Festival de Poesía de Boedo, o cómo unir barrio y literatura

La tercera edición del Festival de Poesía de Boedo se realiza el 10 y 11 de marzo en el Centro Cultural Julián Centeya (San Juan 3255, CABA)

“Estamos convencidos que Boedo es una geografía literaria”, asegura Gito Minore, uno de los organizadores del Festival de Poesía de Boedo —la otra persona que encabeza la organización es María Inés Martínez—, que hoy inicia su tercera edición. Serán dos días —10 y 11 de marzo— en el Centro Cultural Julián Centeya (San Juan 3255, CABA). Detrás de su diagramación está Clara Beter ediciones y cuenta con el auspicio del programa Mecenazgo.

“A lo largo de todo el siglo pasado y de este que estamos viviendo, han transitado por las calles de Boedo y desarrollado sus obras una cantidad muy importante de autores y artistas. Un poco como homenaje a todxs ellxs, para esta versión 2023 vamos a hacer un recorrido histórico-poético por la avenida homónima, contando la historia de algunxs autorxs y recitando tanto su poesía como la nuestra”, agrega este editor, poeta, narrador, gestor cultural e investigador.

Efectivamente, el recorrido se inicia hoy a las 19.30. Durante más de dos horas se leerán poemas, entre performances y música, en lugares emblemáticos como lo que fue la sede de la editorial Claridad, la casa donde vivió Abelardo Castillo y las esquinas dedicadas a Álvaro Yunque, César Tiempo, Leónidas Barletta y Elías Castelnuovo. El cierre será en el espacio editorial “Casa Clara” donde se inaugura la muestra de la artista plástica Sigrid Mendiguetti.

Gito Minore (Foto: Viviana Gulo)

Mañana, sábado, desde las 14,hay feria de libros y muchísimas lecturas. Además, la muestra Poetas de Boedo en el salón de la entrada del Julián Centeya. Pero todo este ciclo que reúne a decenas y decenas de poetas comenzó en 2015, en el C. C. La Imaginería. Los jueves por la noche se realizaba el ciclo Poesía bajo la autopista, pero había complicaciones para viajar a la noche. Entonces pensaron en armar “una suerte de maratón un sábado desde temprano”.

“Queríamos sumarle a las lecturas presentaciones de libros, charlas-debate, algún acústico, muestra de arte y feria. La primera edición fue en dicho centro cultural en marzo del 2017. Esa fecha estuvo muy buena, y motivó a repetirla al año siguiente en el Club G.O.N. Luego, por la pandemia, se discontinuó, pero ya para principios de 2021 presentamos el proyecto en el Programa Mecenazgo y quedamos seleccionados a fin de año”, cuenta Minore.

“Si bien, los dos festivales anteriores lo hicimos de manera autogestiva, este apoyo nos dio una mano importante, ya que con ese dinero hicimos una convocatoria de poetas y, con una selección de obras, publicamos un libro llamado Andamios. 3º Festival de Poesía de Boedo, que vamos a presentar este sábado”, anticipa. Mientras sucede esta charla, se terminan de pulir los últimos detalles para que se inicie este ciclo que celebra, ni más, ni menos, a la poesía.

Para esta versión 2023 hay un recorrido histórico-poético de lugares emblemáticos de la literatura de Boedo

“Toda la vida apostamos a la poesía. Siempre estuvimos vinculados a ella, sea escribiendo, editando o armando ciclos. Tiene que ver con un pulso vital, un latido, una necesidad, no sé. En lo particular no logro imaginar mi vida sin poesía. En cuanto al Festival en sí, creemos que la poesía, por su propio origen oral, invita a ser disfrutada en voz alta, y eso conlleva inevitablemente al encuentro”, asegura Gito Minore.

Y concluye así: “Apostar a un Festival de Poesía es propiciar ese momento de estar todxs juntxs escuchándonos en clave poética. Y en esa dirección vamos, tanto María Inés, que es la verdadera iniciadora de esta movida, como yo”. La grilla de lecturas y actividades de la tercera edición del Festival de Poesía de Boedo, se lee acá.

