para lograr lo que nos propongamos; esto en el marco de la campaña “Domina los Vientos del Cambio” impulsada por la Universidad Tecnológica del Perú (UTP). La iniciativa busca materializar su concepto institucional, convirtiendo un elemento natural en una metáfora visual de lo que significa dominar el cambio en el entorno dinámico del mundo personal y profesional actual.

Panel inspirado en alumnos que dominan el cambio

El panel fue diseñado para que su movimiento dependa exclusivamente de la fuerza del viento. Cuando soplan corrientes de aire, las piezas móviles del panel se activan y generan un desplazamiento visible en la palabra “DOMINA”, lo que según la universidad representa la capacidad de sus alumnos para dominar el cambio. La institución señala que este principio convierte al viento en un actor fundamental de la comunicación, haciendo que el mensaje no sea estático, que no solo se adapte, sino que también evolucione en tiempo real, dominando el cambio como lo hace su comunidad universitaria.

Según la UTP, esta propuesta busca aprovechar el entorno abierto de la Panamericana Sur, una vía donde el viento es un elemento constante, para generar una interacción directa con quienes transitan la zona. De acuerdo con la universidad, la experiencia visual está pensada para que el panel destaque en el paisaje y refuerce la idea de adaptación, invitando a los espectadores a reflexionar sobre cómo los cambios externos pueden convertirse en oportunidades para seguir avanzando.

Innovación y dominio del cambio en campañas universitarias

La UTP señala que la campaña tiene como objetivo comunicar su posicionamiento innovador a través de acciones concretas, diferenciando a la institución como una marca moderna y alineada con la transformación constante del entorno. Según la entidad, el panel destaca por su carácter llamativo dentro del paisaje y refuerza el mensaje de que el cambio puede ser una oportunidad, mostrando su interés por liderar acciones disruptivas también en la vía pública.

De acuerdo con la universidad, la creación de este panel forma parte de una serie de iniciativas orientadas a plasmar sus valores en acciones visibles. UTP recuerda que anteriormente organizó “Los Juegos del Viento”, la primera competencia de carrovelismo en el país, realizada en las dunas de Paracas, poniendo en práctica el trabajo en equipo y una mentalidad estratégica y proactiva, capaz de convertir los obstáculos en oportunidades.

La UTP invita al público a visitar el panel y experimentar directamente cómo la tecnología y el entorno pueden integrarse para comunicar conceptos clave.