Caetano Veloso viene a Buenos Aires y Rosario

Caetano Veloso se presentará el viernes 9 de junio en Buenos Aires y el domingo 11 en Rosario

Caetano Veloso llegará en el mes de junio a la Argentina para presentar su último trabajo, Meu coco, con un espectáculo que también recorrerá varios clásicos de su carrera musical. El músico, que se había presentado por última vez en Buenos Aires en 2019, estará acompañado de una virtuosa banda en las dos fechas ya confirmadas en el país: el viernes 9 de junio en Buenos Aires y dos días después, el domingo 11 en el Teatro El Círculo de la ciudad de Rosario. Las entradas para el show en Buenos Aires se pondrán a la venta desde este lunes 20 de marzo.

“Llego a los 80 años. La forma general del espectáculo se debe también al placer del regreso casi post-pandémico a los escenarios y a la atención a mi historia en este arte tan amado y bien cultivado por los brasileños - aunque mis reservas sobre mi talento para él no se hayan disipado”, dijo Caetano sobre la gira qué está realizando por América y Europa. “En el espectáculo Meu Coco intento unir piezas notables del disco con piezas que registran momentos históricos de mi trabajo. Pero con el carácter de guión casi cinematográfico que nunca me abandona cuando proyecto un espectáculo. Pienso en la secuencia de canciones como quien está delante de una moviola - o de una aplicación de “edición”, que es como se llama hoy el montaje. Tengo alma de cineasta, aunque no tenga vocación física de tal”, agregó el artista.

Caetano Veloso presentará sus clásicos de siempre y canciones de su nuevo disco "Meu Coco"

La extensa y prolífica carrera de Caetano Veloso, uno de los mayores exponentes de la música brasileña y latinoamericana, ha sido reconocida a lo largo del mundo e influenciado a generaciones enteras de artistas. Desde que compuso su primera canción a los 9 años hasta estos días en que con 80 años sigue subiendo al escenario para deslumbrar con su voz y talento inigualable, ha publicado más de 50 álbumes y fue reconocido con dos premios Grammy y diez Grammy Latino, entre innumerables distinciones y galardones internacionales.

Fragmento en vivo de "Meu coco", del nuevo álbum de Caetano Veloso

Meu coco, el álbum que estará presentando en la gira, deslumbra en su belleza y variedad compositiva a lo largo de doce canciones. Lanzado a fines de 2021, marcó el regreso del músico al estudio tras casi diez años. Algunas de las canciones tuvieron un cálido recibimiento en agosto pasado, cuando el músico celebró sus 80 años con un emotivo concierto acústico en el Teatro das Artes de Río de Janeiro en el que repasó su obra acompañado por su hermana María Bethania, Gilberto Gil, y sus hijos Moreno, Zeca y Tom. El público argentino ya comienza a aguardar con ansias su vuelta al país.

