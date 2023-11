Rodney Jones: “Siempre busco el sentimiento de la música, sin importar el estilo”

Rodney Jones

A miles de kilómetros al norte, Rodney Jones prepara sus valijas y su guitarra. Falta un puñado de días para lo que será su primera visita a Buenos Aires, donde el viernes y sábado lo esperan dos fechas dobles en el palermitano Bebop Club y al frente de un quinteto de músicos argentinos.

Te puede interesar: Llega una nueva edición del Festival de Fado al CCK

Músico experimentado. Veterano de cientos de shows y grabaciones. Sideman de figuras icónicas como Dizzy Gillespie, James Brown, Quincy Jones o Stevie Wonder; Jones se muestra ansioso por su inminente debut argentino. “Estaremos compartiendo música desde el corazón”, le dice con entusiasmo a Infobae Cultura.

Considerado hoy un referente de la guitarra jazz, Jones ha sido durante una década parte de la formación oficial del famoso Apollo Theatre de Harlem, director musical de Lena Horne, profesor de guitarra en la Juilliard School y líder de sus propios grupos, con los que grabó una decena de discos, algunos de ellos para el emblemático sello Blue Note.

El destacado guitarrista de jazz dialogó con Infobae Cultura antes de su primera visita a Buenos Aires

— ¿Qué expectativas tiene sobre su primera visita a la Argentina?

Te puede interesar: David Lebón repasa una vida de rock: “Podría ser un peliculón”

—Argentina, para mí siempre ha conllevado la idea de un lugar mágico. He viajado alrededor del mundo y Argentina siempre fue un lugar que me llama. Hay una tradición musical y cultura tan ricas, y por supuesto la comida. Estoy ansioso por vivir esta experiencia con su gente, sonidos y visiones de ese lugar tan hermoso y enriquecedor.

—¿Qué podrá ver el público que asista a las funciones en el Bebop de Buenos Aires?

Te puede interesar: ¿Qué hace exactamente un director de orquesta?

— Mi carrera y trayectoria de vida me han llevado a escenarios y estudios de grabación alrededor del mundo, con muchos de los mejores músicos de nuestro tiempo: Dizzy Gillespie, James Brown, Lena Horne, Kenny Garrett, Jimmy Smith, etc. Estaré compartiendo música desde el corazón. Música de guitarra de jazz moderno, así como música que destaca lo mejor de la historia del jazz y mi contribución en ella. Será divertida, rica y cálida. Música para el alma.

— Si bien usted integró importantes combos de jazz a través de todos estos años, también ha demostrado interés por géneros como el soul, el funk o el R&B. ¿A qué atribuye esa amplitud de intereses?

— Crecí en una época en la que escuché muchos tipos diferentes de música. Me enamoré de los sonidos de Jimmy Hendrix y John Coltrane. Ahora vivimos en un mundo donde todos los sonidos del mundo están en línea. Escucho música que me hace sentir algo. Recuerdo sentarme de niño escuchando a James Brown y pensando: ‘No hay nada mejor que esto’. Tuve la misma experiencia con John Coltrane interpretando su composición ‘África’. Debo haberla escuchado cien veces. Fue y sigue siendo pura magia.

"Argentina, para mí siempre ha conllevado la idea de un lugar mágico", dijo

— En su discografía hay discos jazzeros, como “Dreams and Stories” en cuarteto junto al recordado Kenny Kirkland. Mark Johnson y Jeff “Tain” Watts; otros de funky como “Soul Manifesto” o con variados colores como “Te journey of Soul”. ¿Cómo define el perfil musical de cada nuevo trabajo?

— Somos personas multifacéticas. Siempre busco el sentimiento de la música, sin importar el estilo. Toco la música que quiero escuchar mucho más que la música que quiero expresar. Estas grabaciones representan diferentes facetas de mí mismo. Extrovertido, reflexivo, suave, fuerte. Todos son parte de mí.

—También ha sabido compartir grabaciones y escenarios con cantantes muy diferentes como Eliane Elías, Irene Reid o Ernestine Anderson. ¿Cómo trabaja su estilo para coincidir con cada una de ellas?

— Siempre estoy buscando encontrar las cosas que ayudarán a que la música brille y el cantante brille. Eso es más importante para mí que simplemente presumir de lo bien que toco o de lo que sé. Sé el valor de conocer la letra, lo cual ofrece una visión del significado de la canción. Los cantantes son narradores de historias, y amo las historias.

— Usted enseñó en The Juilliard School y en The Manhattan School of Music. Hoy el jazz se aprende en las aulas a diferencia de las generaciones que lo hacían en el escenario. ¿Cuál es su reflexión al respecto?

— Los métodos y lugares cambian, pero el corazón y el alma de lo que es importante en la música, no lo hacen. Creo que hay un verdadero valor en tener ambos puntos de vista: lecciones de palabras y lecciones del mundo. Siento que los mejores maestros son aquellos que pueden hacer lo que enseñan y quienes han dedicado tanto cuidado a ser maestros, compartiendo la sabiduría y experiencias de su trayecto, como a vivir la travesía.

El viernes y sábado se presentará en Bebop Club al frente de un quinteto de músicos argentinos

— ¿Conoce algo del jazz que se hace en la Argentina?

— He escuchado algo. Lo que he escuchado suena realmente genial. Por supuesto, Mariano Loiácono es increíble y sus grupos, que he escuchado en línea, siempre suenan frescos. Los músicos con los que estaré actuando son increíbles: Ernesto Jodos en el piano, Gabriel Balado en el contrabajo y Sergio Verdinelli en la batería. ¡La música volará!”

*Rodney Jones Quintet en Bebop Club. Con Mariano Loiácono, Ernesto Jodos, Gabriel Balado y Sergio Verdinelli. Viernes 10 y sábado 11 de noviembre a las 20 h (puntual, puerta: 19) y 22.45 h en Bebop Club, Uriarte 1658, Palermo (CABA). Entradas desde $ 8000, a través del sitio o por boletería, de martes a domingos de 17 a 20