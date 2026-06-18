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Delitos sexuales: cinco regiones en Panamá registran aumentos de dos dígitos en 2026

Las cifras muestran alzas en corrupción de menores, pornografía infantil y acceso sexual con adolescentes

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La comarca Guna Yala registró el mayor crecimiento porcentual de denuncias durante los primeros cinco meses del año. EFE/ Bienvenido Velasco
La comarca Guna Yala registró el mayor crecimiento porcentual de denuncias durante los primeros cinco meses del año. EFE/ Bienvenido Velasco

La decisión del Tribunal Superior de Apelaciones de mantener en detención provisional a un hombre de 75 años acusado de abusar sexualmente de cinco niñas en la comarca Guna Yala vuelve a poner en evidencia una realidad que reflejan las estadísticas oficiales: los delitos sexuales continúan en aumento en Panamá y muchos de los casos tienen como víctimas a menores de edad.

El caso, investigado por la Personería Municipal de Guna Yala, involucra presuntos hechos ocurridos entre diciembre de 2025 y mayo de 2026.

Según las autoridades, el imputado habría abusado sexualmente de cinco menores cuyas edades oscilan entre los 5 y 9 años. Además, presuntamente las obligó a presenciar actos de naturaleza sexual y, en algunos casos, les ofreció dinero para que guardaran silencio.

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Mientras la investigación avanza en los tribunales, las cifras del Ministerio Público muestran que entre enero y mayo de 2026 se registraron 2,665 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual en todo el país, un aumento de 14% respecto al mismo período de 2025, cuando se contabilizaron 2,339 casos.

Primer plano de una joven con ojos cerrados, siendo abrazada por detrás por una persona con ropa oscura, en una escena con iluminación tenue.
El acceso sexual con adolescentes entre 14 y 18 años fue el delito más denunciado entre enero y mayo de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos reflejan que la gran mayoría de las denuncias corresponden a delitos agrupados en el capítulo de violación y otros delitos sexuales, que acumula 2,441 casos, equivalentes a más del 91% de todas las denuncias registradas en los primeros cinco meses del año. }

Por su parte, los delitos relacionados con corrupción de menores, explotación sexual comercial y otras conductas sumaron 224 reportes.

El delito con más denuncias en el país fue el acceso sexual con una persona mayor de 14 años y menor de 18 años, con 1,006 casos reportados. Le siguen la violación, con 887 denuncias; los actos libidinosos, con 415; y la corrupción de personas menores de edad, con 156 casos.

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También se registraron 41 denuncias por pornografía infantil y 10 por posesión de material pornográfico infantil.

Más allá de las cifras absolutas, el informe revela tendencias preocupantes. Las denuncias por corrupción de personas menores de edad aumentaron 32% en comparación con el mismo período de 2025.

Después de meses de investigación, las autoridades lograron capturar a estas personas - crédito Colprensa - Imagen Ilustrativa Infobae
Las estadísticas reflejan aumentos en los reportes relacionados con corrupción de menores y pornografía infantil. Imagen Ilustrativa Infobae

Los casos de acceso sexual con adolescentes entre 14 y 18 años crecieron 30%, mientras que los reportes por pornografía infantil registraron un incremento de 52%, al pasar de 27 a 41 denuncias. Incluso la exhibición de materiales pornográficos a menores de edad incapaces o discapacitados se duplicó durante el período analizado.

El informe también muestra diferencias importantes entre las regiones del país. Panamá concentra la mayor cantidad de denuncias, con 550 casos, seguida de Chiriquí con 406, Panamá Oeste con 340, la comarca Ngäbe Buglé con 299 y Bocas del Toro con 258. Estas cinco zonas acumulan más de la mitad de todas las denuncias registradas a nivel nacional.

Sin embargo, cuando se analiza el crecimiento porcentual, la situación más llamativa se registra en la comarca Guna Yala. Allí las denuncias pasaron de 12 a 26 casos en comparación con el mismo período del año anterior, lo que representa un incremento de 117%, el más alto del país.

También se reportaron aumentos significativos en Darién (29%), Panamá (27%), Chiriquí (24%) y Herrera (18%).

Otro dato que llama la atención es el comportamiento mensual de las denuncias. Mayo cerró como el mes con más casos reportados en lo que va de 2026, con 685 denuncias, muy por encima de febrero, que registró 416.

Las autoridades advierten sobre la importancia de la denuncia temprana para evitar que las agresiones se prolonguen en el tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las autoridades advierten sobre la importancia de la denuncia temprana para evitar que las agresiones se prolonguen en el tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia ascendente observada desde marzo refleja que el fenómeno continúa siendo una preocupación constante para las autoridades encargadas de la investigación y protección de las víctimas.

Aunque el informe estadístico no detalla la edad de todas las víctimas, varios de los delitos con mayor incidencia involucran directamente a niños, niñas y adolescentes. Esto incluye corrupción de menores, pornografía infantil y relaciones sexuales con adolescentes menores de 18 años.

Los especialistas han advertido que estos delitos suelen producirse en entornos cercanos a las víctimas, muchas veces dentro de círculos familiares o comunitarios, lo que dificulta la denuncia oportuna y favorece el silencio.

Precisamente, el caso de Guna Yala refleja algunas de estas dinámicas. Según la investigación, las víctimas eran niñas de corta edad y los hechos se habrían prolongado durante varios meses antes de llegar a conocimiento de las autoridades.

Para los investigadores, este tipo de situaciones pone de relieve la importancia de fortalecer los mecanismos de detección temprana, protección de víctimas y acompañamiento psicológico.

Una persona sentada en un escritorio escribe en un teclado de computadora. En primer plano, una carpeta marrón etiquetada 'Delitos contra la libertad en Panamá 2026'.
El Ministerio Público reportó 2,665 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual a nivel nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cifras del Ministerio Público muestran que el desafío sigue creciendo. Con más de 2,600 denuncias registradas en apenas cinco meses, Panamá enfrenta un panorama complejo en materia de delitos sexuales, particularmente aquellos que afectan a menores de edad.

Mientras avanzan las investigaciones y los procesos judiciales, los datos reflejan que la prevención, la denuncia temprana y la protección de las víctimas continuarán siendo tareas pendientes para frenar una problemática que sigue dejando cifras al alza.

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