Steve Jobs, una autobiografía jamás contada

El libro reune correo electrónico, extractos de cartas y discursos, historias orales y entrevistas, fotos y recuerdos

Steve Jobs no llegó a viejo sabio. Pero supo dirigir Apple y Pixar, dando tumbos y prosperando, y eso le proporcionó mucha sabiduría en sus 56 años. Ahora, un pequeño grupo de sus familiares, amigos y antiguos colegas la han recopilado en Make Something Wonderful: Steve Jobs in his own words, un libro que estará disponible gratuitamente en Internet a partir del 11 de abril.

A medio camino entre unas memorias póstumas y un álbum de recortes, se narra a través de notas y borradores que Jobs se envió a sí mismo por correo electrónico, extractos de cartas y discursos, historias orales y entrevistas, fotos y recuerdos. Además, se están produciendo algunas copias físicas para los empleados de Apple y Disney, pero ese formato no estará a la venta para el público en general.

“Imagínate a ti mismo como una persona mayor que mira hacia atrás en su vida”, escribió Jobs en un correo electrónico que se envió a sí mismo en junio de 2005, cuando se preparaba para pronunciar el discurso de graduación en Stanford. “Tu vida será una historia. Será tu historia, con sus altibajos, sus héroes y villanos, sus bifurcaciones en el camino que lo significan todo”. El libro, publicado por el Steve Jobs Archive, se publicará en Apple Books y en el sitio web del Steve Jobs Archive. El hecho de que estéticamente se parezca a un producto de Apple -mayoritariamente gris y blanco, minimalista- no es casualidad: Fue diseñado por LoveFrom, la empresa fundada por Jony Ive, antiguo jefe de diseño de Apple.

Pocas personas en la historia reciente han sido tan reseñadas como Jobs. Apareció por primera vez en la portada de la Revista Time antes de cumplir 27 años. Hay más de 162.000 vídeos de sus discursos en YouTube. El libro biográfico de Walter Isaacson tiene más de 600 páginas.

Laurene Powell Jobs es una de las encargadas de protejer el legado de Steve Jobs (REUTERS/Gus Ruelas)

Pero Laurene Powell Jobs quería que la gente pudiera escuchar directamente a su marido durante 20 años. “Se ha escrito sobre él, pero esto es realmente su escritura y su trabajo”, dijo. “Así que no hay intermediarios”.

En los más de 11 años transcurridos desde la muerte de Jobs, la tecnología se ha acelerado exponencialmente. Previó con años de antelación el auge de la informática personal y la ubicuidad de Internet. Pero el triunfalismo tecnológico se ha desvanecido en la última década en medio de la adicción al teléfono, la desinformación de las redes sociales y otras lacras sociales.

“La tecnología no quiere ser buena ni mala”, dijo el consejero delegado de Apple, Tim Cook, a quien Jobs contrató en 1998. “Está en manos del creador que llegue a ser buena o mala”. Cook está distribuyendo un ejemplar de tapa dura del libro entre los empleados de Apple como recordatorio de que “el propósito de la empresa es fabricar los mejores productos del mundo que realmente enriquezcan la vida de las personas y dejen el mundo mejor de lo que lo encontramos.”

El reciente auge de la IA generativa -inteligencias artificiales como ChatGPT, capaces de crear textos o imágenes y mantener conversaciones similares a las humanas- nos ha empujado a una nueva era de la tecnología y de debates éticos sobre ella cada vez más urgentes. Algunos, como Elon Musk, piden una moratoria en el entrenamiento de sistemas de IA más potentes para poder evaluar sus riesgos. Powell Jobs dice que Jobs, en el contexto actual, “hablaría aún más alto sobre la necesidad de que tengamos cierta filosofía al respecto y prestemos atención a lo que podrían ser consecuencias no deseadas”.

El nuevo libro homenaje a Steve Jobs se podrá descargar de manera gratuita (EPA/MONICA M. DAVEY)

Culturalmente, la tecnología está tan centrada en el futuro que a menudo se descuidan las lecciones del pasado. Y cuando se revisa el pasado, puede parecer menos glorioso que antes, como en el nuevo libro de Malcolm Harris, Palo Alto: Una historia de California, el capitalismo y el mundo. En este momento, cuando la inteligencia artificial está sacudiendo a la sociedad y sus creadores parecen propensos a repetir los precipitados errores de anteriores innovadores tecnológicos, el libro de Jobs sirve, en parte, como advertencia para fundamentar la tecnología en la humanidad.

“La capacidad de devolver algo al acervo de la experiencia humana es extremadamente útil”, dijo Jobs en 1983, después de que Apple presentara su ordenador Lisa. Veinticuatro años después, el año del lanzamiento del iPhone, dijo: “Una de las formas en que creo que la gente expresa su agradecimiento al resto de la humanidad es haciendo algo maravilloso y poniéndolo ahí fuera”.

Para Jobs, eso se manifestaba haciendo productos, no unas memorias. “Nunca tuvo la intención de dedicarle el tiempo necesario”, afirma Powell Jobs. “Uno nunca sabe, a medida que pasa la vida, si existiría el deseo de hacerlo”. El consejero delegado de Disney, Bob Iger, que entabló amistad con Jobs cuando Disney se asoció con Pixar y más tarde la compró, dijo: “Le exhorté a que se sentara con un productor y una cámara y contara su historia. En sus últimos seis meses, nunca llegó a hacerlo”.

En su lugar, la preservación del legado de Jobs ha corrido a cargo del Steve Jobs Archive, que lanzó el año pasado un sitio web con una pequeña selección del tipo de correos electrónicos y extractos de discursos que aparecen en el libro. La idea del libro surgió de un folleto inicial de 40 páginas que el grupo detrás del archivo, liderado por la historiadora de Silicon Valley Leslie Berlin, maquetó en 2017. A medida que fueron añadiendo elementos, especialmente fotos, creció hasta convertirse en un libro de unas 250 páginas.

El libro mostrará cómo era Steve Jobs con sus propias palabras

Algunas de las fotos nunca antes se habían hecho públicas, como una de una nota con membrete de Pixar que dice: “Steve, el Presidente Clinton te espera”. También está el retrato Polaroid, de procedencia desconocida, elegido como imagen de portada: un joven Jobs con esmoquin, de aspecto enigmático. El material del libro, ordenado cronológicamente, se centra en los pensamientos internos de Jobs, sus filosofías y mantras, más que en sus decisiones empresariales o en cómo se convirtió en uno de los líderes corporativos preeminentes de su tiempo. “No necesitamos un libro que nos cuente lo que hizo, porque tenemos ejemplos de ello todos los días en nuestras vidas”, dijo Iger. “Pero un libro que realmente nos lleve a su interior y nos diga quién era: es muy íntimo”.

“Todo lo que te rodea y llamas vida fue inventado por personas que no eran más inteligentes que tú”, escribió en 1994. “Y en el momento en que entiendes que puedes empujar la vida y que, si empujas, algo saldrá por el otro lado; que puedes cambiarla, puedes moldearla, eso es quizá lo más importante: sacudirte esa noción errónea de que la vida está ahí y tú sólo vas a vivir en ella en lugar de abrazarla, cambiarla, mejorarla, dejar tu huella en ella”.

Las personas más cercanas a Jobs describen su deseo de devolver sus conocimientos y educar a los más jóvenes, rasgos más evidentes en los discursos de graduación que pronunció. “Mantene el hambre. Seguir siendo tontos”, dijo a los graduados en su famoso discurso en Stanford, donde asistió a clases después de abandonar la universidad. Tomó prestada la frase final del Whole Earth Catalog, una publicación que celebraba las herramientas y ayudó a inspirar la revolución tecnológica de los años setenta.

Se trata del es el primer lanzamiento importante del archivo de Steve Jobs (Mario Tama/Getty Images)

En un episodio menos conocido, se dirigió a la promoción de 1996 del instituto de Palo Alto, en la que se encontraba su hija mayor, Lisa Brennan-Jobs. “Pensad en vuestra vida como en un arco iris que cruza el horizonte de este mundo”, les dijo. “Apareces, tienes la oportunidad de resplandecer en el cielo y luego desapareces”. Una foto del borrador de Jobs de ese discurso incluye notas garabateadas al pie que no llegaron a la versión final: “Te dicen que amarás a tus hijos. Nunca te dicen que te enamorarás de ellos”.

Según otros, Jobs podía ser abrasivo y desdeñoso, reprendiendo a sus empleados y despreciando a su familia. Brennan-Jobs, que nació de Jobs y Chrisann Brennan varios años antes de que Jobs conociera y se casara con Powell Jobs, escribió en 2018 sus propias memorias sobre cómo creció con su turbulento padre, “Small Fry”. Make Something Wonderful pasa de puntillas por algunos de estos rasgos. En el prefacio de una sección de extractos dedicada a los primeros días de Jobs en Apple, en la década de 1980, Berlin escribe con delicadeza que su “estilo de gestión era desdeñoso.”

En contraste con todo su tiempo en el ojo público, los correos electrónicos de Jobs para sí mismo son una versión mental de bailar como si nadie estuviera mirando. “Son visiones bastante enrarecidas e íntimas, porque las conversaciones que mantienes contigo mismo suelen ser las más sinceras, las más honestas”, afirma Ive.

En 2003, tras el debut de la tienda de música iTunes, Jobs se envió por correo electrónico listas de reproducción de sus canciones favoritas y los recuerdos que algunas de ellas le evocaban. Sobre “Little Green”, de Joni Mitchell, una canción sobre dar a una hija en adopción, escribió: “Quizá sea porque soy adoptado, pero esta canción me conmueve como pocas. Cuando me di cuenta de lo que trataba esta canción, lloro cada vez que la oigo”.

En el último correo electrónico a sí mismo incluido en el libro, de septiembre de 2010, Jobs reflexiona sobre el hecho de que el mundo en el que vive -la comida que come, el idioma que habla, el tratamiento médico que recibe- fueron inventados y cultivados por otros. “Amo y admiro a mis especies, vivas y muertas, y dependo totalmente de ellas para mi vida y mi bienestar”, escribió. Las palabras finales son “Enviado desde mi iPad”.

Fuente: The Washington Post

