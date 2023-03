Vero Bellini y grandes cantantes celebran la eterna poesía de mujeres latinoamericanas

La artista contó que La canción de los poetas es un proyecto que viene trabando hace 8 años

Hay en una larga y productiva tradición que reúne a la poesía y la música en un nuevo objeto de arte. El ejemplo más paradigmático es la interpretación de Joan Manuel Serrat a los poemas de Antonio Machado. Pero también se pueden mencionar la versión de Sandra Mihanovich y Celeste Carballo al poema “Te quiero” de Mario Benedetti, que le daba un nuevo contexto a la idea de amor y rebeldía; en Chile, González y los Asistentes musicalizaron los poemas de Raúl Zurita; Pedro Aznar le puso música a los poemas de Borges; y más cerca en el tiempo, el colectivo cultural Clase Turista hizo en el festival de Poesía Ya! el ciclo “Poesía que suena” donde participaron entre otros, Liliana Herrero que cantó Juanele y Mariana Baraj a Alejandra Pizarnik.

En esa tradición entra La canción de las poetas, un álbum realizado por la pianista, arregladora y compositora Vero Bellini y la producción vocal de Mavi Díaz, en el que quince cantantes rinden homenaje a grandes poetas mujeres de Latinoamérica. Participan Hilda Lizarazu (canta “Quisiera”, de Josefina Plá), Ana Prada (“Tú me quieres blanca”, de Alfonsina Storni), Julia Zenko (“Te estoy llamando”, de Idea Vilariño), Sandra Mihanovich (“Besos”, de Gabriela Mistral), Teresa Parodi (“Progreso”, de Adela Zamudio) y Marcela Morelo (“Redondillas”, de Sor Juana Inés de la Cruz), entre otras.

El disco tomó casi ocho años y el tiempo se va claramente en la madurez y la identidad integral de las canciones. El proyecto empezó en 2015, hubo que conseguir los derechos de cada texto, que las canciones proyectaran un diálogo entre sí, se empezó a trabajar cada una y en la orquestación, la pandemia también retrasó el cierre. Hasta que finalmente llegamos a este 3 de marzo de 2023, día que La canción de los poetas se presenta en sociedad.

"Tú Me Quieres Blanca", con Ana Prada y Vero Bellini

“Cada poema tenía implícito algo musical que había que descubrir”, dice ahora Vero Bellini en diálogo con Infobae Cultura, “y la mejor manera era dejarme llevar con su cadencia, con el ámbito que planteaba, con las sensaciones para traducirlos a lo que yo percibía como canción”. Bellini, que ya está acostumbrada a moverse entre la frontera porosa de los géneros, es directora musical del grupo China Cruel, con el que grabó dos discos de tango, y compuso las bandas de sonido de teatro, series de televisión y películas como La misión argentina y Quémenlos, de Adrián Jaime, y Espiral cósmica, de Mercedes Farriols. “Con La canción de las poetas busqué un universo sonoro que le quedara bien y que representara lo que quería yo entendí que quería expresar ese poema”, dice.

—¿Qué idea perseguías con el disco?

—En principio, al reencontrarme con estos poemas y leerlos uno tras otro, sentí que cobraban una unidad y que había un germen de algo interesante para explorar. Además, me permitió tener la curiosidad. Debe haber muchas más poetas que no conocemos, y en el disco hay algún descubrimiento, como Silvia Fernández, que ganó premios y escribió en diarios y, sin embargo, no aparece en ningún lado. Me gusta pensar que desde este presente con más posibilidades se puede hacer un rescate. Me gustó encontrar la contundencia de reunir a estas poetas que fueron punta de lanza en una especie de colectivo tardío.

Te puede interesar: Monsieur Periné: “La canción latinoamericana siempre va tener raíces de donde beber para estar viva”

—En la selección de poetas y textos, parecería haber implícito el reconocimiento a un modelo de mujer o de feminismo. ¿Es así?

—Antes de este proyecto, como compositora y letrista me salía naturalmente que los textos estuvieran atravesados por el género. Estos poemas, que hablan de un montón de cosas, tienen un componente muy fuerte de las mujeres que llevaron adelante la lucha por sus derechos en un momento en que no era nada fácil. Leer uno tras otro y ver la potencia y la actualidad que tenían, me identificó. Sentí que seguían en línea con lo que venía haciendo como compositora.

Hilda Lizarazu, Ana Prada, Julia Zenko, Sandra Mihanovich, Teresa Parodi y Marcela Morelo son las artistas que se sumaron al nuevo trabajo de Verónica Bellini

—¿Cómo se dio el diálogo entre música, poema y cantante?

—Maravillosamente. Eso lo pensamos con Mavi Díaz, productora vocal del disco. A ella le tocó llevar esa parte y fue quien convocó a la mayoría de las cantantes. Como los temas eran tan diversos, creo que elegimos muy bien a cada cantante y a ellas les gustó mucho y se lo apropiaron. A mí me emociona escucharlas. Además, cuando ya sabía qué cantante iba a hacer el tema, me ocupaba de que los arreglos instrumentales se arrimaran un poquito al estilo de cada una. Se dio una linda combinación en la dupla poeta-cantante.

—¿Se presentan el 8 de marzo?

—El 8 de marzo hay un evento de la Orquesta Nacional de Música Juan de Dios Filiberto, y tuve el honor de que me convoquen como compositora. Van a tocar diez canciones del disco. No es la presentación oficial, pero sí va a ser la primera vez que van a sonar en vivo. Luego estamos viendo de darle formatos; yo creo las quince canciones se pueden replicar de diversas formas y la idea es llevarlas a distintos lugares con músicos locales, a veces con una formación chiquita, a veces con una orquesta. Lo importante es que suenen las canciones y que las protagonistas serán las poetas.

*El disco La canción de las poetas se presenta en todas las plataformas el viernes 3 de marzo 2023. El miércoles 8 a las 20, en el marco del Día de la Mujer, la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios Filiberto realizará un concierto interpretando diez canciones de este disco con la participación de Ana Prada, Mavi Díaz, Luna Monti, Lidia Borda y Dolores Solá. Será en la Explanada de la Biblioteca Nacional (Agüero 2502, CABA) con entrada libre y gratuita

Seguir leyendo