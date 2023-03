“Violines de la Esperanza” suma música al Foro Mundial de Derechos Humanos

Participaron de la presentación: de izquierda a derecha, la Directora Nacional de Organismos Estables Mariela Bolatti; el ministro de Asuntos Económicos de la Embajada de Alemania en Argentina, Peter Neven; el Ministro de Cultura de la Nación Tristán Bauer, el músico Shlomo Mintz y el luthier Avshalom Weinstein (Foto: Soledad Amarilla)

El concierto Violines de la Esperanza (Violins of Hope), un proyecto de Amnon y Avshalom Weinstein -luthiers, padre e hijo que recuperaron instrumentos de la Segunda Guerra Mundial, muchos de ellos pertenecientes a judíos- se realizará el miércoles 22 en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner. Este extraordinario espectáculo musical, que forma parte de la programación del Foro Mundial de Derechos Humanos organizado por la UNESCO del 20 al 24, tendrá la dirección y actuación solista del maestro Shlomo Mintz junto a la Orquesta Sinfónica Nacional con un programa que incluye Un sobreviviente de Varsovia, de Arnold Schönberg, el Concierto para violín y orquesta en mi menor op. 64, de Mendelssohn y la Obertura Trágica op. 81, de Brahms. Contará además con la participación del Coro Polifónico Nacional y de Marcelo Lombardero como narrador.

Te puede interesar: Caetano Veloso viene a Buenos Aires y Rosario

En la presentación del espectáculo estuvieron presentes el músico Shlomo Mintz, el luthier Avshalom Weinstein, el Ministro de Cultura de la Nación Tristán Bauer, la Directora Nacional de Organismos Estables Mariela Bolatti y el ministro de Asuntos Económicos de la Embajada de Alemania en Argentina, Peter Neven.

Los conciertos de Violines de la Esperanza son presentados como la respuesta suprema a los planes de aniquilación de un pueblo y su cultura, de destrucción de vidas humanas y de la libertad. Estos violines representan la victoria del espíritu humano sobre el mal y el odio. Si bien seis millones de judíos fueron asesinados, su memoria está presente, y retorna a la vida con cada concierto y con cada acto de amor.

El luthier israelí Amnon Weinstein tiene el objetivo de iniciar y promover en el mundo, conciertos y proyectos educativos relacionados con los violines (Foto: Soledad Amarilla)

Peter Neven remarcó: “se tratan de instrumentos con una historia muy conmovedora y nos complace mucho que se hayan traído 16 de estos violines a la Argentina y relatarnos las historias que hay detrás de cada pieza. Para la embajada es un proyecto muy importante en el cual hemos trabajado durante muchos años, primero porque la memoria de la Shoá es parte de la identidad alemana y me parece muy adecuado traer a Los violines de la esperanza precisamente a Buenos Aires que acogió a tantas personas de religión judía que hallaron un refugio aquí cuando sufrían una cruel persecución en Alemania. El recuerdo de los crímenes cometidos durante el nazismo nos enseña a valorar la democracia y a respetar los derechos y la dignidad de cada ser humano”.

Por otro lado, comentó que además del concierto habra una exposición en el Museo del Holocausto donde podrán verse 16 de estos violines y conocer las historias vinculados a estos instrumentos, se realizarán encuentros con alumnos de primaria y secundaria y habrá una proyección de un documental el próximo lunes 20 en el Templo Libertad, de la Fundación Judaica.

Marcelo Lombardero será el narrador en el concierto "Violines de la esperanza"

Una de los testimonios más esperados eran las del maestro Shlomo Mintz, uno de los cofundadores del proyecto Violines de la esperanza. Él comentó: “Lo importante de este proyecto es el mensaje que traen desde el pasado hacia el futuro y la importancia de la comunicación y que podamos vivir en comunidad por encima del interés propio. Desafortunadamente, vivimos en tiempos muy difíciles para concretar la idea filosófica de este proyecto pero mi obligación es marcar a los que están haciendo mal o el mal que se hizo para mejorar la vida en esta tierra”.

Luego, el luthier Avshalom Weinstein destacó que es un honor estar en el país ya que la Argentina salvó a muchos familiares de él y agregó que es muy necesaria la educación para conocer la historia y para que las nuevas generaciones no repitan los errores que se cometieron en el pasado.

El Ministro de Cultura de la Nación Tristán Bauer se mostró muy orgulloso por tener en la Argentina un concierto de este tamaño e importancia (Foto: Soledad Amarilla)

Programa del concierto

Un sobreviviente de Varsovia, op. 46 - Arnold Schoenberg (1874 – 1951)

Narrador: Marcelo Lombardero

Coro Polifónico Nacional (director: Antonio Domenighini)

---

Concierto para violín y orquesta en mi menor, op. 64 - Felix Mendelssohn (1809 – 1847)

---

Obertura Trágica, op. 81 - Johannes Brahms (1833 – 1897)

“La presencia de estos instrumentos en la Argentina es una manera de recordarnos a aquellos a quienes pertenecieron y a la esperanza en la vida que ellos siguen representando para todos nosotros. Nos obligan a pensar como tantas veces que este trabajo ligado al arte sólo tiene sentido si es en favor de la paz, del supremo valor de la vida humana, del desarrollo de los pueblos en armonía y de la confraternidad”, remarcó Mariela Bolatti, Directora Nacional de Organismos Estables, responsable del Coro Polifónico Nacional y la Orquesta Orquesta Sinfónica Nacional.

Para finalizar, el Ministro de Cultura de la Nación Tristán Bauer resaltó que “seguimos viviendo en una humanidad que es compleja pero la cultura y las artes tienen el rol fundamental de crear una sociedad que sea más justa, más hermosa y que deje atrás aquellas atrocidades. No para olvidar porque nunca hay que olvidar sino para que no ocurran nunca más, por eso me enorgullece poder tener a los Violines de la esperanza entre nosotros y creo que será uno de los mejores conciertos que tuvimos en esta gestión”.

*El concierto Violines de la Esperanza se realizará el miércoles 22 de marzo a las 20 horas en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner (Sarmiento 151 , CABA). Las entradas gratuitas podrán reservarse en la web del CCK a partir del lunes 20 de marzo, a las 12 h. También habrá un cupo de localidades que se entregarán de modo presencial el mismo día de la actividad, desde las 14 h, en la boletería del CCK.

Seguir leyendo