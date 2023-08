Más allá del jazz: Meshell Ndegeocello muestra los nuevos tapices de su música

El nuevo álbum de Meshell Ndegeocello se titula "The Omnichord Real Book" (Foto: Tim Mosenfelder/Getty Images)

Meshell Ndegeocello estaba limpiando la casa de su familia cuando encontró un libro que le había regalado su padre. Era un Real Book, una recopilación de tablas de acordes de estándares de jazz, que la empujó a tomar una nueva dirección creativa. “Me di cuenta de que el Real Book era algo precioso”, dice Ndegeocello a través de una llamada de zoom, desde su estudio en Brooklyn. “Permitía que la gente se reuniera, les daba una hoja de ruta para que todos pudieran tocar juntos si había que hacerlo rápido y no te conocías”.

A su vez, el nuevo álbum de Ndegeocello, The Omnichord Real Book, captura la sección transversal del R&B, el funk y el jazz, y cuenta con un “quién es quién” de músicos afines que desdibujan las líneas entre géneros. Aunque se comercializa como jazz, en parte debido a su publicación en el sello Blue Note Records, el álbum reúne los sonidos con los que Ndegeocello ha jugado a lo largo de sus 30 años de carrera.

“Su legado es precisamente ese: todo es posible”, afirma el célebre guitarrista y compositor Jeff Parker, que toca en el álbum. “Es alguien que es puro arte, pura creatividad y sin expectativas, que crea su propio camino y lo sigue”.

Ndegeocello (de soltera Michelle Lynn Johnson), de 54 años, creció tocando el bajo en Washington D.C. con su padre saxofonista, y se graduó en la Duke Ellington School of the Arts. “En uno de mis primeros conciertos, mi padre me dijo: ‘El bajista no aparece’”, recuerda. Para mí fue como: “Estamos haciendo estas melodías del Real Book. Familiarízate con la armonía”. Y esa fue mi primera lección de música”.

"The Omnichord Real Book", de Meshell Ndegeocello, reúne todas sus influencias de 30 años de carrera (Earl Gibson III/WireImage)

En la década de 1980, ya tocaba el bajo en grupos locales de go-go y había adoptado el nombre artístico de “Ndegeocello”, un término swahili que significa “libre como un pájaro”, y cambiado la grafía de su nombre de pila.

Sus experiencias vitales se reflejan en todo el álbum, quizá nunca tanto como en la canción inicial, “Georgia Ave”. Influenciada en parte por la pobreza que ella vio y los negocios negros que frecuentaba en esa calle de D.C. a finales de los 70, la canción también habla del despertar que experimentó de niña en el barrio.

“Aprendí mucho allí”, dice. “Vas a experimentar cosas que o bien te alimentan y te emocionan o bien te desvían de tu eje. Hice una canción para recordar que hay que soñar mejor”.

Ndegeocello se muestra relajada y jovial, hablando pausadamente a través de una sonrisa perceptible. Habla largo y tendido sobre la conectividad de la música, señalando a Miles Davis rehaciendo canciones de Cyndi Lauper como su propia forma de jazz, o música negra-americana, como a ella le gusta llamarla. “Se puede improvisar”, dice. “Puedes abrirla, producirla y arreglarla, tocarla nota por nota y hacer que los músicos la toquen nota por nota. Pero todo es sólo música”.

“Meshell tiene una imaginación increíblemente vívida cuando se trata de sonido y sentimiento”, dice el productor y multiinstrumentista Josh Johnson (Jack Vartoogian/Getty Images)

The Omnichord Real Book es el intento de Ndegeocello de seguir consolidándose en el canon. Y como incluye a intérpretes aclamados –aunque algo infravalorados– como Parker, Joel Ross, Brandee Younger, Jason Moran y Julius Rodriguez, también destaca a músicos que los oyentes deberían conocer mejor. Ndegeocello es así de deferente. Se ilumina cuando habla de esos colaboradores, señalando que también es su disco. “Yo quería ser una compositora, o una creadora de formas, para que esos músicos virtuosos pudieran encontrar algo dentro de sí mismos dentro de la música”, dice. “Estábamos compartiendo, como todos los grandes tomos, el ‘Real Book’ o cualquier cosa religiosa. Está pensado para que te reúnas”.

Ndegeocello dice que quería que el nuevo álbum fuera suelto e improvisado, con canciones escritas de antemano pero lo suficientemente amplias como para fluir en diferentes direcciones. “Towers” refleja ese enfoque. Es su versión del compositor Burt Bacharach, quien, dice, “es responsable de varias melodías que están en la conciencia negra”.

Meshell Ndegeocello - "Georgia Ave"

Ndegeocello también atribuye a su educación en Washington el amplio tapiz de su sonido. “Fue una ciudad a la que llegó Van Halen, los Ohio Players y todo tipo de música”, dice. “Me encanta Bad Brains. Me encanta la música go-go. Estaba rodeado de todos los géneros musicales y podía tocar seis noches a la semana en todo tipo de bandas. Siento que el nuevo disco también es eso”.

El productor y multiinstrumentista Josh Johnson conoció a Ndegeocello hace unos siete u ocho años en Los Ángeles. Empezaron a colaborar en música, y luego volvieron a conectar en la primavera del año pasado para empezar a trabajar en The Omnichord Real Book.

“Meshell tiene una imaginación increíblemente vívida cuando se trata de sonido y sentimiento”, dice Johnson. “Ya sea en un disco, o cuando la ves tocar, existe esa capacidad de conectar y es innegable. Y no tarda en conseguirlo. Creo que está realmente en contacto con lo que se puede hacer ahora mismo para levantar esto o hacer que la gente se mueva. Cada elección parece informada por el deseo de hacer que la gente sienta profundamente”.

En álbumes como Plantation Lullabies, Peace Beyond Passion y Bitter, Ndegeocello sintetizó la amplitud de la música negra en un sonido que no acababa de aterrizar en uno solo. A veces política e inclinada hacia los subgéneros del R&B tranquilo y el psych-rock, su música le ha ayudado a navegar por varios carriles sin ser etiquetada.

Meshell Ndegeocello - "ASR"

The Omnichord Real Book también se transforma y evoluciona, a veces en una misma canción. “The 5th Dimension”, con sus dulces acordes de piano en el registro superior y su sentida voz, se sitúa entre la música clásica, el ambient y el jazz. “Hole in the Bucket” tiene una percusión vocal deudora del hip-hop, pero el tenor de la canción suena a gospel. “Vuma”, otro tema destacado, recuerda la línea de bajo ondulante y la boyante batería del legendario afrobeat nigeriano Fela Kuti.

“Es, sobre todo, una estudiante”, afirma Parker. “Es muy progresiva, tiene la mente abierta y siempre busca nuevos retos. Está siempre muy atenta. Está al tanto de todo lo que pasa”.

Pero el objetivo de Ndegeocello no es tan complejo, insiste alegremente. “Mi misión en todo momento es alabar al creador de todas las cosas”, dice. “Creo que el don que se me ha dado para hacerlo es la música. Estoy en una edad en la que no tengo nada que perder”.

Fuente: The Washington Post

