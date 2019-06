La nueva película de Scorsese lleva en su título el nombre de la gira pero además agrega "una historia de Bob Dylan por Martin Scorsese" con lo cual queda claro de qué se trata. No es un mero documental de una gira que pasó a la historia, a cargo de una estrella de rock imperecedera. Es más bien una crónica cinematográfica de autor, sobre un particular momento en la vida y obra de esa estrella de rock imperecedera. Hasta hoy -sobre los títulos del final y acelerando en fade out, se van enumerando por año todos los shows que Dylan dio desde 1976 hasta el presente, en eso que ha dado en llamarse aunque su protagonista nunca lo haya aceptado, The Never Ending Tour. De hecho, Dylan sigue arriba de la gira que nunca termina y la semana que viene iniciará un tramo de actuaciones por Europa del Norte y Reino Unido.