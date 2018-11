"Fue un show muy lindo y larguísimo. El teatro estaba lleno. Tuvimos suerte con la difusión porque los medios nos acompañaron, sobre todo Bobby Flores, desde la Rock & Pop, nos dio una manija bárbara. Esa noche tocamos clásicos del blues como Stormy Monday, Last Night, Caldonia y Sweet Home Chicago. Sonamos muy bien y afinados. Cuando terminamos me acuerdo que un señor se me acercó y me preguntó si estábamos radicados en Estados Unidos", rememora Tapia.