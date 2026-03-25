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River Plate derrotó a Inter Miami y Boca Juniors cayó ante Palmeiras en el Mundial de Clubes Sub 12 de Madrid: los goles

El Millonario se impuso 2-0 en el debut, mientras que el Xeneize fue goleado 6-0 por los brasileños

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River ganó 2-0 a Inter Miami En El Mundialito Sub 12

River Plate y Boca Juniors, que comparten zona en la primera edición del Mundial de Clubes Sub 12 que se disputa en Madrid, tuvieron su estreno con suerte dispar. El Millonario derrotó 2-0 a Inter Miami y el Xeneize cayó 6-0 con Palmeiras. El certamen reúne a 20 equipos de elite de los cinco continentes y se llevará a cabo en la capital española entre el 25 y el 29 de marzo de 2026.

Los riverplatenses se impusieron 2-0 con los goles de Liam Chaya y Bautista Villalba para comenzar con el pie derecho su participación en el Grupo A, zona también compuesta por Flamengo, Boca y Palmeiras. Estos últimos dos se vieron las caras en primer turno y los brasileños sacaron una notable diferencia: fue 6-0 a favor de los paulistas por los tantos de Nicolás Alexandre Pinto (3), Pedro Henrique Neto, Juninho y Antonio Zorzi. Los de la Ribera contarán con la chance de recuperarse esta tarde ante el Fla, mientras que el Verdao se medirá con los norteamericanos (River tendrá doble función mañana contra los brasileños). ¿El Superclásico? Será este viernes, a partir de las 14 (hora argentina).

Boca perdió 6-0 con Palmeiras En El Mundialito Sub 12

La estructura del certamen prevé cuatro grupos de cinco equipos, incluyendo al vigente campeón nacional, RCD Espanyol, y al campeón internacional, Atlético de Madrid, como confirmaron los organizadores. Entre los participantes figuran conjuntos de España, Brasil, Argentina, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, China, Alemania, Italia, Marruecos y Turquía, sumando representación de los cinco continentes.

Desde LALIGA y la Fundación José Ramón de la Morena remarcaron la trayectoria del torneo, que en tres décadas ha impulsado a futuros profesionales como Xavi Hernández, Iker Casillas, Lamine Yamal y Andrés Iniesta, quienes compitieron en anteriores ediciones. Según anunció LALIGA en la capital española, esta edición global conmemora el 30º aniversario del principal torneo internacional de fútbol formativo y tiene como sede el Campo Municipal de Los Arcos.

La fase de grupos se jugará del 25 al 27 de marzo y los dos mejores equipos de cada grupo clasificarán a los cuartos de final, previstos para el sábado 28, seguidos por las semifinales ese mismo día. La gran final será el domingo 29 de marzo desde las 8 (hora argentina).

El calendario de River y Boca en el Mundialito Sub 12

  • Hoy:

River 2-0 Inter Miami

Boca 0-6 Palmeiras

Boca-Flamengo

  • Mañana:

7:00 Boca-Inter Miami

8:30 River-Palmeiras

13:00 River-Flamengo

  • Viernes:

14:00 River-Boca

*Horarios de Argentina

Así están conformadas las zonas del Mundialito Sub 12

  • GRUPO A: River Plate, Boca Juniors, Palmeiras, Flamengo e Inter Miami
  • GRUPO B: Inter de Milán, Bayer Leverkusen, PSG, Arsenal y Galatasaray
  • GRUPO C: Real Madrid, Atlético Madrid, Real Betis, Sevilla y Wydad
  • GRUPO D: Barcelona, Espanyol, Valencia, Villarreal y Shanghai Port

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