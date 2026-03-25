Las lágrimas de Emily Ceco de Love is Blind tras la condena a su ex Santiago Martínez “Por fin voy a tener paz”

La participante de Love is Blind no puedo contener la emoción ante la decisión que tomó la Justicia (Video: Puro Show- El Trece)

En febrero de 2025, Emily Ceco, reconocida por su paso por Love is Blind —el reality conducido por Wanda Nara y Darío Barassi— denunció a su entonces marido, Santiago Martínez, por violencia de género e intento de homicidio. El caso fue a juicio y, tras el pedido del abogado de la víctima, Roberto Castillo, la Justicia del Tribunal de Morón finalmente falló en ese sentido y condenó al exparticipante del ciclo a 15 años de cárcel.

Tras conocerse la sentencia, Emily habló con las cámaras de Puro Show (El Trece) y no pudo contener las lágrimas: “No lo puedo creer. Siento que ya terminó. No quiero festejar porque obviamente está la familia del otro lado, pero por fin voy a tener paz”, expresó emocionada. “Se hizo justicia por mí. Se hizo justicia por Nicole, se hizo justicia por Carolina, se hizo justicia por Pamela, que también fueron víctimas de Santiago Martínez. Tal vez no se saben sus nombres, pero también lo sufrieron”.

Consultada sobre el impacto de la condena, Emily reconoció: “Es bastante reparadora, muchísimo. Tengo quince años de tener paz. No sé qué va a suceder cuando él salga, pero espero que la justicia me acompañe también cuando él quede en libertad”. Sin embargo, no ocultó sus miedos: “Él intentó matarme cuando yo le di todo de mí. Todo le di, no hay nada que no le haya dado. Después de estar quince años en prisión, no sé qué puede llegar a hacer conmigo o con la familia que yo tenga”.

La pareja se había conocido en el reality de Netflix y estaba casada por civil, planeando casarse nuevamente por Iglesia (Instagram)

Emily también relató el sufrimiento vivido durante el proceso judicial, incluyendo amenazas y hostigamiento de la familia de Martínez: “Mientras yo declaraba se escuchaba a la madre riéndose, las agresiones a través de las redes sociales de parte de familiares de él. Entonces, de eso tengo miedo. Yo quería irme en paz y no volver a tener contacto con esa gente”.

Sobre el momento de la sentencia, describió: “Me empezó a temblar todo el cuerpo. Tenía muchísimo miedo”. Y recordó que su exmarido le pidió disculpas en su declaración y le dijo que aún la amaba, algo que solo generó más dolor: “Yo no dije nada, pero mi hermano se extralimitó y le dijo: ‘Tanto que la amabas, casi la matás, la cagaste a trompadas, cagón’. Mi hermano es la persona más tranquila que pueden llegar a conocer, jamás se pasa de un límite, pero en ese momento habló por todos”.

Emily destacó el apoyo de su familia y la importancia de la contención psicológica en todo este proceso: “Estoy contenida psicológicamente. Mañana tengo turno con la psicóloga a las nueve de la mañana. Tengo a mi familia, que me acompaña. Todos me dan una contención y hasta se dan cuenta cuando tengo algún pensamiento medio feo, tratan de hablarme de cualquier cosa para que piense en algo que me distraiga”.

Emily denunció a Santiago con los moretones todavía en el rostro

A quienes atraviesan situaciones similares, les dejó un mensaje: “Que no tengan miedo de enfrentarse a la justicia. Comprendo que es una situación que no le deseo a nadie, pero la justicia escucha. A mí por lo menos me escuchó y espero que mi caso marque un precedente, porque no esperaron a que me maten para darle una condena como corresponde. Ojalá sea así con todas las mujeres que están pasando por esto”.

Emily también reveló que otras exparejas de Martínez se comunicaron con ella y le contaron historias de violencia: “Me han mandado mensajes, capturas de pantalla de cómo las ha dejado. Hay una chica que la arrastró una cuadra de los pelos por San Pablo. Lo denunció y la justicia no siguió por amiguismo, porque lo conocían”.

Sobre el cierre, Emily fue categórica: “Espero que se termine esto pronto, que se terminen los Santiago Martínez, que ninguna mujer le crea, porque es una persona que te envuelve en tantas mentiras. Miente con una naturalidad, que le llegás a creer cualquier cosa. No, chicas, no caigan en Santiago”, exigió.

El caso y la sentencia no solo significaron un cierre para Emily sino también un mensaje de advertencia y esperanza para otras víctimas de violencia de género.