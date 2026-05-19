Pep Guardiola deja el Manchester City con varias historias de cine: de llevarse a todo el equipo a ver ‘La La Land’ a su admiración por Julia Roberts

El jugador del Manchester City Pep Guardiola celebra la consecución de la FA Cup este pasado sábado en Wembley, Londres, Reino Unido. EFE/EPA/NEIL HALL

El técnico español Pep Guardiola vive sus últimos días como entrenador del Manchester City. Tal y como afirman varios medios ingleses, y han podido confirmar en el resto de nuestro país, el entrenador se despedirá del club a final de temporada, con el final de la Premier League. Guardiola deja tras de sí un gran legado, pero también una anécdota para el recuerdo: el día que se llevó a toda la plantilla al cine para celebrar su cumpleaños. Y no fue viendo una película cualquiera.

Sucedió en la temporada 2016-2017, la primera del de Sampedor al frente del conjunto sky blue. El City atravesaba una mala racha y se mantenía muy alejado del líder, por aquel entonces el Chelsea de José Mourinho, el mismo que ahora mismo está a punto de fichar por el Real Madrid. Guardiola y su equipo habían sufrido una dura derrota ante el Everton y necesitaban de levantar los ánimos, por ello el entrenador tuvo la idea perfecta: llevarse a todos al cine. Así lo hizo a principios de 2017, con motivo de su cumpleaños. Jugadores, cuerpo técnico y parte del staff del equipo se desplazó hasta el Odeon de Manchester, el cual había reservado una sala entera para la proyección del gran éxito de ese momento: La ciudad de las estrellas (La La Land).

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Así es, Guardiola y su equipo ahogaron sus penas (y celebraron su 47 cumpleaños) por todo lo alto con el musical protagonizado por Ryan Gosling y Emma Stone, que como todos saben luego terminaría protagonizando una de las historias más rocambolescas en los Oscar al perder el premio frente a Moonlight. En cualquier caso, el precioso musical dirigido por Damien Chazelle debió de surtir efecto sobre la plantilla, que terminó dando la cara y, aunque no ganó ningún título esa temporada, se terminaría convirtiendo en un equipo de leyenda, con hasta seis títulos de Premier League y una Champions League bajo la dirección de Pep Guardiola, reconocido cinéfilo por otra famosa anécdota que protagonizó tras conseguir la ansiada Champions en 2023.

Emma Stone y Ryan Gosling en 'La ciudad de las estrellas (La La Land)', de Damien Chazelle

Su anécdota con Julia Roberts

En marzo de 2023, cuando Guardiola y su City venían de arrasar durante varios años en Inglaterra y tener más cerca que nunca la primera Champions, el técnico reveló en rueda de prensa cual era su mayor fracaso. “Tengo tres ídolos en mi vida: Michael Jordan, Tiger Woods y Julia Roberts. Julia Roberts vino a Mánchester hace años (en 2017), no en los 90 cuando Sir Alex Ferguson estaba ganando títulos y títulos y títulos. Ella vino en el período en que éramos mejores que el United, en estos cuatro o cinco años, ¿no? Y fue a visitar al Manchester United. Ella no vino a vernos. Por eso, incluso si gano la Champions League, no se comparará con el hecho de que Julia Roberts vino a Mánchester y no vino a vernos”, confesaba un entristecido Guardiola.

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Pero el fútbol a veces, como en las películas de Hollywood, tiene un final feliz. Guardiola terminó alzándose con la Champions esa misma temporada, y lo que es más importante, recibiendo la felciitación de su actriz favorita. “Felicidades a Pep Guardiola por llevar a tu equipo a ser campeón de la Champions League”, le escribió la intérprete en redes sociales, cerrando así esta bonita y cinéfila historia que, con la más que probable despedida de Guardiola.