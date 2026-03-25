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La postura de River Plate ante los rumores de un posible arribo de Nicolás Otamendi tras el Mundial 2026

El vicepresidente segundo del Millonario, Ignacio Villarroel, ponderó el nivel del marcador central del Benfica y la selección argentina

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Mientras el Chacho Coudet ultima detalles en una mini pretemporada en Cardales aprovechando el parate por la Fecha FIFA antes del debut en la Copa Sudamericana (el DT apostó por subir a algunos juveniles), una noticia sacudió la tranquilidad que suele reinar en los pasillos del Monumental. Tras arribar al país, Nicolás Otamendi, uno de los referentes de la selección argentina, dejó la puerta abierta con su “veremos” tras ser consultado ante un posible desembarco al conjunto de Núñez en el segundo semestre del año, cuando el marcador central quede con el pase en su poder en caso de no prolongar su vínculo con el Benfica de Portugal.

Ignacio Villarroel, vicepresidente segundo del Millonario, fue consultado al respecto durante una rueda de prensa en el marco de la Ion by 2Build 2026, evento organizado en Cascais, al Oeste de Lisboa. En sus declaraciones, el dirigente manifestó públicamente sus ganas de contratar al hombre surgido de Vélez, aunque prefirió ser cauto con sus palabras y aguardar a lo que suceda en los próximos meses antes de la apertura de una nueva ventana de transferencias.

“Otamendi es hincha de River, jugador de selección, campeón del mundo, muy interesante para considerar", reconoció. No obstante, rápidamente intentó calmar la ansiedad al afirmar: “Pero aún no hablamos con él. Hoy no hay una conversación formal. Hay que ser respetuosos de los procesos. Benfica, él y nosotros estamos en plena temporada”.

El defensor, de 38 años, es uno de los pilares de la última línea del conjunto dirigido por el portugués José Mourinho. En lo que va de la temporada disputó 43 partidos (siendo el capitán en todos los juegos), en los que aportó tres goles y brindó 4 asistencias.

River Plate en el último tiempo fue una de las instituciones que más dinero invirtió en los mercados de pases para elevar el nivel de su plantel. Además, logró cerrar los fichajes de otros campeones del mundo, algo que rememoró el dirigente. “Acuña, Pezzella… han vueltos muchos al fútbol argentino. Las puertas siempre están abiertas. A Otamendi lo conozco, tengo una relación personal con él. Y Nicolás es híper profesional, es ganador, es serio. No solo por su estado físico sino por su cabeza. Él se pondrá su límite sobre hasta cuándo jugar”.

En caso de firmar con el club de Núñez, el futbolista competirá con un puesto en el equipo del Chacho con nombres como los de Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Paulo Díaz, Ulises Giménez o Juan Carlos Portillo.

Todos sabemos el amor que existe del hincha a Otamendi y de Otamendi al club. Es uno de los grandes jugadores de la historia de la selección argentina. El hincha de River y el hincha argentino lo reconoce y se identifica con él porque es un líder, defendiéndole las espaldas a Messi, a Julián, a todos”, concluyó Villarroel sobre el tema.

Vale recordar que esta no es la primera vez que Otamendi aparece en la órbita del conjunto millonario. Por ejemplo, en 2023, Martín Demichelis lo tanteó para ponerse la banda roja cruzada en el pecho y el por entonces presidente Jorge Brito lo definió como un “anhelo”. No obstante, el marcador central decidió extender su contrato hasta junio de 2026. “No quiero ilusionar a la gente porque sino me cagan a puteadas”, manifestó en su momento el futbolista, consiente de lo que genera dentro del Mundo River.

La posibilidad de incorporar a Otamendi representa para River Plate una oportunidad de sumar experiencia, liderazgo y jerarquía, aspectos que han caracterizado la carrera del defensor tanto en la Selección Argentina como en los clubes donde se desempeñó. Sin embargo, todas las partes por el momento prefieren la cautela y el tiempo dirá si finalmente el defensor jugará en el club de sus amores.

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