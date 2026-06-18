Carmina Burana vuelve a Buenos Aires con una función única y un elenco gigante del circuito lírico

"Carmina Burana" vuelve a Buenos Aires en una única función el viernes 17 de julio a las 20 en el Palacio Libertad

Carmina Burana vuelve a Buenos Aires con la reunión de los principales cuerpos artísticos del circuito lírico nacional. La Orquesta Estable del Teatro Colón, bajo la dirección del maestro Carlos Vieu, llevará al escenario del Palacio Libertad la cantata escénica de Carl Orff en una única función programada para el viernes 17 de julio a las 20:00 horas.

La convocatoria reúne a un elenco de dimensiones poco habituales para el formato de concierto: junto a la orquesta se sumarán el Coro Estable del Teatro Colón —bajo la dirección de Miguel Martínez—, el Coro Estable Polifónico Nacional, el Coro Nacional de Niños y tres solistas: la soprano Laura Rizzo, el tenor Ricardo González y el barítono Fabián Veloz. Al frente de la batuta estará Vieu.

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La Orquesta Estable del Teatro Colón interpretará "Carmina Burana" bajo la dirección de Carlos Vieu en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad

La función se realizará en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad, ubicado en Sarmiento 151, y las entradas se pueden adquirir en la boletería del Teatro Colón, Tucumán 1171, de lunes a sábado de 9:00 a 20:00 y los domingos de 9:00 a 17:00, o a través de www.teatrocolon.org.ar. Quienes sean socios de Club La Nación o Clarín 365 acceden a la promoción 2x1.

Fotos: gentileza prensa Teatro Colón (© Arnaldo Colombaroli).