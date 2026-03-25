Ola de calor golpea a más de 60 ciudades en EEUU con temperaturas récord y alertas por calor extremo

Una ola de calor sin precedentes afecta a más de 60 ciudades de Estados Unidos con temperaturas récord y alertas por calor extremo. (REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo)

Una ola de calor afecta a Estados Unidos, golpeando a más de 60 ciudades este miércoles 25 de marzo de 2026 y provocando alertas por calor extremo en regiones donde, según reportes oficiales, se prevén valores muy superiores a los habituales para la época. Las autoridades advierten sobre riesgos para la salud y un incremento en la demanda de energía debido a la persistencia de estas condiciones de temperatura récord.

De acuerdo con el National Weather Service (NWS) y la National Digital Forecast Database (NDFD), la ola de calor se extiende desde Arizona y California hasta Texas, Colorado y Nebraska con temperaturas que podrían alcanzar hasta 39°C (102°F) en ciudades como Yuma y Lake Havasu City. El NWS informó que los avisos y advertencias por calor se mantendrán activos al menos hasta el fin de semana, ya que se espera que los valores extremos continúen en los próximos días. El organismo federal indicó que el evento representa una anomalía en los registros climáticos de marzo.

El diario estadounidense The New York Times reportó que este episodio ha sido calificado por especialistas como uno de los más extensos y tempranos en la temporada primaveral, atribuido en parte a la intensificación de patrones relacionados al cambio climático. Según el organismo científico estadounidense National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), la magnitud y persistencia de este fenómeno no tiene precedentes para el mes de marzo desde que existen registros sistematizados en la región.

¿Qué ciudades registran récords históricos de temperatura este miércoles?

El NWS detalló que al menos 66 ciudades y localidades alcanzarán o superarán sus máximas históricas para el mes de marzo. Entre ellas, destacan:

Phoenix , Arizona: 38,3°C (101°F), superando el récord de 35,6°C (96°F) establecido en 2022.

, Arizona: 38,3°C (101°F), superando el récord de 35,6°C (96°F) establecido en 2022. Las Vegas , Nevada: 35,6°C (96°F), por encima de los 32,2°C (90°F) de 2022.

, Nevada: 35,6°C (96°F), por encima de los 32,2°C (90°F) de 2022. El Paso , Texas: 35°C (95°F), sobrepasando el máximo anterior de 32,2°C (90°F) de 2012.

, Texas: 35°C (95°F), sobrepasando el máximo anterior de 32,2°C (90°F) de 2012. Denver , Colorado: 31,1°C (88°F), cifra que supera en más de 7°C el récord anterior de 23,8°C (75°F) de 2012.

, Colorado: 31,1°C (88°F), cifra que supera en más de 7°C el récord anterior de 23,8°C (75°F) de 2012. Yuma, Arizona y Lake Havasu City, Arizona: 38,9°C (102°F), superando sus marcas previas para marzo.

Otras localidades como Amarillo, Albuquerque, Flagstaff, Grand Junction y Needles también registran valores superiores a sus promedios históricos.

El National Weather Service advierte que las temperaturas en Arizona, California y Texas superan en hasta 15°C los promedios históricos para marzo. (REUTERS/Jeenah Moon)

¿Por qué ocurre esta ola de calor y cuáles son los riesgos?

Especialistas citados por el diario estadounidense The Washington Post explican que el evento está relacionado con la presencia de una cúpula de alta presión, que provoca el estancamiento de masas de aire cálido sobre el suroeste y el centro del país. Según el organismo científico estadounidense NOAA, este tipo de patrones puede incrementar la intensidad y duración de las olas de calor, especialmente bajo el contexto de calentamiento global.

La organización internacional de investigación climática World Weather Attribution (WWA) publicó un informe en el que indica que la probabilidad de episodios de calor extremo como el actual ha aumentado significativamente en la última década. “Este evento habría sido prácticamente imposible sin la influencia del calentamiento global de origen antropogénico”, señala el estudio, citado por la cadena británica BBC News.

Las autoridades sanitarias, como los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades), advierten sobre un mayor riesgo de golpe de calor, deshidratación y complicaciones en personas mayores y niños pequeños. El NWS recomienda evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor radiación y mantenerse hidratado.

¿Cuánto se ha desviado la temperatura respecto a los promedios históricos?

El NWS informó que en varias ciudades, las temperaturas previstas para este miércoles superan en más de 10°C (18°F) los valores promedio para la última semana de marzo. En regiones de California, Arizona y Texas, los registros actuales están 15°C (27°F) por encima del promedio estacional. Este diferencial representa una desviación sin precedentes en más de un siglo de mediciones sistematizadas, según la NOAA.

En ciudades del norte de Colorado, Wyoming y Nebraska, los valores máximos alcanzan o superan los 30°C (86°F), cuando el promedio histórico para estas fechas suele ubicarse entre 16°C y 22°C (61°F-72°F). Reuters subrayó que este comportamiento térmico incrementa el riesgo de incendios forestales y acelera procesos como el deshielo en zonas montañosas.

¿Qué medidas han adoptado las autoridades y qué impacto tiene en la población?

El NWS y los gobiernos estatales han emitido avisos y recomendaciones a la población para reducir la exposición al calor, evitar el ejercicio físico intenso al aire libre y vigilar especialmente a niños, ancianos y personas con enfermedades crónicas. Las autoridades energéticas de Arizona y California prevén un aumento en la demanda eléctrica debido al uso intensivo de sistemas de refrigeración.

Según la Oficina de Emergencias del Estado de California, los servicios médicos y de emergencia se encuentran en estado de alerta ante la posibilidad de un incremento de incidentes relacionados con el calor. “Las condiciones actuales requieren la máxima precaución para evitar emergencias de salud pública”, afirmó la entidad en comunicado difundido por el canal internacional CNN.

Phoenix, Las Vegas, El Paso y Denver rompen récords históricos de temperatura, según datos oficiales de la NOAA y la NDFD. (AP Foto/John Locher, archivo)

¿Qué se espera para los próximos días y cómo afecta a la vida cotidiana?

De acuerdo con la NOAA, la ola de calor podría extenderse hasta la primera semana de abril, con temperaturas superiores a la media durante varios días consecutivos. El NWS advirtió que la persistencia de estas condiciones podría afectar actividades escolares, laborales y recreativas, especialmente en áreas urbanas con alta densidad de población.

Los expertos consideran que eventos de este tipo pueden anticipar fenómenos similares en los próximos meses, en especial si se mantienen las tendencias actuales de calentamiento global. El seguimiento de los registros y la emisión de alertas tempranas seguirán siendo prioritarios para las autoridades federales y estatales.

El impacto inmediato sobre los habitantes de las ciudades afectadas se refleja en cambios en la rutina diaria, restricciones a las actividades al aire libre y la necesidad de implementar medidas preventivas adicionales, tanto en el ámbito doméstico como institucional. La vigilancia sanitaria se mantiene activa en todas las regiones bajo alerta.