Cultura

Carmina Burana vuelve a Buenos Aires con una función única y un elenco gigante del circuito lírico

La obra de Carl Orff sonará en el Palacio Libertad el viernes 17 de julio con la Orquesta Estable del Teatro Colón, tres coros invitados y las voces de Laura Rizzo, Ricardo González y Fabián Veloz

Guardar
Google icon
"Carmina Burana" vuelve a Buenos Aires en una única función el viernes 17 de julio a las 20 en el Palacio Libertad
"Carmina Burana" vuelve a Buenos Aires en una única función el viernes 17 de julio a las 20 en el Palacio Libertad

Carmina Burana vuelve a Buenos Aires con la reunión de los principales cuerpos artísticos del circuito lírico nacional. La Orquesta Estable del Teatro Colón, bajo la dirección del maestro Carlos Vieu, llevará al escenario del Palacio Libertad la cantata escénica de Carl Orff en una única función programada para el viernes 17 de julio a las 20:00 horas.

La convocatoria reúne a un elenco de dimensiones poco habituales para el formato de concierto: junto a la orquesta se sumarán el Coro Estable del Teatro Colón —bajo la dirección de Miguel Martínez—, el Coro Estable Polifónico Nacional, el Coro Nacional de Niños y tres solistas: la soprano Laura Rizzo, el tenor Ricardo González y el barítono Fabián Veloz. Al frente de la batuta estará Vieu.

PUBLICIDAD

La Orquesta Estable del Teatro Colón interpretará "Carmina Burana" bajo la dirección de Carlos Vieu en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad
La Orquesta Estable del Teatro Colón interpretará "Carmina Burana" bajo la dirección de Carlos Vieu en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad

La función se realizará en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad, ubicado en Sarmiento 151, y las entradas se pueden adquirir en la boletería del Teatro Colón, Tucumán 1171, de lunes a sábado de 9:00 a 20:00 y los domingos de 9:00 a 17:00, o a través de www.teatrocolon.org.ar. Quienes sean socios de Club La Nación o Clarín 365 acceden a la promoción 2x1.

Fotos: gentileza prensa Teatro Colón (© Arnaldo Colombaroli).

Temas Relacionados

"Carmina Burana"Carlos VieuCarl OrffPalacio LibertadBuenos Aires

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Eve Cornelious llega a Buenos Aires para dos noches de exquisito jazz vocal

Una de las cantantes más relevantes de la escena estadounidense se presenta este jueves y viernes a doble función en Bebop Club, junto a una banda liderada por Mariano Loiácono

Eve Cornelious llega a Buenos Aires para dos noches de exquisito jazz vocal

‘La imaginación enferma’ o cuando el teatro se atreve a discutir consigo mismo

La obra irrumpe en plena función del clásico ‘Un enemigo del pueblo’ para sacudir al público con “una experiencia incómoda”. Así lo define su autor en este texto

‘La imaginación enferma’ o cuando el teatro se atreve a discutir consigo mismo

Maria Bethânia cumple 80 años: la voz femenina de Brasil que combina sofisticación y popularidad

La cantante nacida en Santo Amaro, Bahía, en 1946, es una figura extraordinaria de la música popular de su país. En seis décadas de trayectoria artística, ha patentado un estilo único de interpretación

Maria Bethânia cumple 80 años: la voz femenina de Brasil que combina sofisticación y popularidad

“El ambiente es electrizante”: Art Basel arrancó con ventas millonarias de Pablo Picasso y David Hockney

La feria de Basilea abrió su edición con impactantes operaciones desde las primeras horas, en un comienzo que desafía la incertidumbre global y confirma el peso de las piezas más codiciadas del mercado

“El ambiente es electrizante”: Art Basel arrancó con ventas millonarias de Pablo Picasso y David Hockney

El Partenón de Atenas recupera el esplendor del siglo XIX

Situado en la Acrópolis, el templo de 2.500 años recibe más de cuatro millones de visitantes cada año

El Partenón de Atenas recupera el esplendor del siglo XIX

DEPORTES

EN VIVO: República Checa le gana a Sudáfrica en la segunda fecha del Mundial 2026

EN VIVO: República Checa le gana a Sudáfrica en la segunda fecha del Mundial 2026

Serena Williams reveló el peso de su hija en su decisión de regresar junto a Venus en Wimbledon: “Ella siempre tiene razón”

Polo: de la mano de Camilo Castagnola, Balanz Capital se consagró campeón de la Queen’s Cup 2026

“Produce placer verlos jugar y mucho morbo al verlos perder”: el curioso análisis sobre la selección argentina que realizó un periodista en el Mundial

Las tres marcas mundialistas que buscará alcanzar Lionel Messi en el próximo partido de Argentina ante Austria

TELESHOW

Las emotivas palabras de Carolina Baldini al Cholo Simeone por el gran momento de su hijo Giuliano en la Selección

Las emotivas palabras de Carolina Baldini al Cholo Simeone por el gran momento de su hijo Giuliano en la Selección

Lionel Messi, el hombre que lo supera todo: la mirada de Fernando Marín sobre un fenómeno para la eternidad

Zaira Nara le propuso a Pampita un intenso ritual para el Mundial 2026: “Equipo todo terreno”

El emotivo saludo de cumpleaños de Darío Barassi a su hija Emilia: “Te animás a todo y sin límites”

Cami Mayan reveló cómo sus videos en el Mundial de Qatar la ayudaron a superar su ruptura con Alexis Mac Allister

INFOBAE AMÉRICA

Un dominicano buscado por homicidio es capturado en Estados Unidos y extraditado

Un dominicano buscado por homicidio es capturado en Estados Unidos y extraditado

Neumólogo alerta sobre aumento de casos de enfermedades respiratorias en El Salvador

Producción de café de Nicaragua bajará 4.7% en la campaña 2026-27

Cómo elegir el pescado más seguro para comer en un mercado global lleno de riesgos

Cómo afecta una sola noche de insomnio al cerebro y cuál es su relación con el Alzheimer