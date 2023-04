Pablo Bernasconi, en una exposición para despertar la conciencia ambiental

Pablo Bernasconi presentó su muestra que se podrá ver hasta el 31 de mayo

Las obras de Pablo Bernasconi son inigualables. Es imposible ver una y no reconocer que está realizada por este artista que le dio vida a numerosos personajes adorados por los más chicos. Ahora, llega con la muestra “La necesidad del optimista” da título a una muestra del ilustrador Pablo Bernasconi, en el Hotel Hilton de Puerto Madero, que reúne obras de gran poder metafórico en torno a la conciencia ambiental y exponen la virulencia del daño sobre otras especies.

Una torre de personas sostiene a un tiburón, padre e hijo se toman de la mano en un pequeño cúmulo de raíces que se hacen lugar entre adoquines y ladrillos, un barco tiene la forma de un esqueleto de un pez, un hombre camina y su estela es una nube gigante densa y pesada color oscuro, como pura contaminación.

La muestra se puede visitar en el lobby del reconocido hotel con entrada libre y gratuita

Pablo Bernasconi pone en diálogo elementos de distintos universos y los mezcla, hace collages, despliega la técnica digital con la acrílica, junta fotografías, recortes de diarios, objetos cotidianos, dibujos. Como resultado,logran una potencia de la metáfora, donde abunda la belleza, la ternura pero también se expone la violencia.

La muestra cuenta con el auspicio de Ledesma NAT y Agua y Saneamientos Argentinos (AySA)

En la muestra, se realiza una selección de sus trabajos que indagan en la relación con el medio ambiente, como aquel que Bernasconi llamó “Antes de que estalle”, donde se ve una figura humana sosteniendo en sus espaldas un globo terráqueo de globo, se exponen en el lobby del hotel Hilton Buenos Aires. La exposición es una iniciativa de Qi Argentina, una ONG que se propone “visibilizar la problemática ambiental, presentar ideas, inspirar y motivar para la acción”.

“La necesidad del optimista”, refleja toda la belleza de nuestro mundo, pero también su fragilidad

Para Qi, la muestra “refleja toda la belleza de nuestro mundo, pero también su fragilidad; y se propone sensibilizar y despertar emociones que contribuyan a crear conciencia sobre la importancia de preservar nuestro planeta, que hoy está amenazado por la actividad humana”.

Pablo Bernasconi quiere promover el Día Mundial del Clima y despertar conciencia ambiental

Pablo Bernasconi es diseñador gráfico y sus ilustraciones se publican en reconocidos medios como The New York Times, The Wall Street Journal, entre otros. También ilustró innumerables títulos de autores de diferentes nacionalidades. Como artista integral, publicó Rebelión en el Tortoni; El sueño del pequeño Capitán Arsenio; El brujo, el horrible y el libro rojo de los hechizos; El diario del Capitán Arsenio; La verdadera explicación; Excesos y exageraciones, Mentiras y moretones y El infinito, entre otros. Participó de numerosas exhibiciones y sus libros fueron editados en Alemania, Australia, Corea, Estados Unidos e Inglaterra.

La exposición se puede visitar hasta el 31 de mayo con entrada libre y gratuita en el hotel del barrio porteño de Puerto Madero ubicado en Macacha Güemes 351, CABA. Además, habrá actividades, y un espacio con mesas, almohadones y material para dibujar y colorear especial niños y se podrán tener acceso a los libros de la colección de cuentos de Burundi del artista.

