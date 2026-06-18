Cultura

“El ambiente es electrizante”: Art Basel arrancó con ventas millonarias de Pablo Picasso y David Hockney

La feria de Basilea abrió su edición con impactantes operaciones desde las primeras horas, en un comienzo que desafía la incertidumbre global y confirma el peso de las piezas más codiciadas del mercado

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Pintura de Pablo Picasso, "El pintor y la modelo", con un fondo desenfocado que extiende sus colores y texturas. Muestra dos figuras cubistas.
Un lienzo de Picasso titulado "El pintor y la modelo en un paisaje" (1963) fue vendido por 35 millones de dólares

Art Basel, la feria de arte de la ciudad suiza de Basilea, tuvo este jueves un estreno por todo lo alto, con grandes transacciones cerradas desde las primeras horas pese a las tensiones geopolíticas y económicas en el mundo.

Obras del español Pablo Picasso y del británico David Hockney dominaron las ventas en los primeros días de la muestra, que marca uno de los momentos culminantes del año para la venta de arte contemporáneo.

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Art Basel abre sus puertas al público este jueves tras dos jornadas reservadas a los coleccionistas ricos que acuden en busca de piezas excepcionales.

Un lienzo de Picasso titulado El pintor y la modelo en un paisaje (1963) fue vendido por 35 millones de dólares por la galería Hauser & Wirth de Zúrich.

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Otro Picasso se vendió por una suma de entre 6 y 6,5 millones de dólares por la galería francesa Almine Rech, según los organizadores de la feria.

La galería estadounidense Gray vendió un lienzo de Hockney, fallecido la semana pasada a los 88 años, por 8,5 millones de dólares.

La galería estadounidense Gray vendió un lienzo de Hockney, fallecido la semana pasada a los 88 años, por 8,5 millones de dólares (Foto: PW / WS / Reuters)
La galería estadounidense Gray vendió un lienzo de Hockney, fallecido la semana pasada a los 88 años, por 8,5 millones de dólares (Foto: PW / WS / Reuters)

“El ambiente es electrizante”, celebró Vincenzo de Bellis, director artístico y miembro de la dirección de Art Basel.

“No se puede negar que hay incertidumbres y que la situación geopolítica tiene un impacto”, comentó Bellis a la AFP.

Sin embargo, el sentimiento del mercado del arte parece más bien “optimista”, según el experto.

“Lo veremos al final de la feria, pero en estos momentos creo que nos encaminamos a una recuperación”, anticipó.

Según un informe elaborado para Art Basel por el banco UBS y la consultora Arts Economics, el mercado mundial del arte repuntó 4% en 2025 después de dos años de caída, para volver a situarse en torno a los 59.600 millones de dólares.

En tanto, “el inicio del año (2026) ha sido más bien positivo”, constató Landolt, director de asesoría en arte de UBS.

La feria de Basilea tendrá sus puertas abiertas al público del 18 al 21 de junio con numerosos eventos para los aficionados que acuden por el placer de la visita. La muestra, que reúne a 290 galerías, atrajo a 88.000 visitantes el año pasado.

Fuente: AFP

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