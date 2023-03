Adam Sandler no busca respeto, sólo quiere hacer reír

Adam Sandler recibiendo el Premio Mark Twain en su 24ª edición en Washington. (AP Photo/Kevin Wolf)

En cada monólogo de stand up de Adam Sandler, desenfunda la guitarra eléctrica y canta una canción. A diferencia de las cancioncitas sobre selfies o calzoncillos anchos, éstas tratan de su difunto y gran colega de Saturday Night Live, Chris Farley.

Es un homenaje perfecto. Sandler, cantando en voz baja mientras rasguea en Sol, capta la complicada belleza de Farley mientras clips de sus más memorables juergas se reproducen en una pantalla gigante detrás de él. El público ruge cuando hace referencia a los electrizantes papeles de Farley en Saturday Night Live como bailarín de Chippendales y orador motivacional “que vive en una camioneta junto al río”. Hay un silencio cuando Sandler se desliza hacia el puente, una mirada a la vulnerabilidad de su amigo.

“Lo vi en la oficina, llorando con los auriculares puestos

escuchando una canción de KC and the Sunshine Band

Le dije: ‘amigo, ¿cómo demonios eso te pone tan triste?’

Entonces se rió y dijo: ‘Sólo pensando en mi padre’ "

Ben Stiller y Adam Sandler en la entrega del Premio Mark Twain (AP Photo/Kevin Wolf)

Sandler interpretó Farley por primera vez en 2015 durante una actuación como invitado en el Carnegie Hall, un espectáculo que lo inspiró para volver a hacer giras de monólogos y lo volvió a interpretar cuando fue anfitrión de SNL en 2019, asfixiándose visiblemente.

“Solo Sandler podía hacer eso”, dice Dana Carvey, una estrella de SNL cuando llegó en 1990 y agregó: “Esa es otra cualidad que tiene Adam. Es muy tonto. Pero no tiene miedo de buscar el sentimentalismo y la seriedad”.

La canción, mezcla el bajo y alto nivel, lo profano y lo poético, podría servir como una ventana de cuatro minutos y 22 segundos para explicar por qué el cómico y actor está siendo reconocido con el Premio Mark Twain al Humor Americano. Y por qué sus amigos se alegran de que, a sus 56 años, por fin reciba este reconocimiento. Todo esto puede sonar extraño para alguien cuyas películas -comedias generacionales que incluyen Happy Gilmore, La mejor de mis bodas y Son como niños- han ganado más de 3.000 millones de dólares en taquilla. Pero para Sandler, la popularidad y los elogios rara vez han ido de la mano.

El ganador del Premio Mark Twain, Adam Sandler y su esposa, Jackie Sandler,(AP Photo/Kevin Wolf)

Esto ha cambiado en los últimos años. Las actuaciones dramáticas de Sandler en Los Meyerowitz: la familia no se elige de 2017, el drama de baloncesto del año pasado Garra y especialmente Diamantes en bruto de 2019 trajeron rumores improbables (y finalmente infructuosos) de Oscar. Su especial de stand-up de 2019 100% Fresh y la comedia de retroceso de 2020 El Halloween de Hubie confirmaron por qué ha estado llenando salas de cine y estadios desde la administración Clinton. El Twain pone a Sandler en compañía de figuras como Eddie Murphy, Carol Burnett y Steve Martin.

Y el momento es perfecto, dice su antiguo jefe, Lorne Michaels, él mismo galardonado con el premio del Kennedy Center en 2004. “La naturaleza de la comedia es que si consigues audiencia, consigues dinero. El respeto es lo último que consigues”, comenta Michaels, creador y productor ejecutivo de SNL.

La sede de Happy Madison Productions de Sandler está en un pequeño edificio de Pacific Palisades, no lejos de donde vive con su mujer, Jackie, y sus hijas, Sadie, de 16 años, y Sunny, de 14. Un viernes por la tarde, el barbudo Sandler entra en la sala con una ligera renguera, cortesía de la operación de prótesis de cadera a la que se sometió en otoño. Unos días antes estaba en Boston, ayudando a Sadie a buscar universidades. Al día siguiente, irá a los Nickelodeon Kids’ Choice Awards con sus hijas, que le verán recibir el Premio Rey de la Comedia y someterse al inevitable baboseo. Sandler es la primera persona que recibe los máximos honores de la comedia tanto de Nickelodeon como del Kennedy Center, por no hablar de recibirlos el mismo mes.

Adam Sandler recibiendo a la prensa en los Premios Mark Twain (REUTERS/Joshua Roberts)

Sandler no suele conceder entrevistas de este tipo. Participa en podcasts con amigos, se sienta en el sofá de Jimmy Kimmel Live o responde a preguntas tontas en Entertainment Tonight, pero esto -un repaso de tres horas a su carrera- no es lo suyo. Y él te puede decir exactamente por qué.

Volvamos a 1995, a las oficinas de SNL. Al Franken, el veterano guionista y futuro senador, se enfrenta a Sandler y le dice que nadie apreció sus citas en aquel reportaje de TV Guide. Sandler lo comprueba y ve que la revista publicó una cita suya en la que se quejaba de que “la escritura apesta” en el programa.

“Yo nunca dije eso. Nunca diría eso’”, recuerda ahora. “Así que llamé a la periodista. Le dije: ‘¿Por qué dices que yo he dicho eso?’ Y como que no quiso hablar conmigo. Debería haber grabado la conversación”, contó en una oportunidad.

Entonces, unos meses después, llegó el artículo de la revista New York titulado “La comedia no es graciosa”. Michaels dio a Chris Smith, redactor de la revista, acceso ilimitado al Estudio 8H durante semanas. El artículo resultante mezclaba el disgusto del escritor por el programa con citas anónimas que atacaban a su reparto. Las burlas más duras estaban reservadas para Farley, un chico muy sensible.

Jennifer Aniston y Adam Sandler antes del estreno de la película "Misterio a la vista"

“Vino y se hizo amigo de nosotros”, dice David Spade, que también formaba parte del reparto. “Le dejamos entrar en todas esas reuniones y cenas, y escribió un artículo de mierda para darse notoriedad”.

Preguntado hoy por su artículo, Smith dice que SNL “no era un lugar feliz en aquel momento”.

Para entonces, Sandler había protagonizado Tonto pero no tanto, una entrada instantánea en el canon adolescente que debutó en el nº 1 de la taquilla. También tuvo críticas terribles. Fue una de las últimas veces que Sandler leyó lo que los críticos tenían que decir, bueno o malo.

“Cuando salió Tonto pero no tanto y me di cuenta de que iba a salir en el periódico, fue un gran acontecimiento”, contó. “Cuando era niño, si conseguía un par de hits en el béisbol y salía en el Union Leader me emocionaba. Luego leía un par de críticas y me decía: ‘Guau, eso duele’. Pensé que se lo pasarían tan bien como yo. Entonces cuando Happy Gilmore fue destrozada y mis amigos se pusieron furiosos, yo dije: ‘No, no necesito leer esas cosas’”. Al final, Sandler respondió. Pero no a los críticos: “Decidí que quería hablar de lo que me gusta hacer. Me gusta hacer monólogos. Me gusta hacer mis películas. Era feliz haciendo eso”.

Sandler creció en Mánchester, Nuevo Hampshire. Es el menor de los cuatro hijos de Judy y Stanley. Fueron unos padres comprensivos. Judy amaba su forma de cantar, y el chico a veces la entretenía canturreando como Johnny Mathis desde el asiento trasero del auto. Stanley, electricista, entrenaba a sus equipos deportivos y le compró una guitarra eléctrica a los 12 años. Sandler sigue sacando esa Strat al escenario. A su personaje en Garra, de 2022, le puso el nombre de Stanley, fallecido en 2003.

Adam Sandler en la premiere de Garra (REUTERS/Mario Anzuoni)

De mayor, Sandler jugaba al baloncesto en el equipo del centro comunitario judío local y tocaba la guitarra en grupos llamados Messiah, Spectrum y Storm. También se enamoró de la comedia, escuchando discos de Steve Martin y Cheech & Chong, viendo Los locos del golf y Colegio de animales, y viendo a Eddie Murphy en SNL.

En 1984 ingresó en la Universidad de Nueva York para estudiar interpretación y estaba preparando su habitación en Brittany Hall cuando entró Tim Herlihy. Sandler le dijo a Herlihy que quería ser cómico. Herlihy le dijo que quería estudiar economía y hacerse rico. Ese primer fin de semana, sin embargo, le entregó a Sandler unos cuantos chistes que había garabateado para él. Desde entonces ha sido su compañero habitual de guiones, desde Tonto pero no tanto, de 1995, hasta El Halloween de Hubie. En la residencia, conocieron a Jack Giarraputo, estudiante de empresariales, y a su compañero de habitación, Frank Coraci, que estudiaba cine. Otro estudiante de interpretación de la NYU, Allen Covert, también se unió al equipo. Todos siguen siendo socios esenciales a excepción de Giarraputo, que dejó el negocio en 2014 para pasar más tiempo con su familia.

Sandler hizo su primer monólogo a los 17 años en un micro abierto en Boston. No se dio cuenta de que había que escribir material y recuerda que hizo un riff sobre su familia. En la Universidad de Nueva York se convirtió en un habitual de los clubes. Al principio le costaba y a veces incluso se ponía en contra del público, hasta que algunos cómicos más veteranos le dijeron que gritar al público no era una buena estrategia.

Adam Sandler y Drew Barrymore en "Como si fuera la primera vez"

Lo que tenía a su favor, incluso antes de tener un gran material, sigue funcionando en el escenario. Tiene una facilidad natural y resulta simpático. Se ríe cuando cuenta un chiste, como si estuvieras jugando al billar o comiendo una hamburguesa y tu amigo te contara una anécdota divertida. “No es una afectación”, comentó Herlihy. “Es su forma de pensar. Cuando se ríe, es como, ‘Oh, esta es una buena parte’. Como si este tipo que lo vivió no pudiera pasarlo sin reírse”.

“De joven”, añadió el director Judd Apatow, que compartió habitación con Sandler después de la Universidad de Nueva York pero antes de SNL, “todo el mundo que se cruzaba con él pensaba: ‘Este hombre va a ser una estrella gigantesca’. Porque nos hacía muy felices cuando nos juntábamos con él”.

Esa personalidad cautivó a Doug Herzog, entonces ejecutivo de MTV que más tarde lanzaría The Daily Show y South Park. En 1987, Herzog había ido a un club a ver otro número mientras buscaba candidatos para el concurso Remote Control de MTV. Acabó contratando a Sandler, que aún vivía en su residencia.

“Estoy esperando y este chico salta al escenario: zapatillas de deporte, pantalones de chándal de la vieja escuela, camiseta raída de finales de los 80, gorra de béisbol al revés”, cuenta Herzog. “Yo diría que es un tipo de ambiente y tono idiosincrásico. También estás en el apogeo de los Beastie Boys y yo pensaba: ‘Oh, se parece a un Beastie Boy y es divertido y encantador’”.

Ben Stiller, Adam Sandler y Elizabeth Marvel en la comedia dramática "Los Meyerowitz: la familia no se elige"

La gran oportunidad de Sandler llegó dos años después. Él y Chris Rock hicieron una audición para SNL con un grupo de cómicos. Michaels recuerda que había otros en la sala que eran más versátiles. Pero nadie tan original. “La mayoría de la gente audiciona siguiendo el estilo de cosas que ya han salido en el programa”, dice Michaels. “Pero lo que yo busco es algo que te haga reír porque aún no lo has visto. Ambos tenían eso. Adam era realmente divertido, pero con un estilo completamente nuevo y fresco.”

En 2019, Sandler volvió a presentar SNL por primera vez y centró su monólogo en lo mucho que le gustaba ser miembro del reparto. Luego mencionó una pregunta que le había hecho su hija. “Si fue lo máximo, papá, entonces ¿por qué te fuiste?”. Mientras sonaba el piano, Sandler empezó una balada: “Me despidieron”.

Lo cual no es exactamente cierto. Pero la carrera de Sandler en SNL, de 1990 a 1995, vería surgir dos facciones dentro del 30 Rockefeller Plaza. Los que lo consiguieron y los que no. Los ejecutivos eran conocidos por presentar quejas sobre su trabajo. Y dentro de la camarilla del reparto y la sala de guionistas, también había una división.

“En los papeles, Adam hacía de un periodista de una revista de viajes, como si fuera un guía de viajes, y el chiste era que no estaba haciendo lo que se supone que debe hacer uno de verdad”, dice Robert Smigel, guionista del programa durante ocho años. “Pero daba la información con el entusiasmo de un idiota feliz. Y era increíblemente divertido. Y me recuerdo a mí, a Conan O’Brien y a los nerds Greg Daniels y Bob Odenkirk riéndonos sin control en una esquina de la sala. Una habitación sobre la que pesaba una nube negra”.

Adam Sandler durante la entrega del premio Mark Twain (REUTERS/Joshua Roberts)

Jim Downey, el legendario guionista que había trabajado con John Belushi, Gilda Radner y Bill Murray, decidió desde el principio que Sandler era lo más parecido que SNL había tenido nunca a Jerry Lewis. Esas voces chifladas, los personajes disparatados. También sabía cantar, y llevaba su guitarra acústica a Weekend Update para hacer sus irresistibles homenajes a Acción de Gracias y Hanukkah. Mientras Downey observaba la división, entre los que apreciaban y los que menospreciaban, desarrolló un término para describir a los críticos de Sandler. A medias.

“La gente corriente no tenía ningún problema con él, y la gente realmente inteligente tampoco”, dice Downey. “Pero había un grupo en medio que se ofendía mucho por este tipo de cosas. Les parecía autoindulgente e infantil. La mayoría de los artistas son muy importantes para que se les respete como personas inteligentes y, a menudo, más inteligentes de lo que realmente son. Adam era un tipo al que no le importaba si pensabas que era inteligente y, de hecho, se esforzaba por ocultar el hecho de que es, me atrevería a decir, mucho más inteligente que el 90 por ciento de los intérpretes con los que he trabajado”.

Los mejores papeles de Sandler eran engañosamente multidimensionales. “El chico Herlihy”, llamado así por su compañero de universidad, era un anuncio que nunca verías. Un hombre-niño necesitado y potencialmente sociópata suplica que le cuiden la casa (“Por favor... significaría mucho para mí que me dejaras regar tus plantas”) o que lleven a tu abuela a cruzar la calle. Cada minuto más o menos, la cámara retrocede para mostrar a Chris Farley como un pariente mayor exasperado que quiere que le des un respiro al maldito niño mientras grita, suplica y, en general, Farleying a todo volumen.

“Para mí, era una pieza de ritmo”, dice Sandler. “Yo voy a hablar tranquilamente, Farley se va a poner como una puta cabra. La cámara vuelve a acercarse -energía calmada- y luego se amplía a un hombre enfermo gritando. Sabía que eso tenía ritmo de comedia. Lo aprendí de SNL. Aprendí lo que me hacía reír. Como Dan Aykroyd en Fred Garvin, Prostituto. Ese ritmo me influyó”.

Jennifer Aniston y Adam Sandler en "Misterio a la vista"

Puede que el personaje más famoso de Sandler fuera Canteen Boy, una voz y un personaje que adaptaría para su película de gran éxito de 1998, El aguador, y que recuperaría casi 25 años después para El Halloween de Hubie. Canteen Boy es un inadaptado -siempre vestido de Boy Scout y con voz de bebé- del que todo el mundo se burla, pero del que no deja de emanar un orgullo jactancioso.

“No era como una broma individual que va a más. Era una conversación entre un tipo un tanto extraño y un par de personas más que se percibían como normales. Y los otros tipos están como sonriendo y haciendo... comentarios que creen que pasan por encima de él, pero no es así. Y el tipo raro no quiere hacerles saber que le están haciendo daño. Así que está actuando como si estuvieran pasando por encima de su cabeza, por el bien de su propia dignidad. Así que eso es mucho en un sketch de ‘Saturday Night Live’”, comentó Smigel.

Canteen Boy, como muchas de sus ideas, era polarizante. Pero era, en cierto modo, un microcosmos de la época de Sandler en SNL: los adultos engreídos y seguros de sí mismos que miraban por encima del hombro al niño bobalicón que era mucho más listo de lo que creían. “Alguien como Franken dice: ‘¿En serio, Canteen Boy?’”, cuenta Smigel. “Y yo le dije literalmente a Al: ‘Es el sketch más complejo de leer’”.

Franken no era el único que dudaba. Los ejecutivos de la NBC también se quejaron. Don Ohlmeyer, presidente de la cadena, apuntó a Sandler, Farley y Spade. Estos tipos no son graciosos, le decía a Michaels. Yo creo que sí, respondía Michaels. Los ejecutivos añoraban el pasado, a Roseanne Roseannadanna o las payasadas de Chevy. No entendían a Sandler cantando: “Un pavo para mí, un pavo para ti, comamos pavo en un gran zapato marrón”.

“Ya sea en la pintura, en la música o en la escritura, los cambios de estilo son perturbadores”, dice Michaels. “Y la reacción a Adam en el programa, en el mundo, estaba creciendo, pero no era visible en la corriente dominante porque todos eran baby boomers”.

Adam Sandler y su esposa en la premiere de "Sandy Wexler", una de las producciones millonarias que realizó para Netflix (Foto: REUTERS/Danny Moloshok)

“Creo que nunca conocí a Don Ohlmeyer”, contó Sandler. “Me lo sacudí. Eso no es lo que oí cuando iba por la calle y un chico me habló de Crazy Pickle Arm. Me guiaba por la respuesta de mis amigos de New Hampshire que me llamaban, de mi padre que me decía que el hijo de su amigo pensaba que tal o cual cosa era graciosa. O mi hermano. Lo que le gustaba. No me lo tomé como algo personal. No me senté y dije: quizá debería cambiar”.

En 1995, llevaba cinco temporadas en SNL cuando Michaels habló con el representante de Sandler, Sandy Wernick. Tonto pero no tanto se había estrenado unos meses antes. Wernick le dijo a Michaels que Sandler estaba rodando Happy Gilmore, en la que Sandler interpretaba a un temperamental jugador de hockey fracasado que se une al circuito de golf para salvar a su abuela de ser desahuciada.

“Le dije: ‘Escucha, puedo protegerle en la serie, al menos por ahora’”, cuenta Michaels. “Pero se empeñan tanto en que no sea gracioso ni bueno. Así que creo que puede irse. Que se vaya”.

Perder SNL daba miedo. Tonto pero no tanto lo había hecho bien, pero no era exactamente Los Cazafantasmas. Se preguntaba si seguiría recibiendo oportunidades. “Quizá las otras compañías empiecen a decir: ‘No le contraten por esto. Allí no les gusta. Quizá haya una razón’’'. dice Sandler. “Probablemente estaba nervioso por eso, pero no dudé de mí mismo”.

A estas alturas, el equipo de Sandler en la NYU estaba zumbando. Herlihy escribiría con él. Giarraputo le ayudaría en la producción, el marketing y los chistes. Coraci se incorporó para dirigir La mejor de mis bodas y El aguador. Más tarde haría Click: perdiendo el control, Luna de miel en familia y The Ridiculous 6. Siguiendo el ejemplo de Sandler, se centraron en el público, no en los críticos.

Las proyecciones de prueba serían clave. “Adam se colaba en la parte de atrás del cine y escuchaba”, dice Giarraputo. “Como cómico, es como el público en directo: qué chistes funcionan. A veces, teníamos que abrir espacios para los chistes porque se reían mucho.”

Así que cuando se estrenó Tonto pero no tanto y fue vapuleada por la crítica -el abuelo de Herlihy, de 84 años, intentó consolarle después de que un redactor del Newsday de Long Island comparara la película con los horrores de Auschwitz-, la pandilla se subió a un coche y se coló en los cines para ver cómo rugía el público.

La venta de entradas siguió aumentando. El visionado doméstico en cinta de vídeo, y luego en DVD, fue enorme. El aguador recaudó 186 millones de dólares con un presupuesto de 23 millones. Un papá genial estrenada en 1999, superó los 230 millones de dólares.

El actor en la presentación de "Los doble vida" (Foto: Getty)

“Todo el mundo quiere que le quieran”, dice Tamra Davis, que dirigió Tonto pero no tanto. “Pero a veces, es como cuando tus padres no entienden tu música. Yo lo veía como una insignia de gloria”.

Entre las épicas Magnolia y Petróleo sangriento, Paul Thomas Anderson decidió escribir una película para Sandler. A Anderson le encantaba ver un sketch de Sandler en SNL, “The Denise Show”, en el que Brian, el ex novio despechado de Sandler, montaba una pataleta petulante y autocompasiva. En Embriagado de amor (2002), Sandler interpretó al solitario Barry Egan junto a Emily Watson, y Sandler recibió inesperados elogios de la crítica.

Luego se dedicó a comedias más románticas, como Como si fuera la primera vez, con Drew Barrymore, y Una esposa de mentira, con Jennifer Aniston. Eso tenía mucho sentido para Queen Latifah, que interpretó a su mujer en Garra el año pasado y recuerda haberse reído de él en SNL.

“Me encanta Como si fuera la primera vez”, dice. “Adam sabe cómo interpretar la comedia romántica, y creo que gran parte de ello se debe a que es un tipo al que me gustaría conocer. Es un tipo que me haría reír. Es un tipo dulce. Este es un tipo que tiene sentimientos reales y se cabrea”.

El lado dramático de Sandler regresó en Siempre hay tiempo para reír de Apatow, la película de 2009 en la que interpretó a una versión más oscura, al estilo Rodney Dangerfield, de un cómico, y en 2017, cuando Noah Baumbach escribió un papel para él como un musical y dulcemente infravalorado padre de familia frente al patriarca narcisista e inseguro de Dustin Hoffman en Los Meyerowitz: la familia no se elige. Luego llegó Diamantes en bruto, de 2019, una película de Josh y Benny Safdie. Habían crecido con los álbumes de comedia de Sandler de la década de 1990. Pasaron años reclutándolo para interpretar al profundamente defectuoso Howard Ratner, un comerciante de joyas con una adicción al juego y un matrimonio en disolución. “Tiene una rabia y una dulzura profundas”, dice Josh Safdie. “Y es la única persona que podía expresar lo que hacía a Howard adorable para nosotros”.

Ese rango también ha impresionado a sus coprotagonistas. Jennifer Aniston, que ha hecho tres películas con Sandler, incluida la nueva comedia de aventuras de Netflix Misterio a la vista, recuerda ver a Sandler rimar “deli” con “Arthur Fonzarelli” cuando hizo “La canción de Hanukkah”.

“Quiero decir, no podías mantener la cara seria”, dice. “Y personalmente, creo que No te metas con Zohan es una de las películas más divertidas y luego tiene Diamantes en bruto. Es muy raro que los actores sean capaces de dar en el clavo en todos los géneros”. “No sé cómo llega ahí. No tengo ni idea”, dice Eric Bogosian, que fue interpretado por Sandler en SNL en 1994, y que actuó junto a él en Diamante en bruto 25 años después. “Pero sí que se deja caer en un lugar muy centrado y habla desde una especie de autenticidad cuando ves sus escenas”.

Sandler no busca papeles dramáticos. Dice que su mujer acabó convenciéndole de que era el adecuado para Diamantes en bruto después de que él expresara aprensión por el papel. “Cuando le veo así”, dice Jackie en un correo electrónico, “le hago saber por qué creo que sería genial en ese papel específico y por qué creo que a sus fans les gustaría verle ser ese personaje. Porque la gente que viene por la calle y le dice lo mucho que significó para ellos una de sus películas, eso es lo que le motiva”.

Sandler también puede adoptar un enfoque diferente en un proyecto para el que ha sido contratado como actor que en uno bajo Happy Madison Productions. Se centra en su papel, no en el guión ni en las tomas o el casting. Una de las cosas por las que no acepta estos papeles es para mostrar algo a sus críticos.

Adam Sandler ovacionado por el público en la entrega del premio Mark Twain (Foto: REUTERS/Joshua Roberts)

“Pero creo que intenta demostrarse algo a sí mismo”, comenta Dustin Hoffman y remarca: “Adam compite consigo mismo”. “Quiere hacer algo nuevo que no haya hecho antes”. En Los Meyerowitz: la familia no se elige, dice Hoffman, había momentos en los que Sandler parecía inseguro de su actuación y el actor mayor se encontraba tranquilizándole. “Creo que lo que él hace, parecido a lo que yo intento hacer, es que piensas mucho en lo que vas a hacer con ese supuesto personaje”, comenta Hoffman. “Y luego, cuando llegas ahí, lo olvidas todo. Lo que se pega es lo que luego sale. Está muy vivo en el momento y no está planeado de antemano”.

Puede que el material de Sandler haya cambiado, pero su personalidad no. Su misión principal es hacer reír. Ya sea en el escenario o en su oficina, hablará de su entusiasmo por un proyecto -que “Hustle” es la primera producción de Happy Madison que no era una comedia-, pero nunca habrá lloriqueos por no haber conseguido una nominación al Oscar por Diamantes en bruto o Los Meyerowitz: la familia no se elige.

“No busca palmaditas en la espalda”, dice Spade, que sigue siendo un amigo íntimo. “Él ya ha ganado”. Cuando Sandler era niño, sólo quería triunfar como Rodney, Eddie o Aykroyd. Y lo consiguió. Luego llegó a hacer los papeles que podían hacer James Caan o Robert Duvall. Luego se casó y de repente tuvo una familia. Este verano celebrará su 20 aniversario con Jackie, y más que nadie es ella quien le aconseja, le empuja, le asesora sobre qué hacer. Con qué papeles asumir y con las niñas y sus fiestas de cumpleaños, bat mitzvahs y viajes universitarios. A sus 56 años, es a la vez el rey de la comedia y el padre con toda la intención de perder cinco kilos.

De vuelta al escenario en Pittsburgh, “Farley” llega tarde en la actuación, pero no es el final. En su lugar, Sandler le dice al público que le quiere y que la próxima es para Jackie. Y entonces empieza a rasguear un tema familiar, “Grow Old With You” de “The Wedding Singer”, sólo que esta vez no lleva salmonete y Billy Idol no está ahí para ofrecer apoyo vocal y moral. Las estrofas se han modificado para adaptarlas a su vida real.

“... Ahora cuando me pongo gordito

Hacemos la limpieza de parejas

You tell me I should have been nominated

Por Garra y Diamantes en bruto

Dije: ‘Me quedaré con los Kids’ Choice Awards

Mientras envejezco contigo’ "

Ahora están animando, con sus camisetas de hockey de Happy Gilmore, sus recuerdos de Opera Man y esa canción de Hanukkah, y Sandler, desde el escenario, devuelve al público la línea final de su canción.

“Gracias por envejecer... conmigo”.

