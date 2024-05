Gabriel Rolón, exitazo en la Feria del Libro: “Es mentira que la felicidad sólo depende de nosotros”

Con más de 150.000 copias vendidas solo en Argentina, "La felicidad, más allá de la ilusión" de Rolón recibe un reconocimiento especial

No hacía falta ir a una presentación de Gabriel Rolón para advertir el fenómeno que ha despertado en la gente. De manera frontal y coloquial, el terapeuta fue el encargado de popularizar el psicoanálisis y llevarlo a lugares donde antes no había entrado, como la televisión, la radio o el teatro. Además, cuando saca un nuevo libro este no tarda en convertirse en un éxito de ventas. Durante el feriado por el Día del Trabajador, el autor estuvo presentando su última obra, La felicidad, más allá de la ilusión, publicada por Planeta, en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

A pesar del frío y se ser un día muy nublado, cientos de personas, varias horas antes, hicieron una fila larguísima para asegurarse un lugar en la charla que se realizó en la sala José Hernández, la más grande del predio. Rolón, acompañado por el periodista Bernabé Tolosa, dialogó ante una sala completamente llena. Además, recibió una distinción antes de comenzar su ponencia, celebrando que su libro es el más vendido del grupo en los últimos cinco años, con más de 150.000 ejemplares vendidos solo en Argentina, además de su publicación en América Latina y España.

Rolón introduce el concepto de 'faltacidad' para hablar de una felicidad realista

El reconocimiento a La felicidad como best seller fue entregado por Adriana Fernández, directora editorial de Planeta, evidenciando el impacto significativo de la obra desde su lanzamiento en diciembre de 2023. Rolón expresó su gratitud hacia el público y señaló la importancia de la conexión entre el autor y sus lectores: “Un libro empieza cuando surge la idea y se completa cuando llega a ustedes”.

Durante su presentación, el autor se refirió a la tendencia humana de idealizar conceptos como el amor, la familia y la felicidad misma: “Cuando empecé a escribir este libro lo que tenía en claro es que no tenía una respuesta clara sobre lo que era la felicidad. Este no es un libro de recetas sobre qué hacer para ser feliz. Es una deriva que va de un lado para otro. Durante ese recorrido doy cuenta de que los seres humanos tenemos la tendencia a idealizar cosas, como el amor”. A su vez, introdujo el término ‘faltacidad’ para describir una felicidad realista, matizada por las imperfecciones de la vida.

Numerosas personas se quedaron fuera de la ponencia de Rolón, evidenciando el alto interés del público

Gabriel Rolón compartió reflexiones profundas sobre la búsqueda de la felicidad: “Los seres humanos soñamos con que la felicidad sea completa, que nada nos duela... Después de treinta años de atender pacientes que vienen a buscar un camino hacia la felicidad, desarrollé un neologismo: ‘faltacidad’”. Este concepto invita a reconceptualizar la felicidad, aceptando y viviendo con nuestras carencias y pérdidas, una idea que resonó fuertemente con el público presente y los que siguieron la charla desde el exterior de la sala.

Por otra parte, el autor fue muy crítico acerca de algunos conceptos muy popularizados hoy en redes sociales como el “autoamor”: “Es mentira que la felicidad sólo depende de nosotros”. Allí remarcó la importancia de tener en cuenta en cómo influye los contextos y las historias de cada persona al querer abordar o alcanzar la felicidad.

Fueron muchos los que quedaron no pudieron entrar a la sala pero no se la perdieron: la escucharon, atentos, a través de parlantes externos. Al finalizar, 600 asistentes recibieron números para una firma de libros, actividad que se prolongó una hora y media después de la charla, donde Rolón se dedicó a firmar ejemplares y tomarse fotos con sus seguidores.

Bernabé Tolosa fue el encargado de guiar esta presentación

El éxito de La felicidad, más allá de la ilusión tiene que ver, también, con la capacidad de Rolón para articular una filosofía de vida que abraza las imperfecciones humanas y promueve una visión más compasiva y realista de la felicidad. Sus palabras “Si tenemos una vida que nos gusta tenemos que aprender a vivir con nuestras faltas. No busquen la felicidad. Trabajen para lograr la faltacidad”, subrayan el emotivo mensaje que el autor deseó compartir con su audiencia.

La participación de Gabriel Rolón en este evento, marcada tanto por el reconocimiento editorial como por la respuesta abrumadoramente positiva del público, refleja el aprecio y la conexión profunda entre el psicoanalista, escritor y sus lectores. El fenómeno de La felicidad, más allá de la ilusión se consolida no solo en cifras de ventas impresionantes, sino en las conversaciones y reflexiones que suscita entre aquellos que buscan comprender y vivir la felicidad de forma más auténtica y plena.

Luego de la charla, el autor firmó ejemplares a un centenar de fanáticos

En La felicidad, más allá de la ilusión, Gabriel Rolón invita a reconsiderar nuestras nociones preconcebidas sobre la felicidad. Con una fusión entre psicoanálisis, arte, filosofía y literatura, el autor nos desafía a cuestionar la percepción común de la felicidad como una meta final o un mandato ineludible del mundo moderno. Este libro se presenta como una herramienta para aquellos que buscan comprender la esencia verdadera de la felicidad, despojándola de las ilusiones con las que frecuentemente se la reviste.

El trabajo de Rolón profundiza en cómo y por qué la sociedad moderna ha encapsulado la idea de la felicidad en una serie de expectativas y objetivos superficiales, a menudo inalcanzables. A través de un recorrido por diversas disciplinas y autores, como Freud, Lacan, Nietzsche, Borges y Byung-Chul Han, entre otros, se erige como un ensayo lumínico que desentraña las trampas culturales y sociales detrás de nuestra búsqueda de la felicidad.

Rolón argumenta que esta búsqueda podría estar desviándonos de preguntas más fundamentales sobre el significado y propósito de nuestras vidas. Este libro es un llamado a reflexionar sobre las propias vidas y sobre cómo las concepciones culturales de la felicidad pueden estar moldeando nuestras experiencias de manera no siempre positiva. En palabras de Gabriel Rolón, se trata de entender la felicidad no como un destino final, sino como parte de un proceso más amplio de búsqueda personal y entendimiento.

