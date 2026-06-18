Eve Cornelious llega a Buenos Aires para dos noches de exquisito jazz vocal

Eve Cornelious se presenta este jueves y viernes a las 20 y 22.30 en Bebop Club

La cantante Eve Cornelious, una de las voces más reconocidas del jazz vocal de Estados Unidos, se presenta este jueves 18 y viernes 19 de junio en Bebop Club, con dos funciones por noche a las 20 y a las 22.30. La acompañará un sexteto integrado por algunos de los músicos más destacados de la escena local, integrada por Mariano Loiácono en trompeta, Sebastián Loiácono y Gustavo Musso en saxos, Ramiro Penovi en guitarra, Mauricio Dawid en contrabajo y Santiago Lacabe en batería.

Nacida en Newark, Nueva Jersey, Eve Cornelious descubrió su voz a los tres años. Creció en el ámbito del gospel y el coro escolar, géneros que moldearon su base expresiva antes de que el jazz capturara su atención. Su trayectoria académica combina dos universos aparentemente distantes: obtuvo un título en Administración de Empresas en la Universidad de Hampton y una licenciatura en interpretación general de música y jazz en la Universidad Central de Carolina del Norte, institución donde actualmente dirige la cátedra de Jazz Vocal.

PUBLICIDAD

El punto de inflexión de su carrera llegó cuando ganó el premio BET Jazz Vocal Discovery Award, otorgado por la cadena Black Entertainment Television, galardón que le abrió las puertas de los circuitos internacionales y le valió un segmento televisivo propio. Desde entonces, acumuló actuaciones junto a figuras como Ray Charles, Benny Golson, Slide Hampton, Jimmy Heath y Wynton Marsalis, además de compartir proyectos con Ramsey Lewis, Chucho Valdez, Jon Hendricks y Roy Hargrove, entre otros.

Su discografía como líder incluye los álbumes Faces of Eve, I Feel Like Some Jazz Today y Live @ Smoke, este último grabado en el célebre club neoyorquino. También participó como intérprete y coautora en el disco Vive L’Amour, del pianista Nick Vintskevich, y en trabajos de Ramsey Lewis y Norman Connors. Su trabajo como educadora es tan activo como el escénico: fue la primera docente de jazz vocal designada en la Universidad de Carolina del Este y desarrolló programas propios como el Shepard JaZz Camp y el festival vocal JaZzVoxfest!

PUBLICIDAD

La cantante explicó su relación con el repertorio del gran cancionero estadounidense en términos que revelan su concepción del jazz: “De eso se trata el jazz. De hacer una canción un millón de veces y que siempre suene distinta. Encontrar cosas diferentes cada vez que la interpretas”. Y agregó: “Estas canciones que vamos a hacer con Mariano en Bebop, ya las he tocado en otras partes del mundo y con otra gente y siempre suenan distinto. Cada vez que las canto encuentro cosas nuevas para decir. Detalles para que suenen mejor”.

[Foto: Eugene Pashin/prensa Bebop]