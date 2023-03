Una tarde de literatura argentina en Pakistán

El festival literario de Lahore, en Pakistán, dedicó una de sus mesas a las obras de Mariana Enríquez, Samanta Schweblin, Valeria Correa Fiz y Marina Yuszczuk

Con la llegada de la primavera boreal, la ciudad de Lahore florece y se convierte en la capital literaria de Pakistán por la cual circulan premios Nobel, críticos, académicos y escritores de todo el mundo. El fin de semana que comenzó el viernes 24 de febrero, y con jornadas completas los siguientes dos días, tuvo lugar el Festival Literario de Lahore edición 2023 (Lahore Literary Festival en Inglés), que contó por primera vez con presencia de la literatura de nuestro país a través de un panel auspiciado por la Embajada de la República Argentina en Islamabad.

Como participante del panel, cuyo título fue Beyond Realism: Argentine Unusual meets Pakistani Speculative, tuve la oportunidad de dialogar con Usman T. Malik, un escritor pakistaní autor de The Pauper Prince and the Eucalyptus Jinn y ganador del prestigioso Bram Stoker Award en 2014 y con la Dra. María Laura Pérez Gras (Universidad del Salvador) y autora de El tiempo usurpado, una colección pionera de poesía especulativa, quien nos acompañó desde Buenos Aires vía Zoom. En los ajustados intersticios entre lo insólito y lo real, los fantasmas del pasado, que caminan entre nosotros tanto en Buenos Aires como en Lahore, y los genios (en árabe jinn) vernáculos se nos unieron en un intercambio de ideas en donde la crítica social y la denuncia de género y ecológica marcaron el tono de la discusión.

Las narraciones de Mariana Enríquez, en Lo que perdimos en el fuego, y Distancia de rescate de Samanta Schweblin, con su potente denuncia contra el daño ecológico que azota el campo argentino resonó con la obra de Usman T. Malik, cuyos escenarios son el Punjab pakistaní y la ciudad de Lahore, ambos afectados severamente por la contaminación ambiental, fueron el telón de fondo de la reunión literaria. Mi discusión estuvo centrada en la narrativa de lo inusual, la que incluye los trabajos de varios autores argentinos contemporáneos, como las mencionadas Enríquez y Schweblin, así como también los escritos de Valeria Correa Fiz (La condición animal) y Marina Yuszczuk (La sed), quienes usan como bastidor a la realidad presente e incluso histórica y a partir de pequeñas fracturas en la tela de la misma lo siniestro, insólito o terrorífico penetran el texto de la narración, produciendo perturbación en el lector.

Usman T. Malik

La Dra. Pérez Gras a su vez propuso que estas producciones literarias recientes traen a juego la fascinación por los extremos a través de la imposición de lo imposible, la coexistencia de los opuestos y la desacralización de formas consagradas por el canon. El panel terminó con una discusión sobre el canon, tanto en Argentina como en Pakistán, y los límites que este impuso en varios géneros literarios a lo largo de la historia y como la literatura de lo inusual, fantástico y terror han empezado a erosionar las fronteras de lo autorizado por el mismo.

