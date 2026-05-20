Cultura

¿Ismael Serrano o Serrat?: la pasión de Antonio Machado se revela en “Golpe a golpe”

El célebre verso del poema “Cantares” toma vida en una puesta en escena protagonizada por el cantautor madrileño y con mpusica del catalán

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Ismael Serrano - Golpe a golpe
El montaje teatral recorre el exilio de Antonio Machado tras la Guerra Civil española y su cruce por los Pirineos

Ismael Serrano se mete en la piel de Antonio Machado en el espectáculo Golpe a golpe, verso a verso, el célebre verso del poema “Cantares”, de Antonio Machado, que da título a la obra de la que el cantautor madrileño es protagonista, un montaje armado también a partir de las canciones de Joan Manuel Serrat.

Ismael Serrano aseguró en una entrevista con esta agencia este lunes que siempre ha sido una “fantasía personal” subirse a un escenario a interpretar, aunque ya se había enfrentado a la interpretación en algunas películas.

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“El teatro es otro código, hay que dejarse traspasar por la emoción y sobre todo por la personalidad del personaje”, algo a lo que asegura que le está ayudando el director Paco Grande y el resto del elenco, formado por Alberto Berzal, Cristina de Inza, Laura Porras, Néstor Rubio y Jacob Sureda, que se subirá al Teatro Infanta Isabel de Madrid del 20 de mayo al 28 de junio.

El texto recorre el tramo final de la vida de Antonio Machado, cuando cruza a pie los Pirineos junto a su madre, camino al exilio, tras la Guerra Civil española.

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Ismael Serrano protagoniza 'Golpe a golpe, verso a verso', una obra inspirada en la vida y poemas de Antonio Machado
Ismael Serrano protagoniza 'Golpe a golpe, verso a verso', una obra inspirada en la vida y poemas de Antonio Machado

Serrano afirma que ha supuesto un “reto” ponerse en la piel de un personaje como Machado (Sevilla, 1875-Colliure-Francia 1939). Su figura de Machado es tan importante dentro de la literatura y del imaginario colectivo que confiesa haber sentido “cierto vértigo” al enfrentarse a su vida y su ejercicio poético.

Sin embargo, su relación con Machado no es nueva y recuerda el episodio en el Congreso en 2023 en el que Feijóo confundió unos versos suyos con los del poeta sevillano en su réplica a Sánchez.

Serrat y Machado

Las canciones de Cantares, el disco que Serrat realizó con los poemas de Antonio Machado atraviesan la historia. “He crecido escuchando esas canciones”, reseña el músico, han ayudado a acercar la figura del poeta a todo el mundo -incide- y ayudan reivindicar su historia.

No la primera vez que Serrano interpreta canciones de Serrat, pero sí la primera que lo hace con “La saeta”, “A un olmo seco” o “Cantares”.

La puesta en escena fusiona canciones de Joan Manuel Serrat con la poesía de Machado, resaltando su influencia intergeneracional
La puesta en escena fusiona canciones de Joan Manuel Serrat con la poesía de Machado, resaltando su influencia intergeneracional

De Machado, apunta, “solo tenemos cierta idea de su personalidad: un sevillano que no era tan sevillano, un hombre bueno -según cuentan los que los conocieron y él se definía-, alguien más bien tímido”, añade.

A pesar de las vicisitudes de su vida, “su verdadero drama, independientemente de sus amores, fue la relación con su hermano, los desencuentros con Manuel”, señala Serrano.

El cantautor confía que con este montaje se acerque la historia de la Guerra Civil a los más jóvenes, a través del recorrido y los desencuentros en una misma familia, con algunas licencias que confía en que no sean mal entendidas por sus seguidores.

“Era un hombre de paz y muere en el exilio pagando precisamente su compromiso político”, subraya Serrano, que detalla un mensaje del poeta a los más jóvenes en el que les animaba a participar en política.

El drama personal de Antonio Machado estuvo marcado por la relación con su hermano Manuel
El drama personal de Antonio Machado estuvo marcado por la relación con su hermano Manuel

“Haced política porque si no, habrá quien la haga por vosotros o contra vosotros”, les dijo, y advierte que España debería de haber hecho un ejercicio de memoria histórica para superar esa etapa.

Se lamenta de que las administraciones, el Estado, no hayan asumido “la responsabilidad que les tocaba. Sigue habiendo fosas sin exhumar y las que se han llevado a cabo se han hecho sin prácticamente ayuda del Estado”.

En este sentido alaba los museos de la memoria de Argentina o Chile y sus procesos judiciales. “Aquí hemos vivido con ese déficit”, apunta “ha faltado valentía y un compromiso democrático de quienes de alguna manera son herederos o se sienten herederos del franquismo; no que no han sabido ser lo suficientemente contundentes a la hora de condenarlo”.

Ismael Serrano critica la falta de compromiso del Estado español en la memoria histórica y alaba los procesos en Argentina y Chile
Ismael Serrano critica la falta de compromiso del Estado español en la memoria histórica y alaba los procesos en Argentina y Chile

Se reconoce comprometido con la sociedad que le ha tocado vivir, “es inevitable, Machado es el ejemplo más claro. Era un activista de la República y de la Paz”.

Una razón por la que el canta a lo que le emociona y se compromete denunciando la situación en Gaza. “Se trata de asumir responsabilidades. Hubo un tiempo en el que se penalizaba, ahora creo que no es así, cuesta ahora más quedarse callado, muy poca gente decide mirar para otro lado ante lo que sucede allí”.

Fuente: EFE.

Fotos: Ricardo Rubio/ Europa Press; Teatro Infanta Isabel y archivo.

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