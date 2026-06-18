‘La imaginación enferma’ o cuando el teatro se atreve a discutir consigo mismo

"La imaginación enferm" irrumpe en una función de Un enemigo del pueblo para poner en crisis las formas de pensar el teatro contemporáneo

¿Qué ocurre cuando una obra interrumpe a otra? ¿Qué sucede cuando el teatro deja de representar un conflicto para convertirse él mismo en el conflicto? De esas preguntas nació La imaginación enferma, una obra que se instala en medio de una representación de Un enemigo del pueblo, de Henrik Ibsen, para poner en crisis no solo aquello que sucede sobre el escenario, sino también las formas en que entendemos y pensamos el teatro contemporáneo. Teatro y vida entremezclan allí sus destinos y sus sentidos.

El punto de partida fue la necesidad de seguir pensando el teatro de manera colectiva, una inquietud que me acompaña y me sostiene desde hace años en el quehacer teatral. Una vez puesto en marcha el dispositivo —una interpelación directa a nuestros modos de percibir la realidad—, la tarea consistió en desarrollar una creación autónoma cuyo destino sería el Teatro del Pueblo. La pregunta apareció entonces con toda su fuerza: ¿de qué hablar hoy desde el teatro?

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La imaginación enferma surge como una intervención. No pretende ofrecer respuestas definitivas —porque no las tengo—, sino exponer una incomodidad. En plena función de Un enemigo del pueblo, la obra irrumpe para señalar las contradicciones de un teatro que muchas veces parece haber perdido su capacidad de confrontar al espectador. La pregunta que organiza toda la experiencia es sencilla, pero incómoda: ¿el arte debe complacer al público o enfrentarlo con aquello que preferiría no ver?

La obra parte de una constatación inquietante. A pesar de las profundas transformaciones políticas, tecnológicas y culturales que atravesamos, gran parte del teatro continúa reproduciendo estructuras dramáticas construidas sobre valores, conflictos y sensibilidades heredadas de la modernidad burguesa. Incluso aquellas propuestas que intentan cuestionarlas suelen permanecer atrapadas dentro de sus propios límites.

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La imaginación enferma plantea si el arte debe complacer al público o enfrentarlo con aquello que preferiría no ver

Durante el proceso creativo aparecieron con fuerza las ideas de Bertolt Brecht, Walter Benjamin, Friedrich Nietzsche y Hannah Arendt, entre otros. Distintas formas de pensar e intervenir eso que llamamos “realidad”. En particular, la concepción brechtiana del teatro como herramienta de transformación social fue una referencia decisiva. Brecht se opuso a la tradición aristotélica basada en la identificación emocional y la catarsis, proponiendo un teatro que interrumpiera la ilusión y obligara al espectador a pensar. En algún punto, la obra sostiene una hipótesis provocadora: si estamos como estamos, es porque hemos dejado de pensar críticamente.

Esa búsqueda continúa siendo una inspiración vigente en un tiempo en el que el entretenimiento, la velocidad y la lógica de la inmediatez parecen imponerse sobre la reflexión y, me atrevería a decir, sobre la experiencia misma de la vida.

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La obra también dialoga con una imagen filosófica que atraviesa la historia del pensamiento occidental: la alegoría de la caverna de Platón. En cierto sentido, el teatro burgués puede funcionar como ese espacio donde observamos sombras reconfortantes que confirman nuestras certezas. El desafío consiste en encontrar procedimientos escénicos capaces de romper esa comodidad y abrir interrogantes sobre las condiciones sociales, políticas y culturales que estructuran nuestra experiencia.

La obra cuestiona que gran parte del teatro continúe reproduciendo estructuras dramáticas de la modernidad burguesa

Sin embargo, La imaginación enferma no es una negación del teatro occidental. Por el contrario, nace de una profunda admiración por su tradición. Es una obra construida desde la tensión entre homenaje y crítica. La presencia de Ibsen, de Brecht y de tantas otras experiencias teatrales no busca clausurar una herencia, sino discutirla. Porque cuestionar una tradición también es una forma de mantenerla viva, o al menos de intentar que eso que llamamos teatro no desaparezca.

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A medida que avanzaban los ensayos, comprendimos que el verdadero tema de la obra no era solamente la crítica al drama burgués ni la corrupción institucional que denuncia Ibsen. El tema era el propio teatro: su capacidad para incomodar, su relación con el poder y su responsabilidad frente a la realidad histórica que lo rodea. Vivimos un momento que exige volver sobre debates que creíamos saldados y revisar preguntas que parecían definitivamente respondidas.

La obra de Marcelo Savignone nació de la necesidad de pensar el teatro de manera colectiva y de discutir qué decir hoy desde la escena

Habitamos una época marcada por nuevas formas de autoritarismo, por la circulación masiva de información y por una creciente dificultad para distinguir entre representación, ficción y realidad. En ese contexto, la pregunta por la función del arte adquiere una renovada urgencia. ¿Debe limitarse a entretener? ¿Debe tranquilizar? ¿O puede convertirse en un espacio donde las certezas se suspenden y las contradicciones se vuelven visibles?

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La imaginación enferma nace de esa discusión. Y quizás también de una convicción: que el teatro sigue siendo uno de los pocos lugares donde una comunidad puede reunirse para pensar colectivamente sobre sí misma. Allí, en el desacuerdo, en la interrupción y en la confrontación de ideas, aparece la posibilidad de un arte verdaderamente vivo; una invitación a imaginar otros modos de percibir, pensar y sentir la realidad.

*La imaginación enferma se presenta los sábados a las 16:30 horas, en el Teatro del Pueblo, en Lavalle 3636, C. A. B. A.

[Fotos: Cristian Holzmann]