“La felicidad”, de Gabriel Rolón: el libro éxito que propone “desandar el camino” y “escuchar el deseo” (Foto: Paula Elizalde)

En los últimos rankings publicados por el Grupo ILHSA, que engloba a todas las librerías Yenny y El Ateneo, La felicidad de Gabriel Rolón se coronó como el libro más vendido. Y este no es un dato que sobresale ahora, ni la semana pasada, ni la anterior. Desde su publicación, a fines de 2023, La felicidad viene liderando todas las listas. De estas librerías y de otras. Estamos frente a un autor bestseller, sí, pero hay algo especial en este libro: ¿qué dice, qué es, qué aborda, qué plantea?

“El arte de escuchar el deseo”, se lee en la solapa del libro del psicoanalista. “Como imposible y como quimera, como fin y también como imperativo, la idea de la felicidad nos interpela más que nunca en los tiempos que corren. ‘¿Cómo ser felices?’, esa sentencia que nos sobrevuela como mandato del mundo moderno se impuso para encandilarnos y hacernos perder de vista aquella que debería ser la pregunta nodal: ‘¿Qué es la felicidad?’”

Portada de “La felicidad” (Planeta) de Gabriel Rolón

Según el libro mismo, publicado por Planeta, la editorial de la que es habitué, “Rolón nos propone desandar el camino. Desarticular lugares comunes y preconceptos para poner en evidencia qué se esconde más allá de esa ilusión que se vende como panacea y no es más que una trampa”. ¿Cómo lo hace? De la mano de autores como Byung-Chul Han, Freud, Lacan, Borges, Nietzsche, Schopenhauer, Einstein, Alejandro Dolina, Ana Frank, Bertrand Russell y Comte-Sponville.

“La vida es un lugar muy difícil y tendemos a idealizar las cosas: el amor, la amistad, la vida misma. No idealicemos también la felicidad. Si tenemos una opción de ser felices, nunca será sin un poco de tristeza, sin un poco de ausencia, sin un poco de dolor, sin algo de soledad y sin faltas. Si alguna felicidad es posible, tenemos que aceptar que será una felicidad imperfecta”, escribe Gabriel Rolón en este nuevo libro que, además de ser un gran éxito, propone abrir el paraguas de la crítica.

"Si alguna felicidad es posible, tenemos que aceptar que será una felicidad imperfecta”, escribe Gabriel Rolón en este nuevo libro (Foto: Paula Elizalde)

Para el autor de exitosos títulos como El duelo, Encuentros e Historias de diván, no existe una fórmula mágica para ser feliz. No hay consejos simplistas o recetas fáciles ya que “un analista no es un dador de respuestas sino un generador de preguntas”. Pero, de todos modos, ante una propuesta de Andy Kustnetzoff en el programa Perros de la calle, en el que participa, Rolón “jugó” a condensar diez ideas para encaminarse hacia la felicidad pero, eso sí, sin idealizarla.

“Este fue el libro que más me costó escribir”, admite en el prólogo. Lo presentó en varias ocasiones con notable masividad. Hace un mes, lo hizo en La Feria del Libro de Buenos Aires. “A pesar del frío y de ser un día muy nublado, cientos de personas, varias horas antes, hicieron una fila larguísima para asegurarse un lugar en la charla que se realizó en la sala José Hernández, la más grande del predio”, cuenta Noelia Gómez en una crónica publicada en Infobae Cultura.

Rolón, presentando el libro con el periodista Bernabé Tolosa en la Feira del Libro de Buenos Aires ante una sala completamente llena (Foto: Fundación El Libro)

Aquel día, Rolón estuvo acompañado por el periodista Bernabé Tolosa ante una sala completamente llena. Allí recibió una distinción antes de comenzar su ponencia, celebrando que su libro es el más vendido del grupo en los últimos cinco años, con más de 150.000 ejemplares vendidos solo en Argentina, además de su publicación en América Latina y España. “Es mentira que la felicidad sólo depende de nosotros”, dijo en la Feria del Libro de Buenos Aires.

Otro fragmento de la crónica de Gómez: “El reconocimiento a La felicidad como best seller fue entregado por Adriana Fernández, directora editorial de Planeta, evidenciando el impacto significativo de la obra desde su lanzamiento en diciembre de 2023. Rolón expresó su gratitud hacia el público y señaló la importancia de la conexión entre el autor y sus lectores: ‘Un libro empieza cuando surge la idea y se completa cuando llega a ustedes’”.

Completamente llena la Sala José Hernández de la Feria del Libro para escuchar a Rolón (Foto: Fundación El Libro)

Antes, en febrero, lo presentó en Mar del Plata, en un hotel de Playa Grande. “Mientras decenas de personas aguardaban afuera a que se liberara acaso alguna silla, Rolón (nacido en La Matanza, en 1961) desmenuzó sin guion su trabajo más reciente en el cierre del ciclo de escritores Verano Planeta, y revalidó su vínculo directo con sus lectores, construido a lo largo de más de 15 años, desde la publicación de Historias de diván, en 2007″, se lee en la crónica de Alfredo Ves Losada.

Allí, Rolón dijo que “todos en nuestro foro íntimo sentimos que vamos a ser el primer inmortal. Queremos seguir estando porque es muy difícil imaginar la inexistencia. Por eso vienen la religión, la mitología, las creencias a dar cuenta de un mundo que no podemos imaginar. No queremos morir, obvio, y me parece fantástico, pero si no existiera esa conciencia de la finitud, ninguno de nosotros haría grandes cosas. Por qué voy a estudiar ahora si puedo hacerlo dentro de seis siglos”.

“Si tenemos una opción de ser felices, nunca será sin un poco de tristeza, sin un poco de ausencia, sin un poco de dolor, sin algo de soledad y sin faltas”, escribe Gabriel Rolón en este nuevo libro (Foto: Paula Elizalde)

También estuvo en la ciudad de Lima presentando el libro. En una entrevista con Manoel Obando de Infobae Perú, dijo: “La cultura nos tira un modelo de felicidad. ‘Tienes que ser feliz, tener que disfrutar y subir una foto al Instagram para que seas feliz’. Pero muchos estudios han demostrado que la última publicación en las redes sociales de una persona que acaba de cometer suicidio es una publicación feliz. Como si fuera un pecado estar tristes”.

Gabriel Rolón tiene 61 años y un largo recorrido, no solo en la literatura, también en los medios. Participó en varios programas de radio y televisión, como el ya clásico La venganza será terrible, conducido por Alejandro Dolina. En cuanto a libros, ya más de una docena publicados. Se destacan Historias de diván, Los padecientes, Encuentros, La voz ausente, El precio de la pasión y El duelo, todos con miles y miles de ejemplares vendidos.