Mondongo y Sergio Bizzio revelan su etapa más experimental en ArtHaus

El colectivo artístico Mondongo presenta en ArtHaus su más reciente colaboración con el escritor y dibujante Sergio Bizzio, en una muestra que pone en primer plano la creatividad colectiva y la experimentación con materiales no convencionales.

La exhibición Pintura Cortada reúne 108 obras concebidas bajo el método del cut-up y la colaboración continua, y se expone junto a la segunda transformación de El Baptisterio de los colores, una pieza arquitectónica formada por miles de bloques de plastilina cuyas configuraciones cromáticas exploran el movimiento y la mutabilidad de la materia artística.

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El Baptisterio, instalada en el lugar más elevado de ArtHaus, está compuesta por 3.276 bloques de plastilina policromos, amasados manualmente a partir de mezclas de los tres colores primarios, los tres secundarios y dos acromáticos. Según ArtHaus, “solo 156 bloques del total de 3.276 han sido fabricados a partir de pigmentos puros (sin utilizar blanco ni negro)”.

La exhibición Pintura Cortada reúne 108 obras concebidas bajo el método del cut-up y la colaboración continua

El proceso de creación de Pintura Cortada comenzó hace diez años, cuando Juliana Laffitte, Manuel Mendanha y Sergio Bizzio iniciaron un singular esquema de trabajo: reunidos alrededor de una mesa rectangular, cada uno ocupa siempre el mismo lugar, comienza un dibujo y lo pasa al siguiente en sentido horario sin dialogar durante la sesión, mientras escuchan música continua. Cuando los tres han intervenido en cada hoja, Bizzio propone los títulos, que luego son votados por el grupo. De este método surgen obras que evocan referencias directas a las cartas de tarot, a los recortes de papel de Henri Matisse y a la estética surrealista.

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El conjunto de 108 piezas utiliza papeles cortados de colores saturados y la técnica cut-up, e incluye la presencia de la muñeca-bruja Luciana (2014-2017), repintada para esta ocasión y suspendida sobre la muestra sobre un diseño en plastilina, uno de los materiales predilectos de Mondongo desde su formación en 1999.

El colectivo ha realizado hasta ahora tres series con Bizzio mediante esta metodología de intercambio, siendo Pintura Cortada la más reciente, creada en simultáneo con la concepción original de El Baptisterio de los colores en 2021.

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