Deborah Dixon inicia una serie de almuerzos musicales con grandes referentes del jazz y el blues

Deborah Dixon

¿Se puede crear una nueva tradición para los domingo al mediodía? Bebop Club apuesta por el sí y desde este domingo repone el ciclo de almuerzos musical con grandes referentes del jazz y el blues. En el primer encuentro participan Deborah Dixon y Juanjo Hermida: dos músicos importantísimos de gran trayectoria.

Dixon es la dueña del groove, una cantante total que comenzó su recorrido con las Blacanblús y hoy participa de espacios tan amplios como la Fundación del Funk y Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Hermida fue el pianista de la Mississippi. Ellos le van a poner música y ritmo a una propuesta gastronómica que se pensó para ellos. En esta entrevista, Deborah Dixon anticipa el concierto del domingo.

—¿Tocaste alguna vez en un almuerzo?

—No tengo experiencia en eso. Pero en Bebop ya hice conciertos en la terraza, cuando salíamos de la pandemia. Era todavía de día, era raro, pero estaba bueno. De todas maneras, ahora, al estar adentro, no te das cuenta qué hora es. Lo que hago para no distraerme es tener mucha comunicación con Juanjo Hermida y después hablo con la gente. Me gusta ese diálogo.

—¿Van a tener invitados especiales?

—Vamos a estar sólo Juanjo y yo. Él solito es como una orquesta. Nos conocemos hace mil años. Es un amigo y es un músico fuera de serie. Juanjo está de paso por Buenos Aires, porque suele estar trabajando en el extranjero, y cada vez que viene es muy solicitado. Esta vez lo pesqué yo. Se disfruta mucho y es increíble. Estoy muy contenta de estar con él.

Juanjo Hermida

—¿Cómo cambia tu presencia de big band a algo más íntimo?

—Con una banda como la Fundación del Funk, uno despliega todo su arsenal. Somos diez en el escenario; eso te arenga para la performance. Otra cosa distinta es hacer coros, que son un trabajo de equipo donde nos tenemos que amalgamar todos los que cantamos. En eso estoy muy acostumbrada, porque yo empecé con las Blacanblús y éramos esencialmente una banda vocal. También he estado en coros de góspel. Y es distinto cuando me toca cantar un tema solista. Acá vamos a mezclar temas más íntimos, baladas y cosas por el estilo, con cosas más portentosa. Mi idea es que sea un poco más adecuado para un almuerzo, pero estoy segura de que vamos a terminar tocando cosas más arriba, porque es lo que pide la gente.

—¿Vas a presentar algo nuevo?

—Hay un par de cositas, que no quiero adelantar, porque aprovecho que estoy con Juanjo, y él tiene la posibilidad de tocar muchas cosas distintas. Vamos a hacer alguna cosa que no está dentro del repertorio habitual. Me gusta homenajear a mujeres de la historia del jazz y del blues, así que seguramente voy a tener cosas de mis cantoras predilectas.

—¿Quiénes son esas cantoras?

—A mí me fascina Billy Halliday. La amo. Amo a Nina Simone, a Etta James, a Ella Fitzgerald, tengo un montón. Hay muchas que ya vengo haciendo desde hace tiempo. Elijo el repertorio teniendo en cuenta cómo me pega la canción. Busco en ese sentimiento, y de ahí saco mi versión. Y tiene muchísimo que ver quién me acompaña. Buscamos entre los dos. Espero que se note.

—Como vocalista de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, ¿cómo te afectó que Indio Solari diga que ya no iba a dar más conciertos?

—Lo que pasa es que, como vengo participando desde hace tantos años, ya me venía haciendo la idea. En el corazoncito de todos los que nos gusta lo que él hace nos hubiera encantado que pudiera hacer otro concierto, pero desafortunadamente las condiciones de salud no se lo permiten. Él está muy activo. Está haciendo temas nuevos, escribiendo libros, películas, y cada vez que nosotros nos sentamos él está presente. Participa. Y ahora, en la ciberépoca que vivimos, es como si estuviera ahí.

—¿Va a haber reencuentro de las Blacanblús?

—No creo. Primero, una de nosotras, Mona Fraiman, ya no está en este plano físico. Y aunque nosotras estuvimos mucho tiempo tocando, las veces que se planteó la posibilidad dijimos que no, que queden los recuerdos. Ahí están los discos.

—Pero ¿te das cuenta de que ustedes forman parte de la historia de la música argentina?

—Últimamente han resurgido muchas mujeres que reivindican que hemos sido pioneras e inspiración. Tal vez no nos dábamos cuenta en el momento. A posteriori uno puede entender que era una imagen muy fuerte: un grupo de mujeres que tocaban sus instrumentos y hacían una música que no era masiva. Yo recuerdo que en aquella época muchos muchachos nos decían: “A mí me trajo mi novia”.

El “Reencuentro” entre Deborah Dixon y Juanjo Hermida es este domingo, 19 de marzo, a las 13 en Bebop Club Jazz, Uriarte 1658. Entradas desde $ 9.000.

