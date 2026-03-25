Parque Patricios: la constructora negó que haya relación entre el derrumbe y el incidente que generó otra evacuación

El derrumbe en Parque Patricios desde una vista aérea. Fotografía: Gastón Taylor

Horas después del incidente que provocó una nueva evacuación en el complejo habitacional de Parque Patricios -que a principio de mes sufrió el colapso de una losa y los vecinos debieron desalojar el edificio por peligros de derrumbe- la Constructora Sudamericana (COSUD) emitió un comunicado donde negó que los hechos estuvieran vinculados.

La respuesta de la empresa ocurre luego de que los abogados querellantes, Fernando Burlando y Gabriel Fiedotin, pidieran la inmediata imputación de los responsables de la obra, apuntando directamente a la compañía y al Banco Hipotecario, a cargo del fideicomiso que administra el proyecto.

La presentación de los letrados alega, entre otras cuestiones, que el hecho ocurrido este martes -cuando se evacuó nuevamente el edificio tras una denuncia por el desplazamiento anómalo de una ventana- expone “un proceso claro de deterioro estructural" en el lugar que significa “un riesgo para la integridad física de los habitantes”.

Desde COSUD, sin embargo, explicaron: “COSUD informa que ha constatado en conjunto con la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencia de la Ciudad de Buenos Aires que el desperfecto que exhibe la fotografía (la ventana) no tiene vinculación alguna con el derrumbe de un sector del subsuelo del 3 de marzo”.

La foto de la ventana desplazada

En un comunicado, al que accedió Infobae, señalan además: “Se aclara que la ventana afectada corresponde a una modificación de proyecto ejecutada por terceros, ajenos a COSUD, luego de la finalización de la obra. No se observó desprendimiento alguno de mampostería ni fisuras o alteraciones a la estructura original".

Asimismo, destacaron que esa ventana se encuentra en un sector del edificio que no cuenta con subsuelo. “Por lo que lo ocurrido con la misma no tiene relación con lo sucedido el 3 de marzo”, subrayaron en el escrito.

En la misma línea, destacaron que la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencia de la Ciudad de Buenos Aires mantiene vigente el levantamiento de la clausura.

La losa colapsada sobre el estacionamiento del lugar

Finalmente concluyeron: “Con el único espíritu de continuar cooperando, se recuerda que los servicios (Metrogas, Edesur, Aysa) del edificio son contratados y administrados por los propietarios y/o el consorcio. En particular, para la reconexión por parte de Metrogas, los propietarios deben solicitarla a través de la línea de emergencias (0800-999-1050) y los vecinos deben estar presentes al momento de la visita del inspector. Por lo dicho, no existen impedimentos para que tanto los sectores comunes como los departamentos cuenten con todos los servicios públicos mencionados”.

La última evacuación y el derrumbe del 3 de marzo

El incidente del martes ocurrió luego de que una ventana se doblara hacia adentro en la torre A, sector 2, y los vidrios terminaran esparcidos en el suelo de un departamento. En consecuencia, se realizó una inspección en el lugar que terminó con la evacuación de los habitantes.

Todo se produjo apenas cinco días después de que la justicia porteña levantara parcialmente la clausura del complejo, permitiendo el reingreso condicionado de los propietarios y ocupantes afectados por el derrumbe de la losa que cayó sobre el estacionamiento subterráneo. La medida judicial habilitó el acceso sólo a residentes de sectores específicos y bajo estrictos controles de identidad y seguridad, sin autorizar el ingreso general a todo el edificio.

El antecedente directo de este episodio fue el derrumbe del pasado 3 de marzo, cuando el colapso de una losa de 50 x 70 metros destruyó decenas de autos en el subsuelo y obligó a la evacuación de más de 200 personas. La emergencia se originó en el Sector 2 del complejo, donde la empresa COSUD desarrollaba trabajos para resolver filtraciones reclamadas desde 2022.

El derrumbe, según documentos judiciales y técnicos, pudo atribuirse a sobrepeso y falta de mantenimiento. El informe del Cuerpo de Bomberos sumó que la losa presentaba desprendimientos de recubrimiento, deformaciones y problemas de vinculación estructural, además de la presencia de 70 centímetros de suelo natural sobre la losa, un aspecto inusual en este tipo de construcciones.