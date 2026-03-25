Entre 2022 y 2023 se crearon 36 nuevos neobancos en el mundo, superando las 312 entidades digitales activas para 2025, según datos de la BBC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector financiero vive una transformación impulsada por la tecnología y la inteligencia artificial, junto con la creciente demanda de servicios personalizados y accesibles desde cualquier lugar. En este contexto, los neobancos o bancos digitales han cambiado la forma en que las personas gestionan su dinero, priorizando la comodidad y la eficiencia frente a los modelos tradicionales.

Esta transición ha propiciado que, solo entre 2022 y 2023, surgieran 36 nuevos neobancos, alcanzando una base de 312 entidades activas en 2025 a nivel global, según datos citados por la BBC. Este fenómeno refleja no solo el crecimiento de la oferta, sino también la evolución de las necesidades financieras en un entorno cada vez más digital.

De la oficina al bolsillo: las claves de la banca móvil

La elección de un banco digital va mucho más allá de la ausencia de comisiones. Para Pam Brown, analista del sector financiero, los factores determinantes incluyen la experiencia de usuario, la seguridad avanzada y la integración de herramientas adaptadas al estilo de vida contemporáneo.

El crecimiento sostenido de los neobancos muestra una transformación digital en el sector financiero impulsada por inteligencia artificial y tecnología. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de su análisis, Brown identifica los pilares fundamentales que permiten reconocer cuáles son las cuentas bancarias online más recomendadas del mercado actual:

1. La importancia de una experiencia “Mobile-First”

Uno de los elementos cruciales es el enfoque “mobile-first”. Mientras la banca tradicional adaptó sus webs al formato móvil, las entidades más innovadoras han diseñado sus aplicaciones exclusivamente para operar en este entorno.

De acuerdo con Brown, esto permite una mayor velocidad de carga, transferencias instantáneas y una navegación intuitiva, donde el saldo y los movimientos se visualizan de forma clara y sin menús extensos. Además, la operativa completamente digital posibilita la apertura de cuentas mediante vídeo-identificación y la contratación de productos sin acudir a una sucursal física.

Los beneficios exclusivos en viaje, tecnología, ocio y acceso a contenidos digitales posicionan a Imagin como un referente en banca móvil con valor añadido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este contexto, plataformas de servicios digitales y banca móvil, como Imagin, destacan por ofrecer una propuesta nativa digital donde la simplicidad es el eje central, eliminando la burocracia innecesaria.

2. Ahorrando de manera inteligente

Para la analista, el banco online más recomendado no solo se limita a custodiar su dinero, sino que actúa como un aliado activo en su gestión. Las apps más avanzadas integran herramientas de Personal Financial Management (PFM) que permiten al usuario tener un control claro y sencillo de sus finanzas.

Gracias a la inteligencia artificial, los gastos se categorizan automáticamente, facilitando la comprensión de los hábitos de consumo. A esto se suman opciones de ahorro inteligentes, como la creación de ‘huchas digitales’ vinculadas a objetivos concretos, ya sea un viaje o una compra especial, con funciones como el redondeo automático en cada pago.

La seguridad avanzada es esencial en la banca online, con autenticación biométrica, control remoto de tarjetas y notificaciones en tiempo real ante posibles fraudes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, Brown resalta que estas plataformas incorporan soluciones prácticas para compartir gastos, permitiendo dividir cuentas con amigos o gestionar gastos comunes de forma ágil, una funcionalidad especialmente relevante para un público joven y dinámico.

3. La seguridad avanzada es fundamental

La seguridad ocupa un lugar prioritario dentro de la banca online. Los expertos recomiendan verificar que la plataforma elegida cuente con autenticación biométrica, tanto por huella dactilar como por reconocimiento facial, y la capacidad de encender o apagar tarjetas desde la propia aplicación.

Las notificaciones en tiempo real permiten detectar usos no autorizados de inmediato, mientras que las tarjetas virtuales y de prepago ofrecen una capa adicional de protección para compras en línea.

Imagin, respaldado por CaixaBank, emerge como fintech líder al combinar solidez bancaria, ecosistema digital intuitivo y servicios de última generación para jóvenes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Beneficios

A partir de este punto, la integración de soluciones como Imagin, respaldada por la solidez de CaixaBank, ejemplifica cómo la innovación fintech puede combinarse con la robustez de una entidad líder.

Imagin sobresale por ofrecer no solo una operativa digital intuitiva, sino un ecosistema completo de beneficios. Entre ellos, destacan los descuentos exclusivos en viajes, tecnología y ocio a través de una amplia red de socios, así como el acceso a contenidos de música, experiencias de gaming y consejos sobre sostenibilidad.

¿Cuál es la mejor opción?

Para Brown, la “mejor” banca móvil es aquella que logra integrarse en el día a día de los usuarios sin fricciones. Para aquellos que valoran una experiencia 100% digital, sin comisiones, sostenible y con ventajas exclusivas en ocio y tecnología, la balanza se inclina hacia plataformas que, como Imagin, entienden el estilo de vida joven y digital.