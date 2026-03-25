Crimen y Justicia

Parque Patricios: la constructora negó que haya relación entre el derrumbe y el incidente que generó otra evacuación

Desde la empresa COSUD señalaron que el episodio ocurrido este martes no está vinculado con el desprendimiento de la losa de principio de mes. La explicación

Guardar
El derrumbe en Parque Patricios
El derrumbe en Parque Patricios desde una vista aérea. Fotografía: Gastón Taylor

Horas después del incidente que provocó una nueva evacuación en el complejo habitacional de Parque Patricios -que a principio de mes sufrió el colapso de una losa y los vecinos debieron desalojar el edificio por peligros de derrumbe- la Constructora Sudamericana (COSUD) emitió un comunicado donde negó que los hechos estuvieran vinculados.

La respuesta de la empresa ocurre luego de que los abogados querellantes, Fernando Burlando y Gabriel Fiedotin, pidieran la inmediata imputación de los responsables de la obra, apuntando directamente a la compañía y al Banco Hipotecario, a cargo del fideicomiso que administra el proyecto.

La presentación de los letrados alega, entre otras cuestiones, que el hecho ocurrido este martes -cuando se evacuó nuevamente el edificio tras una denuncia por el desplazamiento anómalo de una ventana- expone “un proceso claro de deterioro estructural" en el lugar que significa “un riesgo para la integridad física de los habitantes”.

Desde COSUD, sin embargo, explicaron: “COSUD informa que ha constatado en conjunto con la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencia de la Ciudad de Buenos Aires que el desperfecto que exhibe la fotografía (la ventana) no tiene vinculación alguna con el derrumbe de un sector del subsuelo del 3 de marzo”.

La foto de la ventana
La foto de la ventana desplazada

En un comunicado, al que accedió Infobae, señalan además: “Se aclara que la ventana afectada corresponde a una modificación de proyecto ejecutada por terceros, ajenos a COSUD, luego de la finalización de la obra. No se observó desprendimiento alguno de mampostería ni fisuras o alteraciones a la estructura original".

Asimismo, destacaron que esa ventana se encuentra en un sector del edificio que no cuenta con subsuelo. “Por lo que lo ocurrido con la misma no tiene relación con lo sucedido el 3 de marzo”, subrayaron en el escrito.

En la misma línea, destacaron que la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencia de la Ciudad de Buenos Aires mantiene vigente el levantamiento de la clausura.

La losa colapsada sobre el
La losa colapsada sobre el estacionamiento del lugar

Finalmente concluyeron: “Con el único espíritu de continuar cooperando, se recuerda que los servicios (Metrogas, Edesur, Aysa) del edificio son contratados y administrados por los propietarios y/o el consorcio. En particular, para la reconexión por parte de Metrogas, los propietarios deben solicitarla a través de la línea de emergencias (0800-999-1050) y los vecinos deben estar presentes al momento de la visita del inspector. Por lo dicho, no existen impedimentos para que tanto los sectores comunes como los departamentos cuenten con todos los servicios públicos mencionados”.

La última evacuación y el derrumbe del 3 de marzo

El incidente del martes ocurrió luego de que una ventana se doblara hacia adentro en la torre A, sector 2, y los vidrios terminaran esparcidos en el suelo de un departamento. En consecuencia, se realizó una inspección en el lugar que terminó con la evacuación de los habitantes.

Todo se produjo apenas cinco días después de que la justicia porteña levantara parcialmente la clausura del complejo, permitiendo el reingreso condicionado de los propietarios y ocupantes afectados por el derrumbe de la losa que cayó sobre el estacionamiento subterráneo. La medida judicial habilitó el acceso sólo a residentes de sectores específicos y bajo estrictos controles de identidad y seguridad, sin autorizar el ingreso general a todo el edificio.

El antecedente directo de este episodio fue el derrumbe del pasado 3 de marzo, cuando el colapso de una losa de 50 x 70 metros destruyó decenas de autos en el subsuelo y obligó a la evacuación de más de 200 personas. La emergencia se originó en el Sector 2 del complejo, donde la empresa COSUD desarrollaba trabajos para resolver filtraciones reclamadas desde 2022.

El derrumbe, según documentos judiciales y técnicos, pudo atribuirse a sobrepeso y falta de mantenimiento. El informe del Cuerpo de Bomberos sumó que la losa presentaba desprendimientos de recubrimiento, deformaciones y problemas de vinculación estructural, además de la presencia de 70 centímetros de suelo natural sobre la losa, un aspecto inusual en este tipo de construcciones.

Temas Relacionados

Derrumbe en Parque PatriciosÚltimas NoticiasParque Patricios

Últimas Noticias

Detuvieron a un hombre por la explosión en la fábrica de garrafas en Merlo

El sospechoso tiene 48 años y fue aprehendido en Mariano Acosta

Detuvieron a un hombre por

Condenaron a 15 años de prisión a Santiago Martínez de “Love is Blind” por el intento de femicidio a Emily Ceco, su expareja

La participante del reality show había denunciado a su exesposo luego de que la golpeara en febrero de 2025

Condenaron a 15 años de

Agostina Páez habló luego de que la Justicia de Brasil la autorice a regresar a Argentina: “Fue una pesadilla”

La abogada santiagueña de 29 años dio una conferencia de prensa este miércoles y contó cómo vivió la resolución de su caso. El juez aún debe definir bajo qué condiciones vuelve

Agostina Páez habló luego de

Balearon a un jefe policial de Córdoba durante una pelea entre “naranjitas” y está grave

El comisario inspector Rubén Brandán intervino para separar a los cuidacoches y recibió un disparo en la espalda. Hay dos detenidos

Balearon a un jefe policial

Violento asalto en Lomas de Zamora: delincuentes le apuntaron en la cabeza a un hombre y le robaron la moto

Ocurrió en la esquina de Colombres y Frías. Los ladrones dispararon al aire antes de huir con el vehículo. El video de la secuencia

Violento asalto en Lomas de
DEPORTES
La confesión de Serena Williams

La confesión de Serena Williams sobre su cambio físico y el método que utilizó: “Me siento muy bien y saludable”

La postura de River Plate ante los rumores de un posible arribo de Nicolás Otamendi tras el Mundial 2026

River Plate derrotó a Inter Miami y Boca Juniors cayó ante Palmeiras en el Mundial de Clubes Sub 12 de Madrid: los goles

La picante chicana que lanzó Noel Gallagher contra el Arsenal: “Están acostumbrados a fallar”

El calvario de la patinadora que sufrió un escalofriante corte en la cara durante los Juegos Olímpicos: “Tengo una placa de titanio”

TELESHOW
Ángela Torres tomó partido en

Ángela Torres tomó partido en medio de la polémica entre Tini Stoessel y Emilia Mernes: “Es un tema sensible”

La indignación de Wanda Nara con Mauro Icardi: “No está cumpliendo con las actividades de las niñas”

Itziar Ituño, de La casa de papel, en la marcha por el Día de la Memoria: “Aquí nadie olvidará lo que ocurrió”

Gonzalo Valenzuela, una pregunta incómoda y el verdadero origen del apodo Manguera: “¿Otra vez con eso?”

Las lágrimas de Emily Ceco de Love is Blind tras la condena a su ex Santiago Martínez “Por fin voy a tener paz”

INFOBAE AMÉRICA

Panel interactivo en la Panamericana

Panel interactivo en la Panamericana Sur convierte el viento en mensaje sobre dominar los cambios constantes de la vida

Ola de calor golpea a más de 60 ciudades en EEUU con temperaturas récord y alertas por calor extremo

La ONU denunció la expansión de las bandas en Haití: la violencia dejó 5.500 muertos en 10 meses

Una ex enfermera oncológica fue investida como la primera arzobispa de Canterbury

Banca digital: las claves para elegir cuenta online, según analista financiera