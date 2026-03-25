La confesión de Serena Williams sobre su cambio físico y el método que utilizó: “Me siento muy bien y saludable”

La campeona de tenis cuenta cómo superó los desafíos físicos y emocionales después de los embarazos, combinando esfuerzo, medicina y mucha confianza para recuperar energía, bienestar y prepararse para correr una media maratón próximamente. REUTERS/Marco Bello

Serena Williams contó que logró perder más de 14 kilos utilizando un medicamento GLP-1 como parte de su proceso de adelgazamiento. La exnúmero uno del tenis mundial recurrió al tratamiento tras enfrentar problemas para recuperar su peso habitual después de tener a sus hijas. Williams aseguró que, gracias a la medicación, ahora se siente más saludable y ligera tanto física como mentalmente.

De acuerdo con la revista estadounidense People, la deportista explicó que su cuerpo cambió tras el nacimiento de su primera hija en 2017 y que, a pesar de mantener una dieta equilibrada y un entrenamiento constante, no lograba bajar de peso. La campeona de 23 títulos de Grand Slam relató que la situación le generaba frustración, ya que nunca antes había enfrentado esa dificultad, incluso realizando esfuerzos similares en el pasado.

Williams sostuvo que nunca tomó atajos en su carrera deportiva, por lo que la falta de resultados la llevó a buscar opciones diferentes.

Los desafíos físicos tras la maternidad

La decisión de iniciar un tratamiento con GLP-1 surgió luego del nacimiento de su segunda hija en agosto de 2023, cuando el descenso de peso se estancó tras las primeras semanas. La tenista investigó sobre los beneficios y riesgos del medicamento antes de comenzar, al tiempo que descartó la idea de utilizarlo como un simple atajo.

Para iniciar el tratamiento, se apoyó en la plataforma médica digital Ro, especializada en asesoría médica a distancia, donde consultó con profesionales y comenzó con las inyecciones semanales después de dejar la lactancia.

Williams recurre al tratamiento GLP-1 y asesoría médica especializada para vencer sus dificultades tras la maternidad, logrando resultados que potencian su entrenamiento, su salud mental y su motivación para nuevos retos deportivos. (Sean Dempsey/Pool Photo via AP)

A partir de ese momento, la atleta experimentó una pérdida de peso gradual que le permitió volver a sentirse cómoda y activa. Williams subrayó que el medicamento potenció su rutina de alimentación sana y ejercicio, dos pilares que ya formaban parte de su vida como deportista profesional. Destacó que, tras adelgazar, notó una mejora en su nivel de energía y en la facilidad para realizar actividades cotidianas.

Manifestó que la reducción de peso no solo transformó su imagen física, sino que también mejoró su bienestar general. Explicó que ahora puede hacer más cosas y que sus articulaciones duelen menos, lo que le permite ser más activa y rápida en sus movimientos diarios. Expresó que la experiencia la motivó a prepararse para nuevos desafíos, como correr una media maratón.

El tratamiento con GLP-1 y el papel de la plataforma médica Ro

El medicamento GLP-1, sigla de agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1, actúa sobre la sensación de saciedad y se utiliza en tratamientos para bajar de peso. Williams admitió sentirse nerviosa al tomar la decisión, pero la información y el asesoramiento profesional la ayudaron a evaluar los riesgos y beneficios. La tenista recalcó que la medicación no reemplaza el estilo de vida saludable, sino que lo potencia y le permite mantener sus objetivos.

Relató que comparte su experiencia para que otras personas comprendan que no existen soluciones mágicas y que, a veces, es correcto pedir ayuda adicional. La campeona indicó que la combinación de dieta, ejercicio y el medicamento resultó fundamental para alcanzar su bienestar actual. Serena continuará con las inyecciones semanales mientras las necesite y seguirá mostrando su progreso en redes sociales.

La leyenda del tenis detalla cómo la unión de hábitos saludables y apoyo médico profesional le devolvió la movilidad, la energía y la confianza, inspirando a sus seguidores con un mensaje de aceptación y superación personal. (AP Foto/John Minchillo)

La extenista utiliza su experiencia para hablar con sus hijas sobre la aceptación corporal y la importancia de sentirse segura, independientemente del peso o la apariencia. Afirmó que revisa fotos antiguas y recuerda haber tenido confianza en todas las etapas de su vida, lo que refuerza su mensaje de autoaceptación y amor propio.

Impacto en la salud mental y el mensaje de Williams

En este sentido, la atleta insistió en que la decisión de compartir públicamente su proceso responde a la importancia de la transparencia y la aceptación personal. Sostuvo que perder peso nunca debería cambiar la autoimagen ni el valor propio de una persona. Explicó que, aunque la sociedad suele emitir juicios sobre el cuerpo femenino, su confianza se mantuvo intacta en cada etapa de su vida.

Además, detalló que siempre se sintió cómoda con cualquier talla, pero que la incomodidad física y el dolor posterior a los embarazos la impulsaron a buscar el cambio. Aclaró que la talla anterior no representaba un problema, pero que deseaba sentirse bien consigo misma y retomar su nivel de energía y movilidad.

La campeona destacó que la confianza y la autoimagen positiva deben prevalecer ante cualquier cambio físico. Quiso transmitir a sus hijas la importancia de quererse tal como son, sin importar los estándares sociales. Williams considera que la autoaceptación y el bienestar emocional son tan relevantes como la salud física, especialmente para quienes viven bajo la mirada pública.

La extenista reveló que, tras dificultades para bajar de peso posparto, inició una terapia supervisada con agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1, manteniendo su hábito de ejercicio y alimentación equilibrada, logrando sentirse más activa y saludable. (Frepik)

Aceptación corporal y próximos objetivos personales

La atleta anunció que continuará con su plan de entrenamiento y que ya se prepara para nuevos retos personales, como participar en una media maratón. Williams se mantiene activa en redes sociales, donde comparte videos de sus rutinas y motiva a sus seguidores a buscar el equilibrio entre salud, bienestar y aceptación.