Abren convocatoria a un premio de no ficción literaria que otorga 10 mil euros al ganador

La editorial Libros del Asteroide ha abierto la convocatoria para la recepción de proyectos para participar en la quinta edición del Premio de No Ficción, un galardón que busca consolidar el éxito de propuestas anteriores. Este premio, que otorga 10.000 euros, está dirigido a autores que trabajan en ensayos, memorias, biografías o reportajes inéditos en lengua castellana.

El propósito del galardón es promover y promocionar la creación de no ficción literaria. Los interesados en participar pueden enviar sus propuestas hasta el 10 de noviembre de este año. Se evaluarán sobre la base de una descripción detallada del proyecto, que no debe superar los 25.000 caracteres con espacios, e incluir muestras de capítulos y otros escritos del autor.

Entre los criterios específicos, las obras resultantes deben tener una extensión de entre 150.000 y 300.000 caracteres con espacios. Asimismo, no se aceptarán propuestas previamente enviadas a otras editoriales ni manuscritos completos, y solo podrán ser presentadas por un autor, sin coautorías ni seudónimos. “La obra propuesta debe ser original y no debe haber sido publicada antes completa o parcialmente”, subraya la convocatoria.

El jurado, compuesto por Jordi Amat, Daniel Capó, Daniel Gascón, Leila Guerriero y el editor Luis Solano, evaluará las propuestas durante enero del próximo año, y el fallo se anunciará antes de finalizar ese mes. Además de elegir al ganador, podrán nombrar hasta dos finalistas. Es relevante mencionar que: “La cuantía del premio será considerada como un anticipo por la cesión de los derechos de edición del proyecto”.

Proyectos inéditos y escritos en español

La convocatoria está abierta a proyectos inéditos en lengua española, sin importar la nacionalidad del autor. Las solicitudes deben enviarse por correo electrónico a premio@librosdelasteroide.com y deben ir acompañadas de una descripción detallada del proyecto. Este documento debe incluir el título, tema, ámbito, estilo, estructura, cantidad aproximada de palabras o caracteres de la obra resultante, un índice provisional y una fecha estimada de entrega. Es obligatorio incluir también el nombre completo del autor, nacionalidad, datos de contacto y una breve nota biográfica que abarque formación, experiencia profesional y obra publicada.

Asimismo, se deben adjuntar uno o varios capítulos de muestra y páginas de otros escritos del autor, con una extensión mínima de 50.000 caracteres con espacios en total. El premio se adjudicará al mejor proyecto de libro de no ficción literaria y la editorial se reserva el derecho de no publicar el manuscrito recibido si no cumple con los estándares establecidos.

Historial del premio

La pasada edición del Premio de No Ficción Libros del Asteroide fue ganada por la escritora y periodista Llucia Ramis, con su proyecto “Un metro cuadrado. Diez pisos y treinta años en Barcelona”. Esta obra aborda en profundidad el problema de la vivienda en España y su impacto social y económico. En ediciones anteriores, las periodistas Solange Levinton y Rebeca Yanke fueron galardonadas con proyectos que también desentrañan aspectos cruciales de la sociedad contemporánea. En particular, Levinton ganó con “Pumper Nic: nacimiento, auge y decadencia de un sueño americano argentino”, mientras que Yanke destacó con “Heroína”, sobre la epidemia de la heroína en el País Vasco durante el conflicto terrorista.

Para participar, es fundamental cumplir con las bases del concurso, ya que las propuestas presentadas fuera de plazo o que no cumplan con los requisitos no serán consideradas. Además, la editorial ha señalado que no mantendrá correspondencia con los participantes sobre la clasificación y valoración de sus propuestas.

Proceso de entrega y evaluación

El ganador del premio recibirá un anticipo de 2.500 euros tras la concesión del galardón, y los 7.500 euros restantes se otorgarán a la entrega del manuscrito, que deberá realizarse dentro de los doce meses siguientes al fallo del premio. Siendo que la editorial puede entrevistar a los participantes para discutir sus propuestas.

Las ediciones anteriores del premio han sido testigos de obras que se han destacado no solo por su contenido, sino también por su impacto en el ámbito editorial y social. Ejemplos de ello incluyen “El mal dormir” de David Jiménez, “Fieras familiares” de Andrés Cota Hiriart, y “14 de abril” de Paco Cerdà, una obra que le valió el Premio de las Librerías de Navarra 2022 y el Premio de la Crítica valenciana 2023.

La edición actual del premio reafirma el compromiso de Libros del Asteroide con la literatura de no ficción en español, destacando su dedicación a apoyar autores emergentes y consolidados en el género. “El objetivo es promover y promocionar la creación de no ficción literaria en lengua castellana”, resaltó la editorial en su convocatoria.