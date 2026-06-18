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JD Vance informó que EEUU dejó pasar a al menos 12 buques en el estrecho de Ormuz tras el acuerdo con Irán

El vicepresidente indicó que el período de 60 días para las negociaciones comenzó este jueves. Además, dijo que podría viajar a Suiza “este fin de semana” para mantener conversaciones con Teherán

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El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance (REUTERS/Eric Lee)
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance (REUTERS/Eric Lee)

Las fuerzas armadas estadounidenses permitieron que al menos 12 barcos cruzaran el estrecho de Ormuz tras la firma de un acuerdo entre Washington y Teherán, anunció este jueves el vicepresidente JD Vance, quien agregó que podría viajar a Suiza “este fin de semana” para mantener conversaciones con Irán.

Mi plan es ir a Suiza. Creemos que estas negociaciones técnicas van a comenzar en algún momento de este fin de semana. Ese sigue siendo el plan, pero podría cambiar”, detalló.

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“En cuanto al bloqueo, el CENTCOM ha permitido que más de una docena de barcos crucen nuestro bloqueo naval, de modo que también estamos cumpliendo con nuestra parte inicial del acuerdo”, dijo Vance a los periodistas, en referencia al mando militar estadounidense responsable de Medio Oriente.

También indicó que el período de 60 días para las negociaciones comenzó este jueves, tras la firma del memorando de acuerdo ayer. “Yo diría que el período de 60 días comenzó oficialmente hoy”, dijo Vance.

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El vicepresidente defendió el acuerdo y aseguró que la República Islámica no recibirá “ni un solo centavo” de Estados Unidos tras afirmar que los términos del memorando han sido “tergiversados” por los medios de comunicación.

JD Vance responde preguntas de los periodistas este viernes en la Casa Blanca (REUTERS/Eric Lee)
JD Vance responde preguntas de los periodistas este viernes en la Casa Blanca (REUTERS/Eric Lee)

El memorando de entendimiento contempla la creación de un fondo regional para la reconstrucción de Irán de 300.000 millones de dólares y la liberación de 24.000 millones de dólares en fondos iraníes congelados por las sanciones.

Vance puntualizó que estos recursos no son de Estados Unidos y que “la única forma en que los iraníes obtendrán cualquiera de estos recursos” es si “cumplen plenamente” los términos del acuerdo.

“De modo que realmente se trata de una situación en la que todos ganamos. Si los iraníes no cambian su comportamiento, su capacidad militar y su programa nuclear seguirán destruidos; si sí cambian su comportamiento, entonces tendrán una relación transformadora con Medio Oriente”, declaró.

El vicepresidente aseguró además que el acuerdo “ya está dando resultados reales para el pueblo estadounidense” dado que, según dijo, anoche 12,5 millones de barriles de petróleo pasaron por el estrecho de Ormuz.

Una mujer camina por una calle de Teherán (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)
Una mujer camina por una calle de Teherán (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)

La amenaza del régimen de Irán

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, indicó en una entrevista publicada por el diario libanés Al Akhbar que una negativa de Israel a retirarse completamente del sur del Líbano representaría una infracción al memorando de entendimiento firmado entre Teherán y Washington, invalidando ese acuerdo.

Bagaei detalló que el memorando, firmado digitalmente este miércoles por el presidente estadounidense, Donald Trump, y su par iraní, Masud Pezeshkian, contempla compromisos vinculados a la soberanía y la integridad territorial del Líbano.

De acuerdo con el vocero iraní, Teherán considera que esas garantías abarcan tanto el cese de hostilidades como la retirada plena de las fuerzas israelíes de cualquier territorio libanés ocupado.

Mientras la ocupación continúe, se puede decir que la guerra sigue en curso y no ha terminado en esencia”, afirmó Bagaei, quien subrayó que Irán exigió desde el inicio de las negociaciones que el final del conflicto ocurriera “en todos los frentes y por completo”.

Consultado sobre la posibilidad de que Israel mantenga una presencia militar en una denominada zona de seguridad dentro del Líbano tras el acuerdo, Bagaei respondió que esa situación rompería los compromisos asumidos.

En este caso, el memorando de entendimiento se consideraría nulo”, sostuvo.

El portavoz añadió que la segunda etapa de las conversaciones entre Irán y Estados Unidos, orientada a un acuerdo definitivo, dependerá del cumplimiento total del memorando.

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