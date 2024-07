Gratis y con más de 300 actividades, está abierta la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Buenos Aires

La feria ofrecerá más de 300 eventos, incluyendo talleres de arte y charlas juveniles

La Feria del Libro Infantil y Juvenil arrancó el pasado 8 de julio en la Ciudad de Buenos Aires y continuará hasta el domingo 28 de julio. El evento, de entrada libre y gratuita, se lleva a cabo en el Palacio Libertad ubicado en Sarmiento 151 (antiguo edificio del Correo Central). La inauguración oficial tendrá lugar este viernes 12 de julio a las 15 con un discurso a cargo del ilustrador y escritor Pablo Bernasconi, quien ha sido docente de diseño y es un autor destacado con más de 45 libros publicados.

El artista multifacético y destacado diseñador gráfico argentino ha dejado una huella notable en el mundo del arte y la ilustración. Bernasconi, nacido en 1973, se graduó en Diseño Gráfico en la UBA y se desempeñó como docente en la misma institución durante siete años. Su obra se caracteriza por la creación de “mágicas metáforas visuales” que combinan originalidad, sorpresa y profundidad.

Pablo Bernasconi dará el discurso inaugural en la Feria del Libro Infantil de Buenos Aires (EDGARDO ANDRES KEVORKIA)

Ha publicado más de 45 libros, traducidos a quince idiomas, y sus ilustraciones han sido presentadas en exposiciones individuales y grupales en numerosos países. Sus ilustraciones críticas en la página 2 de la edición dominical de La Nación durante más de una década, y publicaciones en medios como The New York Times, The Wall Street Journal, The Saturday Evening Post, Telegraph, Rolling Stone y The Times of England, han consolidado su prestigio internacional.

Durante la feria, los visitantes podrán disfrutar de diversas actividades organizadas por estas editoriales. El viernes 12 de julio, a las 16, el ilustrador Poly Bernatene estará firmando ejemplares de sus libros, incluyendo “Mi perro Roberto”, “Sapo de otro pozo”, “El sueño de Lucas” y “Escalera peligrosa”. Según la programación, el lunes 15 de julio a las 16:30, se presentarán Patricia Strauch y Lu Paul para narrar y firmar sus obras “¿Dónde está Toto?” y “¿Por qué dormimos?”. La autora y cuentacuentos Verónica Álvarez Rivera visitará el stand el viernes 19 de julio a las 16 horas para firmar su libro “Monstruo mío”.

El evento, de entrada libre, se desarrolla en el Palacio Libertad hasta el 28 de julio e incluye una variedad de actividades para niños y adolescentes

Organizada por la Fundación El Libro, la feria busca fomentar la formación cultural y educativa de niños y jóvenes, incentivando su relación temprana con los libros en un ambiente de alegría y entretenimiento. Gracias al apoyo de la Secretaría de Cultura del Ministerio de Capital Humano de la Nación, este evento se realiza con una programación diversa y en varios espacios del predio.

Entre otras actividades, la feria ofrecerá más de 300 eventos, incluyendo narraciones, talleres de arte, charlas juveniles, y el taller de ciencia “Melquíades”. Además, el viernes 26 de julio a las 18 horas se llevará a cabo la entrega de los Premios Pregonero, reconociendo a los difusores de la literatura infantil y juvenil. Además, en el stand se destaca “El tiempo de las cerezas”, una obra de Agnès de Lestrade con ilustraciones de Valeria Docampo, que aborda la historia de un país afectado por un ciclón y el poder transformador de una caja de lápices de colores.

La entrega de los Premios Pregonero se realizará el viernes 26 de julio a las 18 horas

Más de 70 editoriales, librerías y entidades participan en esta edición, entre ellas: AZ Editora, Calibroscopio, Cúspide Libros, Editorial Océano, Grupo Editorial Planeta, Del Naranjo, Dragonetti - Cine de papel, Dunken SRL, Edhasa, Ediciones De La Flor, Ediciones Granica, Ediciones Lea, Editorial Albatros, Editorial Bonsai, Editorial Chirimbote, Editorial Guadal / El Gato de Hojalata y Penguin Libros.

El miércoles 17 de julio se realizarán las Jornadas de Capacitación para profesionales de la industria, con participación gratuita y previa inscripción. Los días jueves 18 y viernes 19 de julio estarán dedicados a mediadores, con inauguración a cargo de Margarita Mainé.

La programación completa y más detalles están disponibles en el sitio oficial de la Feria del Libro Infantil y Juvenil. Este evento es una oportunidad destacada para que niños y adolescentes se acerquen al mundo de la literatura y disfruten de una amplia gama de actividades didácticas y recreativas.

[Fotos: Prensa Feria del Libro Infantil y Juvenil]