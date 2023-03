Facundo Pastor y Claudia Piñeiro fueron nominados en la prestigiosa Semana Negra de Gijón

Facundo Pastor fue nominado por "Emboscada", una investigación sobre la desaparición de Rodolfo Walsh, y Claudia Piñeiro por "El tiempo de las moscas", la continuación de "Tuya".

Escritores argentinos como Facundo Pastor y Claudia Piñeiro coparon las nominaciones a los premios de la Semana Negra de Gijón, el festival literario que hace 35 años se celebra en la ciudad española de Gijón, Principado de Asturias.

Esta vez, el prestigioso evento se llevará a cabo del 7 al 16 de julio en el antiguo astillero Naval de la ciudad costera y entre los nominados a sus premios hay autoras y autores argentinos como Piñeiro y María Inés Krimer, finalistas del Dashiel Hammett a la mejor novela de género negro en español; Pastor, finalista del Premio Rodolfo Walsh a la mejor obra de no ficción de género negro; y Flor Canosa, que compite por el Celsius a la mejor obra de ciencia ficción y fantasía.

La Semana Negra de Gijón es un festival literario, cultural, reivindicativo, festivo y popular que cada año busca reinventarse con un lema distinto y nuevas propuestas para el debate que se desarrolla a través de días en mesas de discusión, paneles y presentaciones de libros.

Este año, con el lema “Leer es la memoria”, este evento cultural, como en ediciones anteriores, podrá seguirse en directo por streaming desde el canal de YouTube del festival, desde la página web y, a su vez, el diario A Quemarropa Digital comentará lo más señalado de la jornada anterior y dará a conocer el programa definitivo del día.

Claudia Piñeiro en el stand de Infobae Leamos en la Feria del Libro de Buenos Aires 2022.

Los organizadores ya presentaron los listados de los nominados a los cuatro premios cuyos ganadores se anunciarán el 14 de julio.

Piñeiro competirá por el Hammett con El tiempo de las moscas, la esperada continuación de su primera novela, Tuya, publicada en 2005. Aquí, Piñeiro retoma al personaje de Inés, que sale en libertad después de quince años presa por haber asesinado a la amante de su ex marido. Su vida ha cambiado tanto como la sociedad: el avance del feminismo, las leyes de matrimonio igualitario y del aborto, el lenguaje inclusivo. Inés, una ama de casa tradicional y a quien la maternidad no le resultó algo feliz, entiende que debe ser práctica y adaptarse a la nueva realidad. Aunque le cueste.

La autora de Catedrales comparte la terna con María Inés Krimer por Fin de temporada, Diego Ameixeiras por El ciervo y la sombra, Alicia Giménez Bartlett por La presidenta e Imanol Caneyada por Litio.

En tanto por el Premio Rodolfo Walsh a la mejor obra de no ficción de género negro en español publicada en 2022, Pastor estará presente por su trabajo Emboscada, en el que reconstruye la historia oculta de la desaparición de Rodolfo Walsh y el misterio de sus cuentos inéditos.

Portada de "Emboscada", de Facundo Pastor, editado por Aguilar.

“Recibí la noticia con mucha alegría y emoción. Cuando me avisó Claudia Piñeiro, a quien admiro mucho, no lo podía creer. Estar nominado en una categoría que, encima, lleva el nombre de él, es sin duda una reivindicación frente a ese final tan violento, tan injusto. Me refiero a su secuestro y desaparición, y al robo de todo su archivo personal, de sus cuentos y de sus textos. El aporte de Walsh a nuestra literatura es inmenso, incalculable. Estoy convencido que la memoria colectiva se construye en cada acto individual. Este libro es eso: un simple aporte para seguir recordándolo”, dijo Pastor a Infobae Leamos.

Además, en relación a los cuentos robados del autor de Operación Masacre, Pastor agregó: “Lo que más me impactó de esta investigación es tener la presunción de que los cuentos inéditos, que los marinos le robaron, salieron de la ESMA. Estoy convencido que los militares, aún hoy, guardan esos documentos como un trofeo. La investigación logra avanzar y determinar a dónde fueron a parar tras haber sido clasificados en el centro clandestino. Es necesario que se rompa ese pacto de silencio que también persiste alrededor del destino de los desparecidos y de los bebes robados. Que devuelvan esos cuentos. Queremos seguir leyendo a Walsh”.

Pastor integra esa selección de nominados con Octavio Escobar Giraldo por Cada oscura tumba, Luis Roso por El crimen de Malladas, Mariano Sánchez Soler por La larga marcha ultra y Juan Tallón por Obra maestra.

Facundo Pastor en el stand de Infobae Leamos en la Feria del Libro de Buenos Aires 2022. (Luciano González)

Otra argentina nominada es Flor Canosa con La segunda lengua materna y está en esa instancia con posibilidades de ganar el Premio Celsius a la mejor obra de ciencia ficción y fantasía junto a Javier Hernández Velázquez con Akasha, Mariano Antolín Rato con La suerte suprema y Víctor Conde con Paramorfo.

El año pasado hubo dos autores argentinos entre los ganadores de este festival: Nicolás Ferraro, por su novela Ámbar, se coronó con el Hammett, junto al español Carlos Bardem por El asesino inconformista, y Marcelo Guerrieri, con Con esta luna, se quedó con el Premio Celsius a la mejor novela de fantasía, ciencia ficción o terror.

Entre los ganadores recientes, en 2021 Piñeiro fue distinguida con el Hammet por su novela Catedrales, en una edición en la que también fue premiada la cordobesa Ana Llurba por la mejor obra de ciencia ficción y fantasía con Constelaciones familiares.

Fuente: Télam S.E.

Seguir leyendo: