El mundo del teatro despide a Tito Cossa: “Siempre estarás entre nosotros”

El mundo del teatro todavía sigue en shock. Pese a su avanzada edad —en unos meses cumpliría 90 años—, la muerte de Roberto “Tito” Cossa deja en una suerte de orfandad a la cultura argentino. Autor de 28 obras, entre ellas Nuestro fin de semana, Yepeto, El viejo criado, Gris de ausencia y La Nona, y seis guiones de cine, Cossa fue uno de los grandes referentes de las artes escénicas en más de medio siglo.

Además de ser uno los impulsores de Teatro Abierto durante última la dictadura militar, uno de los exponentes de la denominada “Generación del Nuevo Realismo” y figura notable de la Sociedad General de Autores Argentinos (Argentores), Tito Cossa dejó una huella imborrable entre actores, dramaturgos, directores y demás miembros del mundo del teatro y de la cultura. En esta nota, hablan ellos, sus “herederos”, y lo despiden con mucha emoción.

Para Rubén Szuchmacher, Tito Cossa fue “el virtuoso generador de realismo pero también de grotesco”, que “estaba siempre allí para dar batalla por el teatro” (Foto: Gustavo Gavotti)

“Se murió Tito Cossa. Y no puedo dejar de sentir un enorme estado de abandono”, dice el dramaturgo Rubén Szuchmacher en diálogo con Infobae Cultura, y continúa: “Durante toda mi vida, especialmente la teatral, él siempre estuvo allí (yo tenía 13 años cuando asistí al estreno de Nuestro fin de semana, en un teatro de la calle Rio Bamba). Tito era la referencia más clara de esa generación que me antecede y que fue muy importante por sus combates artísticos. Un combate que llevaba adelante con decisión y claridad. Recuerdo las discusiones que teníamos en la puerta del Teatro del Pueblo, en los tiempos de Género Chico, allá por el 1997, en que dimos a conocer autores jóvenes que luego fueron los paradigmas del nuevo siglo. Y no siempre estábamos de acuerdo. Pero Tito, el gran dramaturgo de la segunda parte del siglo XX, el virtuoso generador de realismo pero también de grotesco, estaba siempre allí para dar batalla por el teatro, este arte que tiene sentido si se lo discute apasionadamente, como hacía él. Chau Tito, siempre estarás entre nosotros”.

“Parecía que Tito iba a estar siempre; como su obra, su presencia fue enorme y rigió como pocos las discusiones sobre lenguajes en la dramaturgia nacional. Lo veremos en cada huella de lo que este país seguirá escribiendo”, le dice Rafael Spregelburd a Infobae Cultura, desde Italia, atónito por la noticia.

Rafael Spregelburd: “Lo veremos en cada huella de lo que este país seguirá escribiendo” (Foto: Dr Doofenshmirtz/Wikipedia)

A sus 95 años, Griselda Gambaro —destacada escritora y dramaturga argentina— se muestra muy conmovida: “Lo primero que me entraña es que hayamos sido compañeros de ruta del teatro independiente: tuvimos que luchar mucho por imponerlo, para que se desarrolle y crezca. Fue un enorme autor y un enorme amigo y compañero. Juntos transitamos muchas luchas, entre ellas la del Teatro Abierto. Realmente mi conmoción es muy grande porque pierdo a un par”, le dice a Infobae Cultura.

Mauricio Kartun, otro referente del teatro actual, lo despidió vía Facebook de este modo: “Se nos fue Tito Cossa. Nuestro Tito. Nuestro, por que cada autor de por acá lleva en sus textos algo suyo. Fue autor faro. Ese de las obras que te marcan la costa. Ese del rumbo cuando estás perdido. Un ser cooperativo. Pensaba en común. Todo lo hizo en grupo. Dimos clases a dúo en Teatro Abierto, escribimos juntos una obra, trabajamos en SOMI, compartimos viajes. Tito siempre tractor. Todos los que compartimos con él lo sabíamos. Te metía en los terrenos más aventurados. Más insólitos. Pero con Tito ibas confiado: estaba Tito. Tractor de estéticas, Tractor de proyectos. Tractor de ideas. Talentoso, generoso y ético. Modelo en ese rol que toda comunidad precisa. Chau Tito y gracias”.

Griselda Gambaro: “Fue un enorme autor y un enorme amigo y compañero”

“Con mucho pesar, lamento el fallecimiento del enorme Roberto ‘Tito’ Cossa, ícono de nuestro teatro y uno de los más importantes dramaturgos de nuestro país”, tuiteó el secretario de Cultura de la Nación Leonardo Cifelli, y agregó: “Fue integrante de la generación llamada ‘nuevo realismo’ y sus obras transformaron la escena local, regalándonos personajes como La nona. Un gran referente que marcó a miles de amantes del teatro nacional”.

“Adiós y buen viaje, Tito. Se fue el más grande”, escribió el actor Alejo García Pintos en X, la red social antes conocida como Twitter. El ex ministro de Cultura Pablo Avelluto lo despidió así: “La historia del teatro en nuestro país no habría sido la misma sin su obra. La historia argentina, tampoco. QEPD”. Por su parte, el dramaturgo y director Jose Maria Muscari escribió en X: “Chau Tito Cosa. Que en paz descanse, maestro. Buen viaje al infinito, tu obra siempre estará”.

Mauricio Kartun: “Talentoso, generoso y ético. Modelo en ese rol que toda comunidad precisa. Chau Tito y gracias”

“Nuestro mejor dramaturgo, colega mío y amigo”, escribió el periodista Roberto Guareschi en su cuenta de Facebook tras enterarse de la noticia. “Hermosos recuerdos de tiempos difíciles. Trabajamos juntos en El Cronista. Él hizo un buenísimo suplemento cultural y muchos amigos y enemigos. Las 3A lo amenazaron de muerte por su trabajo. No dejó de ir al diario ni un día”, agregó.

“Ha partido Roberto Tito Cossa. Dramaturgo notable, amigo de la vida teatral. Egresé del Conservatorio Nacional de Arte Dramático interpretando Los días de Julian Bisbal. Mi recuerdo agradecido. Que la tierra te sea leve, querido Tito”, escribió Osvaldo Santoro. “Por suerte, el teatro no muere”, agregó la actriz Marina Glezer, conmovida por su fallecimiento, mientras que la periodista de espectáculos Laura Ubfal escribió: “Se fue un gran de la dramaturgia nacional”.