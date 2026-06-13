Taylor Swift ingresó al Salón de la Fama de los Compositores e hizo historia

Taylor Swift ingresó al Salón de la Fama de los Compositores y se convirtió a los 36 años en la mujer más joven en lograrlo

Taylor Swift se convirtió la noche del jueves en la mujer más joven en ingresar al Salón de la Fama de los Compositores, a la edad de 36 años. “Fue algo instintivo. Nadie me enseñó a hacerlo”, dijo sobre la composición de canciones con una voz ronca que atribuyó a gritar durante las interpretaciones de la noche y el histórico partido de la NBA del miércoles entre los New York Knicks y los San Antonio Spurs.

Contó a los presentes cómo su familia cambió de vida para trasladarla de Pensilvania a Nashville, Tennessee, cuando era preadolescente. “Nunca podré expresar mi agradecimiento”, dijo la cantante y compositora mientras contenía las lágrimas, atribuyendo su carrera al sacrificio de su familia. Ofreció un consejo a los jóvenes compositores: “Realmente tienes que priorizar lo que amas, desde lo más profundo de ti. Porque lo vas a necesitar”.

PUBLICIDAD

Steven Spielberg la presentó con un discurso sorpresa sobre el poder de la composición de canciones. “Hay algo innegable en cómo las canciones se imprimen en nuestras almas”, dijo, antes de centrar su atención en Swift. “De algún modo, Taylor nos conoce demasiado bien a todos”. Ella comenzó su discurso reconociendo a Spielberg. “Gracias a ejemplos como el de Steven, confié en mi imaginación”, dijo. El cantante de la Generación Z, Sombr, inició el segmento homenaje interpretando “Cardigan” y “Dear John” frente a ella.

Taylor Swift atrajo nuevas miradas a la ceremonia de este año y, sin duda, ha moldeado las tendencias del pop contemporáneo con su composición. Es la mujer más joven en ser incorporada, pero Stevie Wonder, quien inició su carrera discográfica a los 13 años, fue el más joven en ingresar, tal como se anunció en el escenario.

PUBLICIDAD

Fue un momento destacado en una velada repleta de estrellas, en la que se homenajeó además a Gene Simmons y Paul Stanley de Kiss, Christopher “Tricky” Stewart, Alanis Morissette, Kenny Loggins y más.

Celebración a los compositores

Tamar Braxton abrió la gala en el Hotel Marriott Marquis de la ciudad de Nueva York con un enérgico tributo a un nuevo incorporado: el revolucionario compositor, productor y rapero de R&B Christopher “Tricky” Stewart, con una de las canciones más conocidas de Stewart: “Single Ladies”, de Beyoncé. También es responsable de “Umbrella”, de la cantautora Rihanna; “Touch My Body”, de Mariah Carey; y “Baby”, de Justin Bieber.

PUBLICIDAD

Steven Spielberg presentó a Taylor Swift en la ceremonia del Salón de la Fama de los Compositores y destacó el poder de las canciones sobre el público

Dallas Austin, compositor y productor conocido por su trabajo con Boyz II Men y Madonna, presentó a Stewart. “Piensen en ese catálogo”, dijo, enumerando esas obras que marcaron época. “Esos son momentos culturales”. El músico y productor agradeció a Dios, a su familia, a los artistas con los que ha trabajado y a sus mentores, dedicando un reconocimiento especial al productor discográfico ganador del Grammy, Antonio “L.A.” Reid, y al icónico cantante y compositor Babyface. “Quería ser como L.A. y Baby”, reflexionó.

Los fundadores de Kiss, Simmons y Stanley —dos años y medio después de la despedida de la banda— también fueron reconocidos por sus clásicos “Rock and Roll All Nite” y “I Love It Loud”. Billy Corgan, de los Smashing Pumpkins, interpretó la primera, brindando una introducción enérgica a la banda. Fue acompañado por John Rzeznik, líder de Goo Goo Dolls, en la segunda. Simmons no estuvo presente; Stanley comentó que tuvo una emergencia familiar. “Las canciones son el mensajero”, dijo, son la base de “cada espectáculo”.

PUBLICIDAD

El joven cantante Sombr interpretó canciones de Taylor Swift como parte del homenaje

La leyenda del soft rock Kenny Loggins (“Footloose”, “Danny’s Song”) y la icónica representante del alt-rock Alanis Morissette también fueron incorporados. En el caso de la cantante y compositora, Brandi Carlile interpretó “Uninvited” junto a SistaStrings, antes de presentarla. “Escribir para mí no es un pasatiempo”, dijo Morissette, “es fundamental. Es escribir o morir”. Luego interpretó “Mary Jane” y “You Oughta Know” de su álbum de 1995, Jagged Little Pill.

Por Kenny Loggins, Gavin DeGraw interpretó “Danny’s Song”, antes de que Loggins contara la historia detrás de la canción durante su discurso de agradecimiento.

PUBLICIDAD

Taylor Dayne y Madison Cunningham interpretaron clásicos de Tina Turner escritos por Terry Britten y Graham Lyle en honor a su incorporación; John Fogerty fue homenajeado con el Premio Johnny Mercer. “¡Recuperé mis canciones!”, exclamó Fogerty al finalizar un discurso de casi 30 minutos, haciendo referencia a que recuperó los derechos de su catálogo a los 80 años. Luego interpretó un popurrí de sus éxitos: “Proud Mary”, “Fortunate Son” y “Have You Ever Seen the Rain”, entre otros.

El compositor Walter Afanasieff (“All I Want for Christmas Is You”, de Mariah Carey) también recibió un reconocimiento. Su segmento comenzó con una introducción del actor Jeremy Renner e incluyó un extenso popurrí de sus mayores éxitos interpretado por la cantante de R&B Sheléa, comenzando seis meses antes con su clásico navideño. “Quería ser Los Beatles”, dijo en su discurso sobre su amor por la composición. “Sesenta años después, llegué a producir a Paul McCartney”.

PUBLICIDAD

El Salón de la Fama de los Compositores se estableció en 1969 para honrar a quienes crean música popular. Un compositor con un catálogo destacado de canciones es elegible para ser incorporado 20 años después del primer lanzamiento comercial de una canción. Algunos ya presentes en el salón son Gloria Estefan, Carole King, Paul Simon, Billy Joel, Jon Bon Jovi y Richie Sambora, Elton John y Bernie Taupin, Brian Wilson, James Taylor, Bruce Springsteen, Tom Petty, Lionel Richie, Bill Withers, Neil Diamond y Phil Collins.

Fuente: AP

[Fotos: Kylie Cooper/Reuters]